La compañía francesa ha reiterado su “amor” por el juego en compatibles y la superioridad del PC, una actitud muy positiva que podemos ver perfectamente representada en el vídeo que acompañamos, pero que sin embargo se contradice con las acciones reales de la compañía.

Ubisoft es un gigante que tiene en sus manos franquicias muy importantes y muy queridas. También es una de las firmas que más invierte en la creación de nuevas IPs que le permitan expandir su ecosistema de franquicias, una apuesta que ha dado sus frutos con Watch Dogs y que pronto podría extenderse a The Division.

Éste último me parece uno de los títulos más interesantes que ha distribuido Ubisoft en los últimos años. Tiene carencias y puntos de mejora, pero es adictivo y muy divertido si jugamos con amigos.

El caso es que a pesar de ese “amor” y de confirmar esa superioridad del PC frente a las consolas Ubisoft es tristemente conocida por hacer downgrades a sus títulos estrella en compatibles con un objetivo muy simple; que éstos no dejen en mal lugar a sus homónimos para consola.

Basta recordar el escándalo de Watch Dogs para darse cuenta de ello, pero tenemos ejemplos en prácticamente todas sus franquicias y también en The Division así que no, no es un caso aislado.

No es apropiado hablar del valor y de la superioridad de una plataforma como el PC cuando en realidad la tratas como una “segundona” con respecto a consolas y que queda además queda desaprovechada.

Más información: DSOGaming.