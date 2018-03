Encélado podría tener microbios parecidos a los de la Tierra

Encélado es el sexto satélite más grande de Saturno, un mundo helado que presenta una gran riqueza de rasgos superficiales entre los que encontramos desde regiones antiguas y craterizadas a terrenos jóvenes y deformados tectónicamente que se formaron hace apenas 100 millones de años.

Por sus propias particularidades los expertos se han mostrado optimistas con respecto a la posibilidad de que haya vida en Encélado y es comprensible, ya que es un satélite con núcleo rocoso que tiene un enorme océano sobre el que se sitúa una gran capa de hielo.

Dentro de esa estructura tenemos conjuntos de géiseres enormes, también conocidos como criovolcanes, que mantienen una intensa actividad geotérmica expulsando de forma constante grandes chorros de agua caliente y materiales sólidos entre los que es posible encontrar cristales de cloruro sódico y partículas de hielo.

Según un nuevo estudio los científicos creen que es muy probable que la base del océano de Encélado presente grietas en el fondo marino a través de las cuales las rocas calientes se unen con las aguas frías, una mezcla que facilitaría la creación de una “sopa” de compuestos químicos que podría servir de soporte a formas de vida simples que serían muy similares a las que encontramos en la Tierra en condiciones similares.

Dicho estudio indica que algunos tipos de microbios como las arqueas metanogénicas, que se encuentran en la Tierra alrededor de grietas en aguas profundas conocidas como respiraderos hidrotermales, podrían estar presentes en el fondo del océano de Encélado.

Para sustentar esta teoría llevaron a cabo una simulación con éxito que han detallado en este extenso artículo. No hay duda de que la posibilidad de que haya vida microbiana en alguno de los planetas y satélites de nuestro sistema solar es algo que no podemos descartar, especialmente en aquellos mundos con agua líquida, pero de momento no podemos dar nada por seguro ya que todo lo que tenemos son teorías.

