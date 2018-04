Se confirma un nuevo BioShock en estado de desarrollo

El hecho de que una nueva entrega del juego BioShock esté actualmente en estado de desarrollo no debería ser una sorpresa para nadie. Y es que entre otros anuncios, según un informe elaborado por Kotaku, los ex empleados del estudio Hangar 13 se han unido a un estudio aún bajo “alto secreto”, para trabajar en el próximo BioShock, bajo el actual nombre en clave de “Parkside”.

Después de la ronda de despidos que se produjo en Hangar 13 el pasado febrero, fueron muchos los empleados que se mudaron y se unieron al equipo que trabajaba en el proyecto Parkside. El resto de miembros restantes del equipo de Hangar 13 trataron de mantener en a la sombra todo sobre lo que este proyecto implicaba, hasta que finalmente se corrió la voz de que se trataba de un nuevo título de la aclamada saga BioShock.

“Si alguien desde Hangar 13 intentaba entablar una conversación con ellos, sólo les decían: ‘Oh, realmente no podemos hablar sobre este tema'”, filtró una fuente cercana del estudio, “Todo fue muy a boca cerrada”. Ha sido a través de numerosas reuniones informativas de carácter financiero a lo largo del último año fiscal, Take-Two ha declarado que 2K Games está en proceso de desarrollo un “nuevo título muy esperado” de una de sus principales franquicias.

Atrás en el 2013, el ex productor de Gears of War, Rod Fergusson, que se había unido a Irrational Games para ofrecer ayuda en el desarrollo de BioShock Infinite, aprovechó para anunciar que sería el encargado de liderar un nuevo estudio bajo el manto de 2K Games, ubicado en el área de la bahía. Más tarde, 2K Games confirmó este anuncio, pero sin embargo no llegó a hacer nuevos comentarios sobre el estudio, ni sobre los proyectos en los que trabajarían.

Sin embargo, son muchos los que piensan que este proyecto Parkside podría tratarse de una nueva entrega de Borderlands en vez de BioShock, dado a que es la franquicia más importante actualmente dentro de la empresa. Actualmente aún no se sabe a ciencia cierta si este estudio sería el mismo que está trabajando en el próximo título en este momento, ni de si se trataría de un nuevo BioShock; sin embargo, por el momento todo parece apuntar en esta dirección.