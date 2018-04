Ben Brode, abandona Blizzard tras 10 años en Hearthstone

El director del juego Hearthstone, Ben Brode, anunció su salida de Blizzard después de 15 años con la compañía. Anunciándolo a través de un post en los foros oficiales de Blizzard hace apenas una semana, y dirigido a compañeros y fans, “Después de 15 años de Blizzard y casi 10 años de trabajo en Hearthstone, he tomado la increíblemente difícil decisión de embarcarme en un nuevo viaje”.

Esta decisión implica a su vez el comienzo de una nueva compañía, que según dijo él mismo “probablemente hará juegos, pero todavía no hemos pensado en nada”. Sea lo que sea lo que le depare el futuro, Brode dice que está “deseando diseñar, programar y, de hecho, crear cosas otra vez“. “Soy muy afortunado de poder correr un riesgo loco en este momento de mi vida”, explicó el exdirector de Blizzard, “y estoy emocionado de estar nervioso y un poco asustado”.

“Creo que tuvimos un impacto en la industria“. El resto de la publicación de Brode reflejó su tiempo en Blizzard, la compañía a la que se unió cuando tenía solo 20 años y en un puesto de trabajo al que denominó como figurante de la “Banda nocturna de testers de juegos”.

No se cortó de añadir guiños a su equipo y numerosos toques de humor para rebajar el anuncio de su partida: “Blizzard ha sido bueno para mí. He tenido que hacer eventos eSports, anunciar las BlizzCons, jugar al Rock Band, escribir raps, y trabajar con gente increíble. Pero la mayor oportunidad llegó en 2008 cuando me uní al equipo de Hearthstone “, momento en el que Brode tuvo que tomarse un momento para compartir su orgullo en el proyecto Hearthstone y en todo el equipo tras de él.

“He recibido demasiado crédito en virtud de ser la cara pública”, explicó, “pero las más de 80 personas en el equipo de desarrollo todavía están allí, y ellas son las que realmente hacen las cartas, peleas, eventos, misiones y características. Estoy seguro de que el juego está en las mejores manos posibles, y estoy emocionado de ver hasta dónde llega el Hearthstone con una nueva generación de líderes”.

Today is my last day at Blizzard. 😢 Thank you for all the laughter and fun we shared. I will miss you.https://t.co/YKfNpg6WUs

— Ben Brode (@bdbrode) April 20, 2018