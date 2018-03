Fair Play Alliance une a Blizzard y Riot conta las malas conductas

Cerca de 30 empresas son las que se han sumado a esta iniciativa llamada Fair Play Alliance (la Alianza del Juego Justo) en contra de los comportamientos y conductas abusivas de algunos jugadores. A las grandes empresas como Blizzard, Riot, Unity, o la plataforma de streaming Twitch, se suman también algunos jugadores profesionales, con el objetivo común de acabar con la “toxicidad” en las comunidades de jugadores.

La Fair Play Alliance propone “ofrecer un foro abierto para la industria del videojuego para colaborar e investigar las mejores prácticas que fomenten el juego limpio y las comunidades sanas en los juegos online”, y para ello tienen en mente crear “un mundo donde los juegos estén libres de acoso, discriminación y abusos, y en el cual los jugadores se puedan expresar a través de su juego”, según podemos encontrar en su página oficial.

No se trata de la primera medida del sector, pero sí quizás la de mayor envergadura hasta el momento. Cada vez son más las compañías que se suman a este tipo de iniciativas en el transcurso de los últimos años. Y es que este tipo de acoso y “agresiones” no se limita sólo a la comunidad de jugadores, si no que muchas veces también van dirigidos a los propios desarrolladores.

Charles Randall, un veterano colaborador de Ubisoft y Bioware así lo expresó a través de su Twitter con sus casí 40 comentarios consecutivos, “El otro día un amigo me comentó ‘ojalá los desarolladores fueran más sinceros’. Se sorprendió cuando le dije que lo somos”; “solo somos francos con otras personas de la industria. Porque la cultura del jugador es tan tóxica que ser sincero en público es peligroso”.

Desde Twitch ya han comenzado por actualizar sus normas de uso. Además de controlar el comportamiento de los titulares de las cuentas durante las transmisiones, también han dicho que seguirán las acciones de su comunidad cuando estos no utilicen la plataforma para retransmitir. También se ha anunciado que aplicarán un código de vestimenta para los streamers, no cunda el pánico, con motivo de evitar cosas inapropiadas como los desnudos o el contenido sexual.

