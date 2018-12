The Game Awards: Game Of The Year y otros ganadores

Tras un mes con las votaciones abiertas al público, finalmente esta madrugada se han celebrado los The Game Awards 2018, cuya ceremonia no se ha limitado sólo a la entrega de estos premios y la selección del que se ha convertido en el GOTY de este año, si no que ha venido acompañada de numerosas sorpresas.

Así pues, queremos comenzar felicitando a todos los participantes de esta edición, que aunque no han logrado hacerse con un premio, nos han dejado grandes momentos y largas horas de juego. Dicho esto, damos comienzo al listado de premiados.

The Game Awards: Game Of The Year

Con una increíble selección de títulos nominados, el premio más importante de The Game Awards, el aclamado Juego del Año 2018 ha ido a parar ni más ni menos que a God of War, y la impresionante reinvención de una saga que nos ha permitido madurar junto a su protagonista.

Tras el lanzamiento de tres títulos centrados en el “hack-and-slash”, God of War nos sorprendió a todos con una nueva entrega centrada en unas fuertes emociones e historia, que si bien mantiene la esencia del mata-dioses, en esta ocasión nos introducirá la rica cultura e historia de la mitología nórdica.

Así pues, al igual que el tiempo ha pasado desde su última entrega, Kratos tampoco podrá evitar mostrar los estragos de la edad ni el transcurso de la vida, esta vez enfrentándose no sólo a sus enemigos, si no también a ejercer la figura de padre primerizo.

Y es que su nota de 94 sobre 100 en Metacritic no estaba para nada desencaminada, acumulando más de 40 reviews con valoraciones perfectas, y que finalmente se han visto culminadas y recompensadas con este premio.

The Game Awards: Ganadores

Como ya os adelantamos anteriormente, además del galardón del GOTY, contaremos con casi 3o premios más: 22 dedicados a los juegos, 5 más para los equipos y eventos de los eSports, y un premio especial para otras representativas del entretenimiento de este año.

Mejor juego en curso

Fortnite de Epic Games, el aclamado battle royale que sigue aumentando su número de jugadores cada día, y que logra mantener enganchados incluso a los mejores futbolistas.

Destiny 2: Forsaken (Bungie y Activision)

No Man’s Sky (Hello Games)

Overwatch (Blizzard Entertainment

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Ubisoft Montreal y Ubisoft)

Mejor dirección

SIE Santa Monica Studio y Sony Interactive Entertainment con God of War, que repite como ganador y acumula así su segundo premio de estos The Game Awards 2018.

A Way Out (Hazelight Studios y Electronic Arts)

Detroit: Become Human (Quantic Dream y Sony Interactive Entertainment)

Marvel’s Spider-Man (Insomniac Games y Sony Interactive Entertainment)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)

Mejor narrativa

Red Dead Redemption 2 de Rockstar Games, que si bien no ha logrado hacerse con el premio a mejor juego del año, ha logrado batir a otros grandes títulos como Detroit: Become Human.

Detroit: Become Human (Quantic Dream y Sony Interactive Entertainment)

God of War (SIE Santa Monica Studio y Sony Interactive Entertainment)

Life is Strange 2: Episode 1 (Dontnod Entertainment y Square Enix)

Marvel’s Spider-Man (Insomniac Games y Sony Interactive Entertainment)

Mejor dirección de arte

3909 LLC con Return of the Obra Dinn, quizás no tan reconocible como el resto de nominados, se trata de un sorprendente juego de la desarrolladora independiente que ya nos cautivó con otro gran juego como Papers, Please.

Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft Quebec y Ubisoft)

God of War (SIE Santa Monica Studio y Sony Interactive Entertainment)

Octopath Traveler (Square Enix, Acquire y Nintendo)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)

Mejor composición/música: Presentado por Spotify

Woody Jackson de Rockstar Games por Red Dead Redemption 2, otro merecido título para este western, y que sin duda no ha pasado desapercibido este año.

Celeste de Lena Raine (Matt Makes Games)

God of War de Bear McCreary (SIE Santa Monica Studio y Sony Interactive Entertainment)

Marvel’s Spider-Man de John Paesano (Insomniac Games y Sony Interactive Entertainment)

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom de Joe Hisaishi (Level-5 y Bandai Namco Entertainment)

Octopath Traveler de Yasunori Nishiki (Square Enix, Acquire y Nintendo)

Mejor diseño de audio: Presentado por Dolby

Rockstar Games por Red Dead Redemption 2, y es que si la banda sonora es merecedora del anterior premio, la impecable cantidad de sonidos y detalles que podemos apreciar en el basto mundo de este juego resulta todavía más destacable.

Call of Duty: Black Ops 4 (Treyarch / Activision)

Forza Horizon 4 (Playground Games / Turn 10 Studios / Microsoft Studios)

God of War (SIE Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)

Marvel’s Spider-Man (Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)

Mejor actuación/doblaje

Roger Clark como Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2, cuya voz se ha mantenido sin doblaje para todas las versiones de este juego, que se convierte así en el más galardonado de la gala The Game Awards 2018.

Bryan Dechart como Connor en Detroit: Become Human

Christopher Judge como Kratos en God of War

Melissanthi Mahut como Kassandra en Assassin’s Creed Odyssey

Yuri Lowenthal como Peter Parker en Marvel’s Spider-Man

Juegos con impacto

Celeste de Matt Makes Games, presentado como un juego de plataformas en 2D, este pequeño indie esconde una impactante historia tras de sí.

11-11: Memories Retold (Digixart, Aardman Animations y Bandai Namco Entertainment)

Florence (Mountains)

Life is Strange 2: Episode 1 (Dontnod Entertainment y Square Enix)

The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories (White Owls y Arc System Works)

Mejor juego independiente

Celeste de Matt Makes Games, algo que no sorprenderá a muchos ya que se trata del único juego independiente que ha logrado llegar a lo más alto y estar nominado para ser Juego del Año de estos The Game Awards.

Dead Cells (Motion Twin)

Into the Breach (Subset Games)

Return of the Obra Dinn (3909 LLC)

The Messenger (Sabotage Studio)

Mejor juego móvil

Florence de Mountains, cuya emocionante historia de amor ha logrado cautivar al público, superando el actual fenómeno de los battle royale.

Donut County (Ben Esposito y Annapurna Interactive)

Fortnite (Epic Games)

PlayerUnknown’s Battlegrounds (Lightspeed & Quantum y Tencent Games)

Reigns: Game of Thrones (Nerial y Devolver Digital)

Mejor juego VR/AR

Astro Bot: Rescue Mission de SIE Japan Studio y Sony Interactive Entertainment, que logra anteponerse al resto de títulos pese a tratarse de un exclusivo del sistema de realidad virtual de PlayStation.

Beat Saber (Beat Games)

Firewall: Zero Hour (First Contact Entertianment y Sony Interactive Entertainment)

Moss (Polyarc Games)

Tetris Effect (Resonair y Enhance Games)

Mejor juego de acción

Dead Cells de Motion Twin, este indie de temática “roguevania” que nos encantó desde el minuto en el que le pusimos las manos encima, y que logra el galardón frente a cuatro gigantes de la acción.

Call of Duty: Black Ops 4 (Treyarch y Activision)

Destiny 2: Forsaken (Bungie y Activision)

Far Cry 5 (Ubisoft Montreal y Ubisoft)

Mega Man 11 (Capcom)

Mejor juego de acción/aventura

God of War de SIE Santa Monica Studio y Sony Interactive Entertainment, que suma con este su tercer premio, siendo el segundo juego más galardonado de esta celebración de The Game Awards.

Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft Quebec y Ubisoft)

Marvel’s Spider-Man (Insomniac Games y Sony Interactive Entertainment)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)

Shadow of the Tomb Raider (Eidos Montreal y Crystal Dynamics y Square Enix)

Mejor juego de rol

Monster Hunter: World de Capcom, la última entrega de esta saga de cazadores, y sin duda la mejor hasta el momento.

Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age (Orca y Square Enix)

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom (Level-5 y Bandai Namco Entertainment)

Octopath Traveler (Square Enix y Acquire y Nintendo)

Pillars of Eternity 2: Deadfire (Obsidian Entertainment y Versus Evil)

Mejor juego de lucha

Dragon Ball FighterZ de Arc System Works y Bandai Namco Entertainment, el juego de luchas inspirado en la inmortal serie de anime que lleva acompañándonos ya tres décadas.

BlazBlue: Cross Tag Battle (Arc SYstem Works)

Soulcalibur VI (Bandai Namco Studios y Bandai Namco Entertainment)

Street Fighter V Arcade (Dimps y Capcom)

Mejor juego familiar

Overcooked! 2 de Ghost Town Games y Team17, una de las grandes sorpresas entre los premiados, superando a 3 juegos de Nintendo orientados específicamente hacia esta temática.

Mario Tennis Aces (Camelot Software Planning y Nintendo)

Nintendo Labo (Nintendo EPD y Nintendo)

Starlink: Battle for Atlas (Ubisoft Toronto y Ubisoft)

Super Mario Party (NDCube y Nintendo)

Mejor juego de estrategia

Into the Breach de Subset Games,

The Banner Saga 3 (Stoic Studio y Versus Evil)

Battletech (Harebrained Schemes y Paradox Interactive)

Frostpunk (11 bit studios)

Valkyria Chronicles 4 (Sega CS3 y Sega)

Mejor juego de deportes/carreras

Forza Horizon 4 de Playground Games, Turn 10 Studios y Microsoft Studios, uno de los grandes desaparecidos entre los nominados a Juego del Año, y que sin duda se merecía esta mención entre los premios.

FIFA 19 (EA Vancouver y EA Sports)

Mario Tennis Aces (Camelot Software Planning y Nintendo)

NBA 2K19 (Visual Concepts y 2K Sports)

Pro Evolution Soccer 2019 (PES Productions y Konami)

Mejor juego multijugador

Fortnite de Epic Games, con una de las comunidades multijugador más grandes de la actualidad, nadie se había planteado que pudiese ser otro el ganador.

Call of Duty: Black Ops 4 (Treyarch y Activision)

Destiny 2: Forsaken (Bugnie y Activision)

Monster Hunter: World (Capcom)

Sea of Thieves (Rare y Microsoft Studios)

Mejor juego por estudiantes (hasta nivel universitario)

Combat 2018 de la Inland Norway University of Applied Sciences, un título del que sinceramente sabemos muy poco, y cuyo mérito confiamos en la propia distinción de los expertos The Game Awards.

Dash Quasar (UC Santa Cruz, EE.UU.)

JERA (Digipen Bilbao, España)

LIFF (ISTART Digital, Francia)

RE: Charge (MIT, EE.UU.)

Mejor estreno de juego

The Messenger de Sabotage Studio, un divertido y desafiante juego de plataformas 2D que pondrá a prueba nuestra habilidad y reflejos.

Donut County (Ben Esposito y Annapurna Interactive)

Florence (Mountains)

Moss (Polyarc Games)

Yoku’s Island Express (Villa Gorilla)

Especial The Game Awards 2018: eSports Awards

Mejor juego de eSports

Overwatch de Blizzard Entertainment, con todavía mucho recorrido por delante, el modo competitivo del shooter de Blizzard lora alzarse por delante del gigante líder de los eSports League of Legends.

Counter-Strike: Global Offensive (Valve)

DOTA 2 (Valve)

Fortnite (Epic Games)

League of Legends (Riot Games)

Mejor jugador de eSports: Presentado por Omen by HP

Dominique “SonicFox” McLean, del equipo Echo Fox de League of Legends.

Hajime “Tokido” Taniguchi

Jian “Uzi” Zi-Hao (Royal Never Give Up)

Oleksandr “s1mple” Kostyliev (Natus Vincere)

Sung-hyeon “JJoNak” Bang (New York Excelsior)

Mejor equipo de eSports

Cloud9, y su formación de League of Legends.

Astralis (Counter-Strike: Global Offensive)

Fnatic (League of Legends)

London Spitfire (Overwatch League)

OG (DOTA 2)

Mejor entrenador de eSports

Bok “Reapered” Han-gyu, el entrenador de Cloud9, y es que si su equipo ha sido galardonado como el mejor de este año, gran parte del mérito se debe a la ayuda de este hombre.

Cristian “ppasarel” Bănăseanu (OG)

Danny “zonic” Sørensen (Astralis)

Dylan Falco (Fnatic)

Jakob “YamatoCannon” Mebdi (Team Vitality)

Janko “YNk” Paunovic (MiBR)

Mejor evento de eSports

League of Legends World Championship, sin duda actualmente el mayor evento de eSports del mundo, tanto en espectadores, asistentes, como en la propia celebración, que no para de sorprendernos cada año.

ELEAGUE Major: Boston 2018

EVO 2018

Overwatch League Grand Finals

The International 2018

Mejor host/presentador de eSports

Eefje “Sjokz” Depoortere, la presentadora de eSports belga encargada de las retransmisiones de las competiciones de League of Legends.

Alex “Goldenboy” Mendez

Alex “Machine” Richardson

Anders Blume

Paul “RedEye” Chaloner

Mejor momento en los eSports

Victoria por remontada de C9 vs FAZE en la final de la ELEAGUE Major: Boston 2018, donde los mismos chicos de Cloud9 que se han proclamado como mejor equipo de eSports del año, sorprendieron con con una casi imposible remontada que les supuso ganar este título.

G2 venciendo a RNG en la ronda de cuartos de la League of Legends World Championship

Carrera contra el Nexo de KT vs IG en los cuartos de la League of Legends World Championship

Sorpresa de OG frente LGD en la DOTA 2 Finals

Cambio de lado de SonicFox contra Go1 en Dragon Ball FighterZ en la EVO 2018

Especial The Game Awards 2018: Premio de la comunidad

Creador de contenido del año

Ninja, el jugador profesional de Fortnite que actualmente mantiene el record de visionados simultáneos en Twitch.