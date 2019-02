GeForce GTX 1650 a finales de marzo: características y precio

NVIDIA prepara una segunda oleada de tarjetas gráficas de nueva generación dirigidas a la gama media, y abanderada por las GeForce GTX 1660 Ti y GTX 1650. No es la primera vez que os hablamos de ellas, de hecho la primera está confirmada y se espera que su presentación oficial se produzca mañana, pero la segunda había quedado un poco “en el limbo”.

VideoCardz, uno de los medios más fiables del sector dedicado a las tarjetas gráficas, asegura haber recibido confirmación por parte de sus fuentes de que la GTX 1650 está en camino, y que su presentación se llevará a cabo a finales de marzo. No da una fecha concreta, y tampoco un listado completo de especificaciones, pero puedo compartir con vosotros una estimación de la posible configuración de dicha tarjeta gráfica.

Especificaciones (no confirmadas) de la GTX 1650

Núcleo gráfico TU117 (Turing) en proceso de 12 nm.

896 shaders a 1.485 MHz (modo turbo).

56 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

114 núcleos tensor.

Bus de 128 bits.

4 GB de GDDR5 a 7 GHz.

TDP de 75 vatios. No requiere conector de alimentación adicional.

Es importante tener en cuenta que todavía no está confirmado que la serie GTX 16 vaya a contar con núcleos tensor. Sabemos que carecerán de soporte de trazado de rayos, y que los núcleos gráficos serie TU11X son mucho más pequeños que los TU10X, utilizados en las GeForce RTX serie 20, lo que encaja a la perfección con la supuesta eliminación de los núcleos RT del encapsulado, pero todavía cabe la posibilidad de que mantengan los núcleos tensor.

Posible rendimiento y precio de la GeForce GTX 1650

Hablamos de una tarjeta gráfica de gama media que tendrá un precio aproximado de 179 dólares, cifra que debería convertirse en unos 199 euros tras aplicar conversión de divisas y aplicar impuestos.

En términos de rendimiento debería quedar más o menos al nivel de GTX 1060 de 3 GB, una tarjeta gráfica que, como sabemos, equivale casi de forma directa a una GTX 970. Esto quiere decir que con la GTX 1650 podremos jugar en resoluciones 1080p con calidades altas o muy altas disfrutando de un buen nivel de fluidez, al menos hasta que se produzca la transición que marcará la próxima generación de consolas, conocidas, de momento, como PS5 y Xbox Two.

Si estáis pensando en renovar tarjeta gráfica ahora mismo creo que lo mejor es esperar. Estamos a las puertas de terminar una renovación de catálogo por parte de NVIDIA y no descartamos que haya sorpresas en la gama media y media alta. En efecto, me refiero a que no podemos descartar que acaben lanzando también una GTX 1660 (versión sin “Ti”), una GTX 1770 o incluso una GTX 1880.