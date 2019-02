Denuvo 5.6 ha sido superado, Metro Exodus crackeado

Es oficial, Denuvo 5.6 ha caído. Hablamos de la última versión del controvertido sistema antipiratería de la compañía Denuvo Software Solutions GmbH que, como sabemos, se implementa directamente en el código de cada juego para trabajar al unísono con aquél.

Si no sabes exactamente qué es Denuvo o tienes dudas sobre cómo funciona te invitamos a leer este artículo que publicamos hace unos días, donde encontrarás toda la información que necesitas para saber no solo qué es, sino también por qué lo odia la comunidad de jugadores de PC.

Volviendo a la noticia tenemos confirmación de que la versión de Denuvo 5.6 utilizada en Metro Exodus ha sido superada, aunque parece que la variante integrada en Far Cry New Dawn todavía se mantiene. Dado que las diferencias entre una y otra deberían ser mínimas su caída podría producirse en los próximos días, salvo que Ubisoft haya decidido utilizarla de forma conjunta con alguna otra herramienta de protección. No sería la primera vez, ya lo hicieron con Assassin´s Creed Origins.

¿Qué quiere decir que Denuvo 5.6 haya sido superado?

Pues que es posible engañar al sistema de protección para que no reconozca que un juego ha sido pirateado. En efecto, esto significa que Denuvo sigue presente y funcionando, no ha sido eliminado del juego, y por tanto continúa consumiendo recursos.

Hasta que los desarrolladores/publicadores de los juegos afectados no decidan eliminar Denuvo 5.6 del código del juego no será posible valorar el impacto que éste está teniendo en el rendimiento de cada título. Con todo, y echando un vistazo a las pruebas que hemos ido viendo anteriormente, sabemos que por lo general este sistema de protección afecta a los tiempos de carga, a las latencias (tanto a nivel de respuesta del sistema de control como de renderizado de fotogramas) y también al rendimiento bruto, especialmente en lo que respecta a la estabilidad a nivel de FPS mínimos.

En su momento Denuvo dijo que su objetivo era proteger los grandes lanzamientos durante los tres primeros meses desde su lanzamiento, aunque luego redujo sus pretensiones a las primeras semanas posteriores a la llegada de un juego. Viendo cómo se ha reducido su efectividad en los últimos meses quizá deba empezar a plantearse ofrecer tarifas por días, o por horas.

Bromas aparte repito lo de siempre, el mejor camino para prevenir la piratería es desarrollar juegos multiplataforma, bien terminados y a un precio razonable. No hablo por hablar, solo hay que ver el efecto que han tenido las ofertas de tiendas como Steam, Good Old Games o Humble Bundle a la hora de luchar contra la piratería.