Microsoft anuncia evento Surface para el 2 de octubre

El gigante de Redmond ha empezado a enviar invitaciones de prensa en las que confirma la celebración de un evento centrado en Surface, la conocida línea de portátiles y dos en uno con los que Microsoft se embarcó en una importante aventura en el mundo del hardware hace casi siete años.

En las invitaciones se puede ver perfectamente que el nuevo evento de Microsoft tendrá lugar el 2 de octubre en la ciudad de Nueva York. Esta fecha coincide con la franja en la que la compañía que dirige Satya Nadella suele presentar su nueva línea de equipos Surface, de hecho Surface Pro 6 fue presentada en sociedad el 2 de octubre de 2018.

Las fechas nos permiten atar cabos y sacar en claro que Microsoft debería aprovechar para mostrar al mundo Surface Pro 7, y puede que también veamos los Surface Book 3 y Surface Laptop 3. No esperamos grandes cambios a nivel de diseño, así que las mejoras más importantes estarán presentes a nivel de hardware.

Todavía no tenemos nada confirmado, pero Intel ha estrenado recientemente los procesadores Ice Lake U y Comet Lake U, así que podemos dar casi por seguro que estarán presentes en los nuevos equipos Surface de Microsoft. Al mismo tiempo cabe la posibilidad de que el Surface Book 3 venga equipado con tarjetas gráficas GeForce RTX serie 20 Max-Q de NVIDIA (sería el salto lógico frente a las GTX serie 10 que utiliza el Surface Book 2).

Algunos rumores apuntan que Microsoft podría presentar, además, a la sucesora de la Surface Go, y que en esta ocasión apostará por lanzar una versión CPU Intel y otra basada en el SoC Snapdragon 8xc y equipada con conectividad 5G. Es una posibilidad que no podemos descartar, pero la idea de ver una configuración x86 y otra ARM de un mismo producto en el catálogo de Microsoft me «chirría» un poco, así que creo que es más seguro apostar por una división en dos productos totalmente distintos.

En otro orden de cosas también se ha barajado la posibilidad de que anuncien configuraciones opcionales con APUs Ryzen de AMD, e incluso se ha llegado a comentar la presencia en el evento de la esperada «Surface plegable». Esta última estará basada en Windows Lite, una versión de Windows 10 «limpia» y con menos capas para aligerar el peso del sistema operativo y mejorar el rendimiento en general.

Como siempre cubriremos el evento y os contaremos todas las novedades del mismo.