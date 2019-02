Así es la interfaz de Windows Lite, el próximo rival de Chrome OS

Windows Lite es un sistema operativo que podemos definir como una versión simplificada de Windows 10, con la que el gigante de Redmond espera competir de forma directa con Chrome OS.

Esta frase reúne una serie de claves importantes que debemos tener claras. Por un lado hablamos de Windows Lite como una versión minimalista de Windows 10, lo que significa que mantiene la misma base que aquél, pero que carece de varias capas de personalización para aligerar su peso y reducir el consumo de recursos.

En segundo lugar hemos dicho que está llamado a competir con Chrome OS, lo que implica que su objetivo principal serán los portátiles de bajo coste, pero también los dispositivos flexibles de nueva generación.

Con Windows Lite Microsoft quiere dar respuesta a las necesidades de los nuevos dispositivos flexibles con doble pantalla que están por llegar, y también competir con Chrome OS de tú a tú, algo que no puede lograr con Windows 10. Simplificar el sistema operativo y reducir el consumo de recursos ha llevado al gigante de Redmond a eliminar capas que afectan no solo a la interfaz de Windows Lite, sino también a su funcionalidad.

Según las últimas informaciones que hemos podido ver este nuevo sistema operativo no podrá trabajar con aplicaciones Win32. Estará limitado a las aplicaciones UWP (Plataforma Universal de Windows) y PWA (Aplicaciones Web Progresivas), que deberán, además, descargarse directamente desde la tienda oficial de Microsoft.

Es una limitación muy importante, tanto que no tenemos nada claro que este enfoque vaya a funcionar, máxime si tenemos en cuenta que la plataforma UWP ha quedado un poco apartada de los objetivos de primera línea de Microsoft. Algunas fuentes creen que para compensar esta situación el gigante de Redmond podría acabar dando soporte a las aplicaciones Win32 en Windows Lite a corto o medio plazo, pero no está confirmado así que de momento no tiene valor más que como un simple rumor.

Tenemos todavía muchas dudas por resolver, pero a grandes rasgos tenemos una primera visión bastante clara de lo que podemos esperar de Windows Lite. En la imagen adjunta podemos ver un diseño conceptual que muestra, de forma aproximada, la interfaz de dicho sistema operativo. Las sensaciones que transmite son las que podríamos esperar de un Windows híbrido que combina elementos de un sistema operativo pensado para PC y otro pensado para smartphones y tablets.

No tiene mala pinta, pero debemos tener en cuenta que no representa la interfaz final de dicho sistema operativo, y que por tanto puede que haya sorpresas por cambios de última hora.

Antes de terminar un apunte que viene de fuentes cercanas a Microsoft y que nos parece importante: ¿por qué Windows Lite? Es un nombre curioso, ya que significa “Windows pequeño”, pero su elección no obedece a la casualidad. Brad Sams, uno de los periodistas más fiables cuando hablamos del universo Microsoft, ha explicado que la compañía ha elegido este nombre porque quiere dividir a sus usuarios en dos grupos:

Windows Lite : para usuarios ubicados en un nivel básico.

: para usuarios ubicados en un nivel básico. Windows 10: para usuarios en un nivel más avanzado.

De momento no tenemos información sobre la posible fecha de lanzamiento de este nuevo sistema operativo, pero viendo que los primeros dispositivos flexibles ya han empezado a hacer acto de presencia no sería extraño verlo antes de terminar 2019.