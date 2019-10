HBO anuncia ‘House of the Dragon’, la nueva y (parece) definitiva secuela de ‘Juego de tronos’

Tras conocerse la cancelación de la primera de las secuelas de Juego de tronos que preparaba HBO, la cadena sale al paso con el anuncio de la segunda y, con toda probabilidad, la que llegue a las pantallas del público: House of the Dragon, basada en el libro Fuego y Sangre de George R. R Martin y ambientada 300 años antes de la historia que todos hemos visto.

Se van a cumplir seis meses del final de Juego de tronos y, más allá de la sensación que dejó la serie de HBO en su última temporada, es difícil negarle el increíble éxito cosechado a lo largo de nueve años y ocho temporadas. Es, hasta que otra la supere, «la serie de las series», y es que ninguna hasta la fecha ha tenido en vilo a tanta gente durante tanto tiempo.

Convertida en fenómeno cultural de los que marcan época, Juego de tronos ha sido la gallina de los huevo de oro para HBO, y ya se sabe lo que sucede en estos casos: hay que explotar a la gallina hasta que reviente. Dicho y hecho, la cadena estadounidense prendió la chispa para crear tres nuevas series basadas en el universo de George R. R. Martin, de las cuales una había incluso comenzado su rodaje.

Se cancela ‘Bloodmoon’

Pero no va a haber Bloodmoon, tal era el supuesto nombre de la secuela -secuela artística, precuela histórica- con la que pretendían continuar exprimiendo la franquicia. La noticia llega después de haber rodado el episodio piloto, cuya estrella protagonista era Naomi Watts, y cuyo coste asciende a los diez millones de dólares. Si te interesa conocer de qué iba, te lo contamos conforme se supo.

Se recuerda en los círculos de fans que con Juego de tronos pasó algo similar: el piloto original fue tan malo que tuvieron que rehacerlo casi por completo, reemplazando a parte de los actores protagonistas. Sin embargo, no parece que vaya a ser este el caso y, hasta que HBO desvele o no el porqué de este abrupto cambio de planes, se da al proyecto por muerto.

Así, restaban otro par de ideas que se podrían poner en marcha y la que mejores expectativas tenía para salir adelante era una relacionada con los Targaryen, tal y como se acaba de demostrar… con matices.

Se anuncia ‘House of the Dragon’

House of the Dragon, pues, será el relevo de Juego de tronos en HBO. Contará con el propio George R. R. Martin ayudando con el guion y a la dirección del primer episodio piloto estará Miguel Spochnik, responsable de varios capítulos de la serie original entre los que destacan varios dedicados a grandes batallas.

La historia irá en torno a la Casa Targaryen, los señores del dragón; y aunque no se han dado a conocer fechas para este lanzamiento, de acuerdo a lo que se cuenta tardará menos en llegar de lo presumible, tratándose de una gran producción de HBO, conocida por dedicar tiempo y atención para que todo salga como debe.

En cuanto al matiz, lo curioso de House of the Dragon es que no se trata de ningunos de los proyectos que estaban planeados, sino uno totalmente nuevo, aunque sigue enfocado en los Targaryen y los dragones que tanto gustan al personal.

David Benioff y D.B. Weiss abandonan Star Wars

En otro orden de cosas, David Benioff y D.B. Weiss, los creadores de la serie, han abandonado la que iba a ser su próxima gran aventura: la nueva trilogía de Star Wars, que a partir de 2020 y a razón de una película cada dos años, iba a continuar con la franquicia, una vez que El ascenso de Skywalker, con estreno previsto para el 20 de diciembre, concluya la actual.

El motivo es, a pesar de lo mucho que han agradecido la oportunidad y de que en Disney dejan las puertas abiertas a su regreso, el contrato multimillonario que los une a Netflix. Es decir, no tienen tiempo para todo.

Pero no hay mal que por bien no venga. Benioff y Weiss pueden echarle un cable a Netflix con contenidos originales que valgan la pena, porque la pinta de The Witcher no es como para tirar cohetes.