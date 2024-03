Sin mucho ruido, pero esperado por una considerable cantidad de usuarios, la semana pasada salió a la venta Star Wars: Battlefront Classic Collection, un pack con los clásicos Battlefront (el de 2005, no el de 2015), Battlefront II (la versión de 2006, no la de 2017) y tres mapas adicionales (uno para el primero y dos para el segundo), en una propuesta que nos invita a recuperar dos de los títulos más destacables de la veterana y prolífica franquicia de Star Wars.

Nos encontramos, de nuevo, con una llamada que apela directamente a la nostalgia de quienes los jugaron en su momento, pero claro, teniendo en cuenta que cada uno de los clásicos tiene un precio de 9,75 euros en Steam, Aspyr Media (desarrolladora y editora) debía ofrecer algo más que los dos títulos para, de este modo, pode vender esta colección por 34,14 euros en la tienda online de Valve. Y es que, de lo contrario, dado que no hablamos de remasterizaciones ni nada por el estilo, sería una jugada un tanto difícil de justificar.

Así, son dos los puntos fuertes de Star Wars: Battlefront Classic Collection, por una parte los ya mencionados mapas adicionales, que es algo que siempre gusta, y por otra parte el despliegue de una plataforma de servidores capaz de proporcionar una experiencia óptima de juego online. Lo primero, mal que bien se ha cumplido, aunque podemos ver a muchos jugadores criticar lo breve de la experiencia. Peor es si hablamos de los servidores, pues al menos durante los primeros días la experiencia parece haber sido bastante negativa.

‘The upcoming release of Star Wars: Battlefront Classic Collection does not include any code or content that is taken from uncredited sources.’https://t.co/GjrJY2E0wM

I am not in the Credits @AspyrMedia

— iamashaymin (@iamashaymin) March 14, 2024