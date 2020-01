Cinco productos Apple para 2020 que marcarán el rumbo de los de Cupertino

Una de las grandes virtudes de Apple es su previsibilidad. La rutina anual de la compañía (salvo en el retraso para actualizar la gama de ordenadores Mac) no ha cambiado en los últimos cinco años, lo que significa que su seguidores pueden planificar sus compras (y los periodistas podemos planificar su cobertura) con semanas o meses de anticipación, incluso sin conocer detalles específicos sobre cada anuncio porque ellos sí se llevan con total secretismo.

Productos Apple para 2020

Como tal, tenemos una idea aproximada de qué esperar en productos Apple para 2020, aún sin conocer la letra pequeña. Son seguras las nuevas generaciones de iPhones, iPads, Watches, AirPods y seguramente MacBooks, además de la renovación de los sistemas operativos que los soportarán. Hay otros productos en el aire, algunos tan interesantes como un ordenador para juegos, lo que pueda llegar para el apartado de servicios TV y Arcade, las novedades en realidad aumentada o si finalmente veremos un coche de Apple. Los repasamos.

iPhone SE2

Pocos dudan de la calidad general de iPhone y su perfecta integración hardware y software, pero, a la vez, hasta el mismo Tim Cook ha reconocido que son demasiado caros frente a la fortísima competencia que llega desde Asia. Después de la primera bajada en ventas desde hacía una década, Apple tomó medidas. Comenzó a rebajar precios en algunos mercados (especialmente en China), impulsó programas de financiación, subsidios de operadoras y mejores condiciones para reemplazar terminales antiguos. Y por primera vez en la historia de los móviles Apple, la compañía rebajó el precio de su nueva generación 2019 frente a la del 2018.

Otra pata de la estrategia sería el nuevo terminal iPhone SE2 con el que venimos especulando desde hace años para renovar un original comercializado en 2016 y que gustó mucho entre los fans de Apple. Y no solo por su bajo precio, si no por un tamaño reducido que permitía manejarlo a la perfección con una sola mano. Apple seguiría ese camino al mantener el tamaño de pantalla en los entornos de las 5 pulgadas y bajo un diseño de otro de sus móviles mejor vendidos: el iPhone 8.

Actualizaría su base hardware con el SoC Apple A13 que monta el iPhone 11, acompañado de 3 Gbytes de RAM LPDDR4X y al menos 64 GB para almacenamiento. Emplearía un botón de inicio en lugar de la pantalla completa con Face ID de los móviles Apple más modernos. También rebajaría las prestaciones del sistema de cámaras con el mismo objetivo: ahorrar costes. Tenemos dudas sobre otros componentes como una parte trasera de cristal para poder ofrecer soporte para carga inalámbrica. Los analistas estiman un precio de lanzamiento de 399 dólares, el mismo que el modelo original, para convertirse en el smartphone más económico de los de Cupertino. Lanzamiento previsto en este trimestre.

iPad Pro 2020

La mejora del sistema de cámaras en smartphones no deja de aumentar trimestre a trimestre y todo apunta que ello se va a extender al segmento del tablet. Si Apple ya posicionó el iPad Pro 2018 como «un reemplazo para portátiles» la idea con los nuevos iPad Pro es reemplazar también cámaras externas. ¡Desde un tablet! Vale la pena señalar que el Galaxy Tab S6 de Samsung estrenó una configuración de múltiples cámaras, una de las primeras veces que lo vimos en un tope de gama de un gran fabricante.

Apple será el siguiente con una cámara trasera «extremadamente similar» a la de los iPhone 11 Pro, el triple sensor y las características de Inteligencia Artificial incorporadas por Apple. Los iPad actuales usan un solo sensor por lo que sería un avance enorme en este apartado. Y no solamente para fotografía, ya que sería útil para habilitar funciones como el modo vertical y también para las aplicaciones de realidad aumentada en pleno progreso. De esta manera se ofrecería a los usuarios creativos del iPad un dispositivo en el que puedan grabar y editar imágenes de calidad y vídeos hasta 4K desde un solo dispositivo, ofreciendo la libertad de llevar esa configuración sobre la marcha sin necesidad de un paquete de hardware adicional que además tendría que conectarse a una Mac.

Por lo demás, en productos Apple para 2020 esperamos dos modelos de tablets con 12,9 y 11 pulgadas, sin botones en la parte delantera, con aumento de prestaciones, soporte para lápices ópticos, fundas y teclados, y un precio similar a los actuales. Lanzamiento previsto en abril.

Mac Gaming

Una gran novedad podría llegar de un ordenador específico para juegos de Apple. Originalmente reportado por EDN, podría ser presentado en la conferencia para desarrolladores WWDC la próxima primavera. No se conoce si Apple apostará por un factor de forma de sobremesa tipo Mac Pro, por un compacto tipo consola o por un todo en uno, iMac.

¿Tiene sentido una computadora de Apple diseñada exclusivamente para juegos? Realmente, hasta ahora, no. Si bien los juegos en MacOS han experimentado un crecimiento apreciable en los últimos años, no cuenta con el soporte exclusivo de ningún desarrollador importante. Si bien Boot Camp puede permitirte jugar juegos de Mac a través de una partición de Windows, todavía no es un soporte nativo, ni seguramente muy usado.

Sin embargo, con Apple Arcade en el mercado y todos los cambios que están por llegar del juego digital, en nube y streaming, los chicos de Cupertino pueden haber visto un nuevo mercado. Y es enorme como corresponde a la primera industria mundial del entretenimiento. Después de todo, en los primeros días de los juegos en PC, Apple fue un actor clave. En el WWDC deberíamos comprobar si Apple quiere volver a posicionarse en videojuegos.

iPhone 12

La venta de móviles sigue siendo la principal fuente de ingresos de los de Cupertino y si sumamos lo que llega por vía de conexión con la App Store, supone un beneficio enorme que ya quisieran para sí otras grandes tecnológicas. Si hay productos Apple para 2020 seguros ellos son los iPhone 12 (o iPhone 2020 que citan algunos analistas). Las especulaciones sobre sus características se producen por semana y se habla de hasta seis modelos distintos.

Se rumorea que Apple volverá a los orígenes al menos en diseño, recuperando las líneas más angulosas y un marco de metal que vimos hace muchos años en el iPhone 4, pero bajo un diseño de segmentación más complejo con nuevos procedimientos de zanjado y moldeo por inyección. Una buena parte de usuarios dicen que el iPhone 4 fue de lo mejorcito de Apple en diseño y calidad de construcción, por lo que no sería mal espejo en el que mirarse.

Apple estrenará el soporte para 5G en todos los modelos de 2020 y el diseño del Phone 12 tendrá que adaptarse a ello con antenas más anchas en la parte superior e inferior, integradas en las cubiertas de zafiro, cristal o cerámica para proteger la estructura. Más cambios llegarán a la «muesca» o notch de pantalla, aunque no se conoce como Apple adaptaría Face ID sin ella.

Otra de las novedades en conectividad será la eliminación definitiva del puerto Lightning. Ya iba siendo hora. El uso de este tipo de puertos propietarios no se sostiene en el mundo actual. Más novedades podrían venir de la pantalla o al menos en alguna versión con tasa de refresco de 120 Hz. Y aquí volvemos a los juegos. Es seguro un nuevo SoC Apple A que la firma estrena casi en todos sus nuevos terminales, así como en el sistema de cámaras, más sensores, resolución y un estabilizador único. Lanzamiento previsto en otoño de 2020.

MacBook Pro

Otra de las seguras renovaciones alcanzará al grupo de portátiles para el que se apunta una gran novedad en sus pantallas, la tecnología mini LED. Como su nombre indica, rebaja enormemente (hasta 1.000 veces) el tamaño de los leds de un monitor o televisor típico y aunque aún requiere retroiluminación, se pueden utilizar tecnologías avanzadas como los QLED y Full Array Local Dimming, con un número de zonas de atenuación local muy superior a los paneles LED típicos.

En la práctica, este tipo de pantallas prometen altas relaciones de contraste, amplia gama de colores, mejoras de los tonos negros, picos de brillo de hasta 1.500 nits y por la reducción de espacio entre píxeles, paneles ultradelgados que permitirán adelgazar -aún más- el grosor de los dispositivos. Apple cree que estas pantallas mini LED ofrecen muchas de las ventajas de las OLED, pero sin sus inconvenientes como el conocido ‘quemado’ de los paneles.

Más novedades llegarían al hardware interno con la actualización a procesadores Intel Core de décima generación. También serán reemplazados los problemáticos teclados tipo mariposa como vimos en el nuevo MacBook Pro 16. Por ahí irá el diseño de los nuevos modelos, adelgazando todas las medidas comenzando por los marcos de pantalla y con un remozado sistema de refrigeración. No se conoce fecha de salida porque Apple suele actualizar sin previo aviso.

Paramos aquí aunque apunta lanzamiento de otros productos Apple para 2020 como los relojes inteligentes Apple Watch series 6 y nuevos AirPods, dos segmentos donde Apple domina completamente las ventas mundiales. También parece el momento para que llegue al mercado las comentadísimas gafas de realidad aumentada, mientras que las nuevas versiones de iOS, macOS, tvOS, iPadOS y watchOS redondearán el lanzamiento del nuevo hardware y conoceremos las primeras versiones en la conferencia WWDC de junio.