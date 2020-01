Estos son los lanzamientos y juegos más esperados para 2020

Cambiamos de año y década (o decenio como bien remarcan ya muchos), pero nuestro espíritu gamer sigue siendo el mismo. Y es que aunque 2019 nos ha dejado grandes títulos, 2020 pinta todavía incluso mejor, con algunos lanzamientos que apuntan a convertirse en clásicos de la industria, y las primeras entregas de la nueva generación de consolas Xbox y PS5.

A diferencia de otros años en los que os hemos querido destacar nuestros juegos favoritos, debido al gran consenso en la reacción, este año vamos a optar por simplemente resaltar los lanzamientos más esperados por el público general.

Dragon Ball Z: Kakarot

Repitiendo la tendencia marcada en los lanzamientos del pasado 2019, este año parece que volveremos a contar con un gran número de títulos que, más allá de su propia calidad, se apoyarán en gran medida en la nostalgia de su público.

Y es que la gran mayoría de nosotros nos hemos criado viendo las primeras temporadas de Dragon Ball Z en la televisión, con grandes sagas como las de Freezer, Célula o Boo, las cuales volverán a tomar el protagonismo central de este juego.

Siendo el primer gran lanzamiento del año, en apenas un par de semanas podremos disfrutar de este arcade de luchas, disponible para PC, PS4 y Xbox One desde el próximo 17 de enero.

Warcraft 3: Reforged

 

Más allá de los triple A o las obras de arte de algunos de los últimos títulos remasterizados existen grandes clásicos como Warcraft 3, que además de haber marcado a toda una generación y haber dado origen a uno de los actuales géneros más exitosos (los MOBA), demuestran la fuerza de la atemporalidad y la nostalgia.

También uno de los primeros lanzamientos del año, Warcraft 3: Reforged estará disponible desde la aplicación Battle.net de Blizzard a partir del próximo 28 de enero.

Final Fantasy VII Remake



Una de las entregas más esperadas llega de manos de esta re-edición de uno de los mayores clásicos de Square Enix, que tras más de 23 años, vuelve con una entrega completamente renovada, y la misma hisoria que marcó a toda una generación de jugones.

Anunciado por primera vez en el E3 2015, por fin este ambicioso proyecto verá la luz, o al menos su primera entrega. Y es que al igual que la entrega original, la nueva entrega de Final Fantasy VII volverá a ofrecerse en varios discos debido a su gran tamaño.

Ya disponible en pre-compra, cada vez falta menos para el próximo 3 de marzo, fecha en la que este RPG aterrizará de forma exclusiva temporal en PS4, tras la que ya se espera unos lanzamientos para Xbox, y la recientemente filtrada versión de PC.

Resident Evil 3 Remake



Tras el innegable éxito de Resident Evil 2 Remake, Capcom busca repetir de nuevo su fórmula con la vuelta de su siguiente entrega, que promete una calidad igual de sobresaliente gracias al uso del mismo motor gráfico, y la misma jugabilidad.

Algo que no nos quitará de volver a sufrir con la incesante tensión de este título, y la vuelta de uno de los más temidos villanos, Némesis, a partir del próximo 3 de abril para PC, Xbox One y PS4.

Cyberpunk 2077

Ambientados en un mundo y una época totalmente diferentes, no podemos dejar de ver ciertas similitudes entre este nuevo proyecto de CD Projekt RED y su todavía exitoso The Witcher III, que comparten cimientos en el mundo abierto, la enorme cantidad de personajes secundarios, y una todavía más extensa cantidad de contenidos.

Aunque el principal salto entre ambos juegos no es otro que el apartado gráfico, ya que Cyberpunk 2077 estará completamente optimizado para las resoluciones 4K y la tecnología de trazado de rayos, prometiendo ser uno de los mejores juegos de 2020.

Confirmado para un primer estreno en PC, PS4 y Xbox One para el 16 de abril, ya está confirmada en desarrollo una versión «quita-alientos» para a próxima generación de consolas.

Marvel’s Avengers

Tras el gran vacío dejado por el final de la saga Vengadores, y hasta que el nuevo multiverso Marvel comience a tomar forma, podremos mantener nuestra ración de superhéroes con esta nueva historia original del grupo creado bajo el mando de S.H.I.E.L.D.

Combinando la acción las aventuras, y un sistema de misiones individuales y cooperativas muy similar al mostrado en las dos entregas de Destiny,

Los Vengadores volverán a estar unidos el próximo 15 de mayo para defender una vez más a un mundo que los necesita y rechaza por igual.

The Last of Us Parte II

Los años pasan, y al igual que nosotros, los personajes de los juegos también pueden creer y madurar. Así al menos nos lo han querido demostrar desde Naughty Dog con sus principales entregas de aventura, como la saga Uncharted, o la tan esperada vuelta de Elie y Joel en The Last of Us Parte II.

Confirmado como uno de los mejores exclusivos de PlayStation del año, todavía tendremos que esperar hasta el 29 de mayo para poder ver la continuación del final «abiertamente cerrado» de su primera entrega, y lo que apunta a ser una nueva obra maestra.

Ghost of Tsushima

Si algo nos ha enseñado el recién galardonado GOTY de 2019, Sekiro Shados Die Twice, es que la época feudal japonesa nos justa. Razón por la cual, Ghost of Tsushima ya apuntaba a ser una entrega exitosa desde su primer anuncio.

Pero es que si a esta premisa le sumamos una historia intensa, cautivadora y emotiva, un sistema de combates basado a partes iguales en el sigilo y la exitosa fórmula Souls-Like, y el respaldo (y presupuesto) directo de los exclusivos de Sony, sólo podemos esperar una auténtica obra maestra.

Con una fecha todavía por confirmar, Ghost of Tsushima llegará como uno de los pocos lanzamientos confirmados para los meses de verano.

Halo Infinite

Como no podía ser de otra manera, Microsoft continuará explotando una de sus sagas más exitosas con la vuelta del Jefe Maestro.

Sin un fecha concretada, ya está previsto que Halo Infinite llegue a Xbox One, PC, y la nueva generación de consolas Xbox durante el periodo navideño de este año, siendo seguramente uno de los primeros juegos en venderse junto con la nueva consola.

Godfall

Pese a haber sido el último en haberse dado a conocer, sin duda se trata de uno de los juegos más esperados de todo 2020.

Y es que aunque por el momento sólo hemos podido ver un pequeño teaser que nos confirma un estilo de combate y enemigos bastante similar a los Souls-Like, y un muy remarcado componente cooperativo multigujador.

No obstante, aunque tampoco se especificado ninguna fecha de estreno, el hecho de que Godfall sea el primer juego anunciado íntegramente desarrollado para PS5, nos hace pensar que su fecha de lanzamiento quede relegada a la de la propia consola, esperándose así su llegada para el 4 de diciembre.