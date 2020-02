El precio de PS4 Pro y Xbox One X ha bajado considerablemente en las últimas semanas, tanto que es posible encontrar ambas consolas por debajo de los 300 euros cuando, anteriormente, superaban los 400 euros. La diferencia de precio es bastante grande, ¿pero merece la pena comprarlas? Una pregunta interesante, y al mismo tiempo bastante complicada de responder.

No hay duda de que esa bajada de precio que han experimentado PS4 Pro y Xbox One X está motivada por la cercanía de PS5 y Xbox Series X, dos consolas que marcarán la llegada de la nueva generación y que coexistirán con aquellas durante un mínimo de un par de años. Esto quiere decir que no habrá una transición directa y radical, sino que esta se producirá de forma gradual.

PS4 Pro y Xbox One X tienen, por tanto, mucha vida por delante todavía, pero esto no nos ayuda a responder por sí solo a la pregunta que hemos hecho. Está claro que si compramos una de esas dos consolas no tendremos que preocuparnos porque vayan a quedar abandonadas a corto plazo, eso no ocurrirá, ¿pero qué otras razones hay para justificar su compra con la nueva generación a la vuelta de la esquina? Vamos a descubrirlas, poneos cómodos.

El catálogo de juegos de PS4 Pro y Xbox One X es excepcional

Es una de las razones más importantes que podemos esgrimir a la hora de justificar la compra de ambas consolas. PS4 Pro y Xbox One X tienen un catálogo de juegos enorme, lleno de títulos triple, y lo mejor es que muchos de ellos llevan un tiempo en el mercado y se pueden comprar a precios muy asequibles.

Por ejemplo, Sony lanzó recientemente la línea PlayStation Hits, que agrupa una gran cantidad de juegos imprescindibles para PS4-PS4 Pro con un precio que ronda entre los 10 y los 20 euros. También podemos encontrar muchos juegos de Xbox One-Xbox One X a precios muy interesantes.

Con PS4 Pro y Xbox One X podremos acceder a un catálogo de juegos amplio y perfectamente madurado. Ambas consolas han sido exprimidas al máximo, así que no tendremos que esperar, ya han dado lo mejor de sí y podremos disfrutarlo desde el primer día. Es importante recordar, además, que dicho catálogo no se ha cerrado, es decir, seguirán recibiendo más juegos durante un par de años, como mínimo.

Ofrecen un buen valor precio-prestaciones y tienen garantizada la optimización

Si valoramos el precio de venta de ambas consolas y las prestaciones que ofrecen la conclusión es clara: su valor es excelente. Por ejemplo, Xbox One X es capaz de mover Red Dead Redemption 2 en resolución 4K con un nivel de calidad gráfica bastante bueno, algo que sería imposible en un PC de 300 euros.

PS4 Pro y Xbox One X fueron promocionadas como consolas 4K, algo que, al final, ha quedado en una verdad a medias. En la mayoría de los casos la consola de Sony recurre al reescalado para elevar la resolución desde 1080p o 1440p, algo que también hace Xbox One X, aunque partiendo de resoluciones más elevadas (1800p).

Esa es la realidad, pero como dijimos su valor en relación coste-prestaciones es excelente. Con ambas consolas podemos disfrutar de una experiencia muy buena en juegos sin tener que hacer una gran inversión, y sin preocuparnos por cuestiones de optimización o por tener que cambiar componentes cada poco tiempo.

Xbox One X es un auténtico centro multimedia 4K

La consola de Microsoft cuenta con un lector de discos Blu-ray 4K, y como dijimos anteriormente gracias a su mayor potencia es capaz de mover bastantes juegos en resolución 4K, lo que la convierte en una buena opción para aquellos que quieran convertirla en el centro de entretenimiento del salón.

Si te paras un segundo a valorar el coste de un lector de discos Blu-ray 4K te darás cuenta, además, de que una Xbox One X por menos de 300 euros es prácticamente un regalo. Un buen reproductor de Blu-ray 4K puede costarnos fácilmente unos 180-200 euros, así que la historia se cuenta sola.

Puede que Xbox One X tenga menos juegos exclusivos que PS4 Pro, pero lo compensa con una potencia superior y con funciones que representan un importante valor añadido, como el citado lector de Blu-ray 4K. Esta consola es, además, retrocompatible con muchos juegos de Xbox 360 y con algunos títulos de Xbox.

Podrás utilizar los juegos de PS4 Pro y Xbox One X en PS5 y Xbox Series X

Ya hemos dicho que ambas generaciones van a tener una coexistencia bastante marcada. Para hacerla más llevadera y acelerar la transición a la nueva generación tanto Sony como Microsoft han confirmado que PS5 y Xbox Series X serán retrocompatibles con los juegos de PS4 Pro y Xbox One X (PS4 y Xbox One).

Eso quiere decir que si compras hoy cualquiera de esas dos consolas y te haces con un buen catálogo de juegos podrás seguir disfrutándolos cuando decidas dar el salto a PS5 y Xbox Series X, al menos en teoría. Digo esto porque CD Projekt RED ha confirmado recientemente que ofrecerá una actualización gratuita para todos los que compren Cyberpunk 2077 en las consolas actuales y quieran jugarlo, posteriormente, en la nueva generación.

Sin duda una buena noticia, pero si leemos entre líneas deja abierta la posibilidad de que algunos desarrolladores decidan cobrar una pequeña cuota por acceder a esa actualización. Esto no quiere decir que los juegos no vayan a ser retrocompatibles, pero sí que parece indicar que para acceder a las mejoras gráficas habría que pagar una cantidad determinada. Si no, estos mantendrían el aspecto que tenían en PS4 Pro y Xbox One X.

PS4 Pro y Xbox One X representan una inversión menor

Si todo va según lo previsto PS5 y Xbox Series X tendrán un precio que rondará, como mínimo, 499 euros. Esto quiere decir que costarán unos 200 euros más que PS4 Pro y Xbox One X. La diferencia de precio es tan grande que ronda el 66%.

Puede que más de uno piense que es mejor apostar directamente por la nueva generación, pero la realidad es muy distinta. Con el dinero que nos ahorramos podemos comprar una buena cantidad de juegos para PS4 Pro y Xbox One X, exprimirlas durante un par de años, venderlas y dar el salto a PS5 o a Xbox Series X.

A esto debemos añadir, además, que para entonces el precio de PS5 y Xbox Series X se habrá reducido, y ambas contarán con un catálogo de juegos más completo e interesante. Para muestra un botón, PS4 llegó al mercado a finales de 2013 y en octubre de 2015 su precio se redujo de los 399 euros a 349 euros.

La construcción de PS4 Pro y Xbox One X está perfeccionada

Tanto Sony como Microsoft han tenido tiempo más que suficiente para madurar el diseño y la construcción interna de ambas consolas. Esto se ha dejado notar en el lanzamiento de varias revisiones que han pulido pequeños defectos que, con el paso del tiempo y el uso, pueden acabar dando problemas.

Lo dicho tiene una consecuencia muy clara, y es que los modelos actuales PS4 Pro y Xbox One X tienen un acabado totalmente pulido y están diseñados para ofrecer una experiencia de uso óptima, sin fallos ni problemas que puedan afectar a su correcto funcionamiento a corto, medio o largo plazo.

Puede que PS5 y Xbox Series X vengan también con un diseño perfeccionado y que no presenten problemas graves, pero viendo el historial de las consolas de Sony y Microsoft debo decir que sería prácticamente un milagro, y personalmente no creo en los milagros.

El precio de PS4 Pro y Xbox One X no bajará de forma drástica

Sí, es evidente que cuando lleguen PS5 y Xbox Series X veremos una nueva reducción en el precio de PS4 Pro y Xbox One X, pero no será muy marcada. Personalmente no creo que vaya más allá de unos 50 euros. Dicho esto debes preguntarte si merece la pena esperar nueve meses para ahorrarte ese dinero. La respuesta solo la tienes tú.

Comprar ahora mismo una PS4 Pro o una Xbox One X te dará acceso a un enorme catálogo de juegos y gozarás de una experiencia bastante buena en juegos actuales, incluyendo algunos títulos en resolución 4K, todo sin tener que «arruinarte». Si esperas podrás ahorrar algo de dinero, pero empezarás a disfrutarlas más tarde.

Ya sabéis como es el mundo de la tecnología y el dilema de la espera eterna. Si esperas puede que encuentres algo mejor o más barato, pero puedes correr el riesgo de acabar esperando «para siempre».

Notas finales: ¿y qué hay de PS4 y Xbox One?

El precio de amas consolas también ha bajado de forma considerable durante los últimos meses, pero está demasiado cerca de PS4 Pro y Xbox One X. Por ejemplo, una PS4 con un HDD de 1 TB y dos juegos cuesta 250 euros, mientras que Xbox One ronda los 229 euros con un juego.

La diferencia de precio con sus hermanas mayores es mínima, y aunque es cierto que lo compensan con añadidos interesantes (juegos), al final PS4 Pro y Xbox One X marcan una diferencia sustancial en términos de potencia que las convierte en una opción más interesante. Dicho de una manera más simple, merece la pena pagar 50 o 70 euros más para acceder a ese extra de potencia que ofrecen ambas consolas.

Recuerda que PS4 es una consola con la potencia justa para mover juegos actuales en resoluciones 1080p y 30 FPS, mientras que Xbox One se maneja mejor con resoluciones 720p y 900p manteniendo también 30 FPS, mientras que PS4 Pro se siente cómoda en resoluciones 1440p nativas o 4K reescalado, y Xbox One X tiene un extra de potencia que le permite mover juegos en 1800p y 4K.