Microsoft ha confirmado el Xbox Games Showcase, un evento diseñado exclusivamente para que Xbox Series X pueda mostrar, por fin, todo su potencial, algo que se nos antoja realmente necesario, sobre todo tras ver lo bien que jugó sus cartas Sony con la presentación de PS5.

Os pongo en situación. Hasta ahora Microsoft ha sido más clara con las especificaciones y la potencia real de Xbox Series X, y también ha realizado una apuesta más ambiciosa y mucho más sólida por la retrocompatibilidad, pero se ha limitado a presentar, salvo contadas excepciones, juegos multiplataforma que no son capaces de transmitir al usuario la potencia real de esta nueva consola.

Sony, por contra, incluyo en el evento de presentación de PS5 juegos muy esperados que sí dejaban ver un adelanto de las diferencias que marcará la nueva generación. Gran Turismo 7 fue un alarde centrado en el trazado de rayos, Ratchet & Clank Rift Apart se centró tanto en el trazado de rayos como en demostrar el potencial del SSD con las transiciones entre dimensiones, y Horizon II Forbidden West fue una demostración de lo bien que pueden lucir franquicias conocidas en la nueva generación.

Por contra, del evento dedicado a Xbox Series X lo único que realmente se salvó fue Bright Memory, ya que la demo de SCORN no funcionaba de forma nativa sobre la consola de Microsoft, sino que corría sobre un PC con una RTX 2080 Ti. No hay duda, la pelota está, ahora mismo, en el tejado de Microsoft. La compañía que dirige Satya Nadella lo sabe, y por eso ha decidido mover ficha con el Xbox Games Showcase.

Xbox Series X se prepara para mostrar su mejor cara: ¿qué esperamos ver?

Pues esperamos bastantes juegos exclusivos para Xbox Series X, y no deberían estar limitados a los desarrollados por estudios propios de Microsoft. Creo que uno de los grandes protagonistas será Halo Infinite, un título que podría servir como máximo exponente para demostrar la capacidad de la consola trabajando con trazado de rayos.

También debería estar presente Senua’s Saga: Hellblade 2, y no descarto que Microsoft decida anunciar nuevas entregas de sus otras franquicias estrella, como las sagas Forza, Fable y Gears. SCORN y The Medium deberían ser otros dos grandes protagonistas del evento, al menos en teoría ya que, de momento, no hay nada confirmado.

Ahora mismo Xbox Series X mantiene una victoria clara a nivel de hardware sobre PS5. Puede que nos guste más o menos, y que por ello queramos maquillarlo de una forma u otra, pero la realidad es la que es, y los números no mienten. Dicha consola también juega con la ventaja que representan servicios como el Xbox Game Pass, cuyo valor podría crecer enormemente si se confirma la subida de precios de los juegos de la nueva generación hasta la franja de los 70 euros.

Sin embargo, una consola necesita juegos para convencer al usuario de que es la opción «ganadora». Microsoft aprendió esta lección por las malas con Xbox One, y esperamos que haya sabido asimilarla y resolverla con Xbox Series X.

El evento Xbox Games Showcase tendrá lugar el 23 de julio a las 18:00 horas (España). Para nuestros lectores de latinoamericanos os recuerdo que esto equivale a las 11:00 de la mañana en México.