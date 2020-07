Llevamos varios días hablando de una posible subida en el precio de los juegos de PS5 y de Xbox Series X, dos consolas de nueva generación que, como sabrán muchos de nuestros lectores, llegarán a finales de este año. Shawn Layden, uno de los ex-directivos más importantes de Sony, abordó recientemente este problema, y dijo que una de las mejores opciones sería reducir la duración de los juegos para evitar una subida de precios, una medida que, al final, parece que no seguirán todos los estudios.

Desde 2K Games confirmaron que la versión de NBA 2K21 para las consolas de nueva generación será 10 dólares más cara que la versión para PS4 y Xbox One X (69,99 dólares frente a 59,99 dólares), y la publicación del precio de precompra de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y de Horizon Forbidden West, entre otros, ha hecho saltar todas las alarmas, ya que ambos han sido listados por 74,99 euros, casi 85 dólares.

No hay duda, el precio de los juegos de PS5 es mucho más caro que el de los juegos de PS4, solo tenemos que comparar el coste medio que tienen los títulos triple A en el momento de su lanzamiento para las consolas de la generación actual y nos daremos cuenta de que la diferencia es, en este caso, de 15 euros. Sé lo que estáis pensado, que esos 74,99 euros podrían no representar el precio definitivo de todos los juegos que llegarán a la consola de Sony, y sí, es cierto, al final cada desarrolladora, o publicadora, tiene un cierto margen de maniobra, pero la verdad es que no resulta nada descabellado.

Como hemos indicado la propia 2K Games confirmó que NBA 2K21 costará 69,99 dólares en las consolas de nueva generación, un precio que podría traducirse sin problemas en 69,99 euros en el mercado español, y que nos lleva a pensar que un precio de 74,99 euros para títulos triple A muy esperados es algo perfectamente creíble.

El precio de los juegos de PS5 podría ser un problema

Y bastante importante, me explico con un ejemplo. Imagina que quieres dar el salto a PS5, Sony ha prometido una retrocompatibilidad con los juegos de PS4 que, de momento, se limitaría a los 100 títulos más importantes de dicha consola. En teoría podrías disfrutarlos en PS5 sin tener que pagar de nuevo por ellos, pero puede que no todas las desarrolladoras y/o publicadoras sean tan generosas, y que algunas acaben introduciendo un «micropago» para desbloquear las mejoras gráficas y de rendimiento propias de la versión de PS5.

Microsoft ya ha dejado claro que todos los juegos de sus estudios se podrán disfrutar de forma óptima en Xbox One y en Xbox Series sin tener que volver a pasar por caja, pero esto no quiere decir que el resto de estudios y de publicadoras vayan a seguir sus pasos.

A esta cuestión debemos unir el precio de venta de PS5, que en teoría rondará entre los 400 y los 500 euros según la versión que escojamos, y el precio de los juegos de PS5. Comprar esta consola en su versión estándar, con unidad óptica, y hacernos con un par de juegos podría suponer, en el mejor de los casos, un desembolso de casi 640 euros, siempre que el precio los juegos de PS5 sea de 69,99 euros. Si fuese de 74,99 euros, tendríamos un total de casi 650 euros.

Estoy convencido de que ahora podéis ver claro «como el agua» dónde está el problema. Puede que alguien me diga que no necesitas comprarte dos juegos con tu PS5, y sí, es cierto, pero alguno tendrás que comprar, al fin y al cabo no vas a pasarte las horas deleitándote con la interfaz de usuario de la consola.

Como ya he dicho en otras ocasiones el PC tiene una desventaja considerable en lo que respecta al coste que representa actualizar el hardware, algo que está fuertemente influenciado por la tendencia a la «desoptimización» en dicha plataforma, pero comprar juegos resulta mucho más económico, y se traduce, a la larga, en un ahorro considerable que, con la llegada de la nueva generación y el aumento del precio de los juegos de PS5 y Xbox Series, podría marcar una diferencia todavía más grande.