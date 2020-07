Ubisoft ha confirmado que ofrecerá Watch Dogs 2 gratis a todos aquellos que cumplan con una condición muy sencilla: ver el evento Ubisoft Forward, previsto para el 12 de julio, a través de la web oficial de la compañía estando registrados con nuestra cuenta de Uplay. Sí, así de fácil, tanto que, de hecho, ni siquiera tendrás que prestar atención al evento si no quieres o si no te interesa, ya que bastará con que te conectes durante el mismo durante un pequeño espacio de tiempo. No, no será imprescindible que lo veas por completo.

Por tanto, para conseguir Watch Dogs 2 gratis solo necesitamos una cuenta de Uplay y ver una parte del evento Ubisoft Forward, que como hemos indicado tendrá lugar el 12 de julio. Sobre la hora de celebración sabemos que habrá una especie de vista previa a partir de las 20:00, pero el núcleo central del evento no arrancará realmente hasta las 21:00 horas. Para cumplir con el requisito fijado por Ubisoft y llevarnos Watch Dogs 2 gratis solo tendríamos que entrar a partir de las 21:00 registrados con nuestra cuenta de Uplay, sin más.

Si no tienes una cuenta de Uplay no te preocupes, puedes crearla sin esfuerzo en unos minutos y utilizarla para hacerte con Watch Dogs 2 gratis. No hay que cumplir ningún requisito de antigüedad, así que ya sabes, aprovecha cuando tengas un minuto y crea una cuenta si todavía no la tienes.

Bien, ya sabemos cómo podemos recibir Watch Dogs 2 gratis en nuestra cuenta de Uplay, ¿pero qué necesitamos para mover el juego en PC? Es una buena pregunta, y os la vamos a responder al detalle viendo sus requisitos. Tened en cuenta que, aunque se trata de un juego que llegó al mercado en 2016, es bastante exigente y requiere de una configuración bastante potente. Está, además, bastante mal optimizado, aunque ofrece una propuesta interesante y muchas horas de diversión.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits.

CPU Intel Core i5 2400S a 2,5 GHz o AMD FX 6120 a 3,5 GHz.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7870 de 2 GB.

50 GB de HDD.

Hay un error importante en las equivalencias, ya que la Radeon HD 7870 es más potente que la GTX 660. La equivalencia correcta a esta última sería una Radeon HD 7850.

Requisitos recomendados

Windows 7 de 64 bits.

CPU Intel Core i5 3470 a 3,2GHz o AMD FX 8120 a 3,9 GHz.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 780/970/1060 o AMD Radeon R9 290 con 4 GB.

50 GB de HDD.

En este caso tenemos dos errores en las equivalencias. El primero está a nivel CPU, ya que el Core i5 3470 tiene, como equivalencia más cercana, al FX 8350.

También nos encontramos con un error importante en las equivalencias gráficas, ya que la GTX 780 es inferior a la GTX 970, y también rinde menos que la GTX 1060. En este caso la relación correcta de requisitos sería GTX 970-GTX 1060 de 3 GB o Radeon RX 290-RX 470.