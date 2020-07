Microsoft ha empezado a despedir a Xbox One y Xbox One X, dos consolas que forman parte de la generación actual y que, ciertamente, tienen los días contados. A finales de este mismo año la compañía de Redmond lanzará Xbox Series X, una consola de nueva generación marcará un salto importante a nivel técnico, y que vendrá acompañada, según múltiples informaciones de confianza, de Xbox Series S, una versión más económica y menos potente.

Como sabrán nuestros lectores habituales, ambas generaciones coexistirán durante un tiempo, es decir, cuando se produzca la llegada de las consolas de nueva generación no habrá un abandono directo de Xbox One y Xbox One X. Ambas consolas seguirán recibiendo juegos nuevos, una situación que se mantendrá durante un periodo de entre uno y dos años. Una vez cumplida esa franja temporal, esas dos consolas pasarán «a mejor vida».

A pesar de que Xbox One y Xbox One X tienen todavía por delante un ciclo de vida bastante razonable Microsoft ya está tomando medidas para limpiar stock de ambas consolas. En Estados Unidos ya están agotadas, y en algunos minoristas australianos se han eliminado por completo de sus bases de datos, ya que no esperan una reposición de stock por parte de la compañía de Redmond. Por su parte, algunos minoristas de Reino Unido todavía las venden, y en España al intentar comprar una Xbox One X a través de la web oficial de Microsoft nos redirige a la web de Estados Unidos, donde aparece agotada.

Si buscamos en otros minoristas, como Amazon por ejemplo, podremos encontrar sin problema unidades de Xbox One y Xbox One X, y a precios relativamente razonables, pero está claro que la compañía que dirige Satya Nadella ya ha empezado a acelerar la transición a Xbox Series X y Xbox Series S, y que en los próximos meses el stock se irá agotando hasta el momento en el que ya no sea posible comprar ambas consolas. Los precios, obviamente, subirán, debido a la especulación de algunos vendedores.

¿Qué nos dice el adiós prematuro de Xbox One y Xbox One X?

Pues dos cosas interesantes. En primer lugar creo que refuerza las informaciones que apuntan al lanzamiento de una Xbox Series S. Dicha consola ocupará la franja de los 300 euros, es decir, quedaría entre Xbox One y Xbox One X, pero sería más potente que ambas. Microsoft tendría que ajustar mucho el precio de ambas para que su nueva consola encaje debidamente en el mercado, algo que, al final, podría no salirle nada rentable.

Por otro lado esto también nos dice que Microsoft quiere pasar página cuanto antes, y que piensa a optar por una especie de «todo o nada» con sus consolas de nueva generación, y que quiere mantener a Xbox Series S y Xbox Series X como las únicas opciones disponibles para acelerar la transición a la nueva generación. La verdad es que es un movimiento acertado, sobre todo si se confirma el lanzamiento de Xbox Series S.

Teniendo en cuenta que dicha consola, Xbox Series S, costará solo un poco más que Xbox One y será más potente que Xbox One X está claro que ambas dejan directamente de tener sentido, salvo que Microsoft las venta por un precio medio de 100 y 200 euros, respectivamente, algo que creo que no le saldría nada rentable.

Con la situación en la que nos encontramos actualmente creo que no es un buen momento para comprar una consola. La nueva generación está a la vuelta de la esquina, así que salvo que no os quede otra opción os recomiendo esperar, incluso aunque vayáis a comprar una PS4, ya que es muy probable que veamos movimientos importantes de precios en los próximos meses.