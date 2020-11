Es casi irónico que la propia plataforma de transmisión de juegos de Microsoft, anteriormente conocida como Project xCloud, todavía no sea compatible con su propio sistema operativo Windows, limitando por el momento su presencia a las propias consolas Xbox y su acceso remoto desde los teléfonos inteligentes.

Microsoft ha guardado un relativo silencio sobre sus planes de expansión para Project xCloud más allá de los teléfonos Android, pero si puede funcionar lo suficientemente bien desde un teléfono, debería poder funcionar igual de bien desde un ordenador. Y es que cabe tener en cuenta que el objetivo principal de este servicio no es otro que poder disfrutar de los juegos de Xbox sin depender del hardware.

De hecho, parece correcto hablar de esta exclusividad en pasado, ya que anteriormente ya vimos como el propio Phil Spencer fue descubierto jugando una aplicación llamada «Xbox Game Streaming (Test App)» desde un ordenador, que acabó derivando en una filtración todavía mayor de esta versión de escritorio del servicio de streaming de juegos.

Así pues, esta vez pasamos de las imágenes estáticas al vídeo, con una primera muestra real de funcionamiento de esta aplicación, filtrada y compartida por Windows Central, quienes lograron acceder y probar una versión filtrada de este software.



Una cosa que vale la pena señalar es que Zac Bowden del sitio estaba usando un Surface Pro X, un desmontable 2 en 1 que se ejecuta en el chip ARM personalizado SQ1 de Microsoft que, a su vez, se basa en el Snapdragon 8cx de Qualcomm. Algo que podría implicar que, cuando xCloud se implemente oficialmente en Windows 10, podría aumentar su disponibilidad a otros dispositivos con Windows 10 en ARM, sumando así los dispositivos de otras empresas como HP, ASUS, Lenovo, e incluso Apple.

Microsoft amplía sus frentes ante Apple

No deja de ser curioso que esta posible compatibilidad con los procesadores ARM llegue apenas unas horas después de conocer el primer acercamiento de Apple Silicon a los videojuegos, y la noticia de que sus nuevos ordenadores con chips Apple M1 contarán con el soporte nativo para World of Warcraft, a los que podrían sumarse otros títulos importantes de la compañía como Overwatch, Diablo, e incluso otras franquicias de Activision como Call of Duty.

Aunque en este sentido todo apunta a que Microsoft contaría con alguna ventaja, ya que estos chips presentados por Apple no parecen tener una orientación especialmente destacable para los juegos.

No obstante, el movimiento aquí se centra en la expansión de su sistema de streaming de juegos Project xCloud, que podría suplir esta pequeña ausencia de los equipos, y que sin duda se ostentaría como una alternativa notablemente más atractiva que Apple Arcade, al menos a nivel de catálogo.