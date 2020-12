Retomamos nuestros especiales de los mejores de 2020 virando la temática hacia los contenidos, la salsa de esta vida electrónica por la que surfeamos diariamente. Lo hacemos con las mejores series de 2020… según MC, una selección con las series de este año que más nos ha gustado al staff de MC, compañeros de TPnet incluidos.

No es solo que las series estén de moda: son el motor de los servicios de vídeo bajo demanda que han revolucionado el sector audiovisual y, por supuesto, en MC somos muy de series. Además, publicamos semanalmente nuestra sección de estrenos Novedades VOD, así que nos nos perdemos nada de lo que sale… (para apuntarlo en la lista de cosas por ver…, porque verlo todo es imposible).

Las mejores series de 2020… según MC

Tal y como hicimos con las listas de los mejores portátiles, los mejores smartphones y las mejores aplicaciones, con esta de las mejores series de 2020… según MC nos hemos limitado a elegir series de estreno, aquellas que lanzaron su primera temporada en 2020 o que llegaron oficialmente a España en 2020. ¿Qué te parecen nuestras recomendaciones? ¡Déjanos la tuya en los comentarios!

The Mandalorian

Género: Wéstern espacial

La puedes ver en Disney+ (y Movistar+)

Recomendada por Juan Ranchal

No soy un ferviente seguidor de series (soy más de pelis), tampoco tengo mucho tiempo libre y no me gusta tener que estar a una hora y día determinada para ver un capítulo. Me es imposible seguir el ritmo de la industria y las centenares de series que se estrenan en los múltiples servicios en streaming cada año. Por ello suelo dejar un fin de semana libre y me pego un inflón viendo toda la temporada de lo que verdaderamente me interese.

Como buen amante de Star Wars, The Mandalorian fue una excepción y ha sido de las pocas que he ido siguiendo al detalle, incluso antes del estreno en España. Después de la prescindible tercera trilogía en la gran pantalla (por ser suave…) se esperaba un gran cambio de rumbo con esta serie. Y ha llegado. Ya bajo el paraguas de Disney (pensada para impulsar el estreno del servicio Disney+) con un presupuesto multimillonario para Lucasfilm y Walt Disney Pictures, la serie se deja ver muy bien con solo 8 capítulos por temporada de las dos que se han emitido hasta ahora.

Disney ha puesto al frente del proyecto a uno de la casa. Jonathan Kolia «Jon» Favreau es uno de los pocos tipos capaces de hacer igual de bien de actor, director (El rey León) o productor (Avengers: Infinity War). Y en The Mandalorian de creador, de guionista (también participa el mismo George Lucas) y de productor ejecutivo. Fue director de Cowboys & Aliens por lo que era esperable un wéstern espacial como este con un pistolero solitario, un cazarecompensas perteneciente a la tribu de los Mandalorian elevado al papel de protagonista.

Se desarrolla después de la caída del Imperio y antes del surgimiento de la Primera Orden, es decir, en algún lugar entre el Retorno del Jedi en la pantalla grande y El despertar de la fuerza. Su factura técnica es impecable como era de esperar y la serie ha ganado Emmys en diseño de producción y en apartados visuales o de sonido.

Pero era obligado olvidarse de las seis últimas películas y recuperar las esencias de las tres primeras. Ese es seguramente el mérito de Favreau, logrando producir algo nuevo, entretenimiento, aventuras y acción en su grado justo, que convence a los seguidores de la saga, pero que introduce a nuevos usuarios porque realmente puede seguirse fácilmente por cualquier. En casa ha gustado a ambos lados del espectro. Anda que si Baby Yoda se convierte en el salvador de Star Wars…

30 monedas

Género: Terror

La puedes ver en HBO

Recomendada por Tomás Cabacas

Salvando las distancias (que no son pocas), con Álex de la Iglesia pasa como con Tarantino. No hay términos medios, o te encanta o lo odias y todas sus obras tienen un tinte muy personal.

30 monedas es una gran apuesta de HBO (a todos los niveles, incluyendo el presupuesto que faltó en otros proyectos) y, desde mi punto de vista, es un soplo de aire fresco a una temática un tanto manida. Lo mejor es cómo pasa de tomarse en serio a reírse de ella misma, con un estilo casi costumbrista pero sin que el relato pierda fuerza ni interés.

La serie merece la pena por el director, por la historia y por un buen elenco de actores. Los valores de HBO se encargan de que la calidad de imagen y sonido sea fantástica e incluso los efectos especiales, importantes en este proyecto, estén a un gran nivel. Sin lugar a dudas, una de las mejores series que nos deja este 2020.

Gambito de dama

Género: Drama

La puedes ver en Netflix

Recomendada por Celia Valdeolmillos

Basada en la novela del mismo título de Water Tevis, esta historia cuenta cómo una niña huérfana que crece en un orfanato y aprende a jugar al ajedrez observando al conserje del centro llega a la cumbre de dicho deporte gracias a su talento y también a su empuje, tesón y carácter. En un mundo, el del ajedrez de los años 50 y 60, en el que las mujeres prácticamente no tenían presencia, va escalando peldaños y ganando competiciones prácticamente sola y sin apoyos, más allá del de varios ajedrecistas que la acompañan en su carrera y de algunos amigos. Todo mientras intenta dejar atrás unas adicciones que la acompañan desde su infancia.

A pesar de que muchos puedan creer que la historia de Beth Harmon, que así se llama la protagonista, es real, la niña prodigio del ajedrez que aparece en la serie, interpretada de manera impecable por Anya Taylor Joy (los seriéfilos la recordarán por su personaje de Gina en Peaky Blinders), es un personaje de ficción. Su historia, eso sí, está inspirada en la de varios jugadores de ajedrez, entre ellos Bobby Fisher.

De hecho, además de la progresión de Beth Harmon, que va ganando competición tras competición hasta convertirse en Gran Maestra sin haber abandonado todavía la adolescencia, el ajedrez es el otro gran protagonista de la serie, de solo siete capítulos. Gambito de dama es hasta ahora la serie que quizá ha conseguido transmitir mejor la tensión de los torneos, la rapidez de los movimientos de piezas o la obsesión que tienen muchos ajedrecistas con el juego. Todo en una época en la que la Guerra Fría estaba en su máximo apogeo, con la rivalidad entre rusos y estadounidenses presente en todos los campos. También en el ajedrez.

Eso sí, que nadie espere encontrar una historia repleta de tecnicismos y partidas aburridas que duran horas. La historia consigue el equilibrio perfecto para que guste tanto a los aficionados al ajedrez como a los que no tienen ni idea de cómo mover una pieza. Eso sí, no faltan las referencias a los grandes maestros de ajedrez de la historia, como Capablanca.

No solo la interpretación de su protagonista destaca en esta serie. También lo hacen la escenografía, el vestuario, la ambientación e incluso el retrato de la sociedad de la época. Incluso la música, con predominio del piano, consigue que el espectador se sumerja en una historia que no solo va de ajedrez (y hasta aquí puedo llegar que si no empiezo con los spoilers). Una cosa es segura: antes incluso de acabar de verla, te entrarán ganas de retomar tu relación con el tablero si sabes jugar y hace tiempo que no lo haces, o de aprender a jugar.

Upload

Género: Comedia romántica

La puedes ver en Amazon Prime Video

Recomendada por Eduardo Medina

Upload es una serie exclusiva de Amazon Prime Video que nos lleva a un futuro próximo que puede recordar un poco a Ghost in the Shell, ya que trata el tema de la transferencia de la conciencia a un ordenador y que esta siga siendo autónoma, por lo que la persona seguiría existiendo. Aquí los géneros principales son la comedia y el romance, si bien el drama y la intriga también están presentes.

En el futuro ficticio que abarca la serie, las personas pueden ser transferidas a mundos virtuales una vez han fallecido, y en el caso del protagonista, se trata de un paraíso de lujo. Sin embargo, algo está incorrecto en el proceso de transferencia del protagonista al mundo virtual, y ahí está el rompecabezas que tendrá que resolver con la ayuda de su ángel (que en realidad es una asistenta humana que puede proyectarse en el mundo virtual).

Aunque el primer episodio dura tres cuartos de hora, los nueve restantes que componen la primera y por ahora única temporada duran entre 24 y 32 minutos, así que el material disponible puede ser visto en dos o tres tardes, incluso un día si uno empieza temprano. Esto ayuda a que la serie pase rápido e incluso deje con ganas de más, más viendo que por lo general se trata de un contenido que intenta ser ligero y ameno, lejos de la pretenciosidad de otras producciones.

The Morning Show

Género: Drama

La puedes ver en Apple TV+

Recomendada por Rodolfo de Juana

No tiene Apple TV+ un catálogo demasiado extenso, pero hay que reconocer que cuida los productos que ofrece y The Morning Show es un buen ejemplo.

Protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell, recupera muchos de los ingredientes de las buenas series sobre periodistas y los traslada a un tema de plena actualidad: los escándalos de acoso sexual en la época del #MeToo.

Aniston demuestra que no solo luce bien en la comedia y que cuando se lo propone puede ser una estupenda actriz y su réplica, la histriónica Witherspoon, está a la altura del reto. La fórmula funciona y The Morning Show no solo refleja de una forma bastante realista cómo funciona el “show business” de las grandes cadenas de televisión, sino también las tramas de poder y sus miserias.

La serie huye del paternalismo y de una toma de posición facilona que sin duda hubiese perjudicado a su desarrollo, para entrar de lleno en esa zona gris en donde no todo está tan claro y en el que como casi siempre, la realidad no se puede condensar en un titular o en una pieza televisada de un minuto y medio.

En definitiva, si disfrutaste con series como Newsroom, o películas como Network: un mundo implacable, no te arrepentirás de verla.

Historias del Bucle

Género: Drama / Ciencia ficción

La puedes ver en Amazon Prime Video

Recomendada por J.Pomeyrol

Tengo que confesar que este año me ha resultado mucho más difícil que el anterior escoger una serie favorita, y es que han habido varias que me han gustado de verdad. Alguna de ellas las han escogido mis compañeros: The Mandalorian, cuya primera temporada vi el año pasado (¡ejem!), pero que a España ha llegado este; la fantástica Upload, una comedia romántica del montón repleta de detalles que son una auténtica gozada para cualquier entusiasta de la tecnología y la ciencia ficción; 30 monedas (HBO), que todavía no ha terminado, pero está siendo brutal…

Otras series que me han gustado mucho han sido el thriller de ciencia ficción Devs (HBO), el thriller español Los favoritos de Midas (Netflix), la comedia de terror Truth Seekers (Amazon Prime Video)… y alguna más, contando solo series de estreno. Este 2020 ha sido un año pésimo por el motivo que todos conocemos, pero en lo que respecta a series las ha habido de muy buen nivel y, como he dicho, me ha costado elegir solo una para destacar. Y solo he visto unas cuantas. Quizás por eso le he dado tantas vueltas…

… Hasta decantarme por Historias del Bucle, traducción literal del original Tales from the Loop, una serie que no va a gustar a todo el mundo, ni siquiera a los fans de la ciencia ficción, que en principio es el género que la define, porque es un producto un tanto inusual. Hablamos de, atención, «un melodrama de ciencia ficción inspirado en las ilustraciones del sueco Simon Stålenhag, que a la postre es el guionista principal». Así la presenté cuando recogí su lanzamiento en nuestra sección de estrenos.

«Todo gira en torno al Centro Mercer de Física Experimental, donde se sitúa El Bucle, un intrigante artefacto «construido para descifrar y explorar los misterios del universo». Por el contexto recuerda a Eureka, pero hasta ahí llegan las similitudes. Al frente del reparto coral sobre el que discurren las diferentes historias enlazadas con el mismo denominador común está el veterano Jonathan Pryce (Piratas del Caribe, Juego de tronos); y en la dirección, entre otros, Jodie Foster», continúo citándome.

En resumen, Historias del Bucle es una serie que con un envoltorio de ciencia ficción desarrolla varias historias muy humanas; una serie -ojo, porque este es el factor que echará atrás a más de uno- lenta, con una puesta en escena sobria a la par de delicada y, en su justa medida, preciosista sin llegar a ser relamida; una serie emocionante en la acepción menos utilizada del término, pero original en su concepción, aun cuando puede asemejarse en cierta medida a clásicos antológicos del tipo de Más allá del límite (The Outer Limits).

Ni siquiera estoy convencido de que sea la serie de este año que más me ha gustado, pero sí una de las que mejores recuerdos guardo.

Patria

Género: Drama

La puedes ver en HBO

Recomendada por Vero Cabezudo Rey

Obligada si has leído la novela de Fernando Aramburu, pero si no lo has hecho, igualmente interesante para acercarse y contextualizar el conflicto vasco. Basada en la obra homónima, la serie nos aproxima a un pueblo guipuzcoano donde dos familias con amistad de toda la vida acaban enfrentadas por la presión vivida en los días de ETA. Aunque el autor nunca ha dicho que estuviera basado en hechos reales, la historia podría ser escrita con nombres y apellidos por muchos de los vascos que vivieron la época más sangrienta de la banda terrorista.

Los actores bien se merecen un destacado porque, cada uno en su papel, reflejan perfectamente las personalidades vascas y el miedo de aquellos años.

Aviso: mejor ponerse con ella con el ánimo positivo porque es dura, muy dura. Sin embargo, demasiado real como para no ser vista por cualquiera para entender que no todo es negro ni blanco, hay demasiados matices en todas las problemáticas políticas.

High Fidelity

Género: Comedia romántica

La puedes ver en Rakuten

Recomendada por David Salces

Alta Fidelidad, tanto la novela de 1995 como la adaptación cinematográfica de Stephen Frears del 2000 no han envejecido demasiado bien, y quizá la principal clave de ello es su protagonista, que por aquellos entonces podía parecer un tipo profundo y desencantado de la vida, pero que visto hoy casi recuerda más a una persona incapaz de mantener una relación y de asumir sus propios errores. Y es muy, muy pesado.

Dicho esto, no negaré que aún recuerdo la película con cierto cariño por dos razones: elevar la importancia de la música y sus mil intersecciones con prácticamente todos los aspectos de la vida, y el personaje y la interpretación de Jack Black, que lo mismo echa de la tienda a un pobre diablo que se atreve a preguntar por música no digna, que hace una versión de Let’s get it on, de Marvin Gaye, que te deja totalmente fuera de juego.

Con estos antecedentes me acerqué a Alta Fidelidad, la serie, con más curiosidad que interés, pues me temía que su protagonista, Zöe Kravitz, repitiera el registro de John Cusack en la película, solo que en esta ocasión sin tener a Jack Black para dar la nota excéntrica y divertida. Menos mal que la curiosidad fue más fuerte que los prejuicios, porque sin duda es el descubrimiento y la serie del año.

Kravitz reinventa por completo al personaje y le da una profundidad que reformula por completo el concepto. Su interpretación es, de lejos, lo mejor de una serie que, al igual que la película y la novela, nos habla de un personaje cuya vida transcurre entre fiascos amorosos y devoción por la música. Con una importante diferencia: Cusack era un coleccionista, Kravitz es una enciclopedia.

También reconozco que me temía una serie centrada en una selección musical puramente actual, por lo que descubrir que la primera conversación sobre música trata sobre Fleetwood Mac me produjo un escalofrío y bastante satisfacción. La selección musical es otro de los grandes aciertos de Alta Fidelidad, haciendo que la música sea un protagonista más de la serie.

Recomendable si te gustaron la novela y la película en su momento, muy recomendable si te gustan las comedias románticas con protagonistas no demasiado convencionales, tremendamente aconsejable si prestas atención a la banda sonora de series y películas e imprescindible si piensas que la vida sin música sería una experiencia mucho peor de lo que es.

The Flight Attendant

Género: Comedia/ Suspense

La puedes ver en HBO

Recomendada por Eduardo Malo

Tras la emotiva despedida de The Big Bang Theory, finalmente volvemos a ver a Kaley Cuoco como parte del elenco principal de una nueva sitcom. Aunque si bien esta serie mantiene un claro toque de humor, lejos quedan los «clichés frikis», sustituidos en esta ocasión por un toque de misterio.

Encarnando a Cassandra Bowden, una azafata de vuelo corriente, la protagonista se despierta en su habitación de hotel con una fuerte resaca de la noche anterior, y un cuerpo sin vida a su lado. Al no ser capaz de recordar nada de la noche anterior, y temerosa de llamar a la policía y ser inculpada, decide continuar con su día como si nada hubiese ocurrido, hasta que recibe la visita de un grupo de agentes del FBI que investigan el caso.

Cubriendo poco a poco más lagunas, comenzará su carrera contrarreloj para encontrar al verdadero culpable, o descubrir si realmente ha sido ella la responsable del asesinato.

White Lines / Unorthodox / Drácula

Género: Drama

La puedes ver en Neflix

Recomendada por María Guilarte

Dentro del drama hay muchos tipos, si lo que te gusta es la intensidad te recomiendo estas tres series que te permitirán olvidarte de tus problemas durante cada hora de cada capítulo, mientras vives los de otras personas.