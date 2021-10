MacBook Pro 2021: fuerza bruta en 14 y 16 pulgadas

Tal y como esperábamos, y de la mano de sus nuevos SoC Apple M1 Pro y Apple M1 Max, también hemos podido ver los nuevos MacBook Pro 2021, y es indiscutible, una vez más, que Apple ha puesto toda la carne en el asador. Esto, claro, redunda en unas prestaciones de vértigo, con unos equipos que, con total seguridad, serán capaces de llevar a cabo las labores más exigentes sin apenas despeinarse. ¿La contrapartida? Su precio, que sin duda los pone fuera del alcance de una parte importante de los usuarios.

Tal y como esperábamos, el MacBook Pro de 2021 llega con pantallas de 14 y 16 pulgadas, completando así el salto de la gama Pro de sus portátiles a Apple Silicon. Dicho de otra manera, desde hoy mismo ya no es posible encontrar, en la tienda de Apple, ni un solo MacBook (ni Air ni Pro) con un chip de Intel. Además, de este modo ya es posible adquirir un MacBook Pro con cada uno de los tres SoC de Apple, M1, M1 Pro y M1 Max.

Y lo primero que vemos en los MacBook Pro de 2021 es, precisamente, su pantalla Liquid Retina XDR con frecuencia adaptativa hasta 120 hercios, construida con panel Mini LED y resoluciones de 3.024 x 1.964 puntos en el modelo de 14,2 pulgadas, y de 3.456 x 2.234 para el de 16,2 pulgadas. Ambas comparten soporte ProMotion, XDR, hasta 1.000 nits de brillo sostenido con un pico que puede alcanzar los 1.600 nits de máximo, una relación de contraste de 1.000.000:1 y capacidad de representar hasta 1.000 millones de colores.

No obstante, lo más llamativo de la pantalla del MacBook Pro 2021 es que finalmente se ha confirmado un rumor del que te hablamos ayer, y es que el bisel que la rodea se ha reducido a su mínima expresión pero, como contrapartida, ahora luce un llamativo notch en la parte superior central. En esta muesca se aloja una nueva cámara FaceTime HD a 1080p F/2.0. De momento nada de Face ID en los MacBook, quizá el año que viene… o quizá no. Acompañando a la pantalla encontramos un sistema de sonido compuesto por seis altavoces y tres micrófonos, capaz de proporcionar audio espacial, según afirma Apple.

En lo referido a su interior, el MacBook Pro 2021 de 14 pulgadas cuenta con un SoC Apple M1 Pro, mientras que para el modelo de 16 pulgadas se pude elegir entre el M1 Pro y el tope de gama, el Apple M1 Max. En ambos modelos se puede optar por 16 o 32 gigabytes de memoria unificada (RAM y VRAM), mientras que el modelo de 16 pulgadas equipado con el M1 Max también permite dar el salto hasta los 64 gigas de memoria. Y si hablamos de almacenamiento, el rango se comprende entre los 512 gigas de los modelos básicos, llegando hasta los ocho terabytes, disponibles en todos los modelos.

Si hablamos de contectividad, el MacBook Pro 2021 también trae una agradable sorpresa, y es que a los tres puertos Thunderbolt 4 (USB‑C) se suma un HDMI, algo que no veíamos en un MacBook Pro desde 2015, si no me falla la memoria. También encontraremos un lector de tarjetas, un minijack para auriculares y micrófono y, para alegría de muchos, un conector MagSafe 3, Y en conectividad inalámbrica cuenta con WiFi 6 y Bluetooth 5.

Algo que, no por esperado, me produce menos pena, es que el MacBook Pro 2021 ha marcado el final de la Touch Bar, un elemento muy característico de las anteriores generaciones que, aunque personalmente siempre me ha gustado, tengo que admitir que nunca ha llegado a contar con con el beneplácito del gran público. En su lugar encontraremos lo que esta innovadora pantalla táctil aspiraba a sustituir, las clásicas y por lo visto insustituibles teclas de función. Lo único que se mantiene es el botón de inicio que se emplazaba a su derecha, y en el que también se encuentra el sensor de Touch ID.

En lo referido a su autonomía, un aspecto clave dado que hablamos de ordenadores portátiles, el MacBook Pro 2021 de 14 pulgadas cuenta con una batería de 70 vatios/hora, con un cargador d 67 vatios y un modelo opcional de 96 vatios. En lo referido al modelo de 16 pulgadas, subimos hasta los 100 vatios/hora, con adaptador de carga de 140 vatios, para una carga realmente rápida.

MacBook Pro 2021 14 pulgadas: Especificaciones técnicas

MacBook Pro 2021 14 pulgadas SoC Apple M1 Pro Memoria 16 / 32 GB de memoria unificada Almacenamiento 512 Gb / 1 Tb / 2 Tb / 4 Tb / 8 Tb Pantalla Liquid Retina XDR Mini LED 14,2 pulgadas, 3.024 x 1.964 píxeles, 120 hercios, 1.600 nits brillo máximo. Conectividad WiFi 6m Bluetooth 5, 3 USB-C (Thunderbolt 4), 1 HDMI, 1 MagSafe 3, puerto minijack de auriculares y micrófono y lector de tarjetas SD. Autonomía Batería de 70 vatios/hora. Cargador USB-C 67 vatios Cámara FaceTime HD 1080P F/2.0 Sonido Seis altavoces y tres micrófonos, compatible con audio espacial Dimensiones y peso 312,6 x 221,2 x 15,5 milímetros; 1,61 kilos Sistema operativo macOS Monterey

El MacBook Pro 2021 de 14 pulgadas ya está disponible en la tienda online de Apple, si bien las primeras unidades comenzarán a entregarse entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre. Su precio parte de los 2.249 euros.

MacBook Pro 2021 16 pulgadas: Especificaciones técnicas

MacBook Pro 2021 16 pulgadas SoC Apple M1 Pro / Apple M1 Max Memoria 16 / 32 / 64 GB de memoria unificada Almacenamiento 512 Gb / 1 Tb / 2 Tb / 4 Tb / 8 Tb Pantalla Liquid Retina XDR Mini LED 16,2 pulgadas, 3.456 x 2.234 píxeles, 120 hercios, 1.600 nits brillo máximo. Conectividad WiFi 6m Bluetooth 5, 3 USB-C (Thunderbolt 4), 1 HDMI, 1 MagSafe 3, puerto minijack de auriculares y micrófono y lector de tarjetas SD. Autonomía Batería de 100 vatios/hora. Cargador USB-C 140 vatios Cámara FaceTime HD 1080P F/2.0 Sonido Seis altavoces y tres micrófonos, compatible con audio espacial Dimensiones y peso 355,7 x 248,1 x 16,8 milímetros; 2,17 kilos Sistema operativo macOS Monterey

El MacBook Pro 2021 de 14 pulgadas ya está disponible en la tienda online de Apple, si bien las primeras unidades comenzarán a entregarse entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre. Sus precios parten de los 2.749 euros con SoC Apple M1 Pro y de los 3.849 euros para el modelo equipado con el SoC Apple M1 Max.

Más información: Apple