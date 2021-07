Acer Chromebook Spin 514 es un modelo ideal para el usuario que busque entrar en el ecosistema de Google para PCs. La última versión para 2021 anunciada en el CES de Las Vegas, es un convertible semi resistente destinado a la gama media del mercado, con chasis y acabado premium, buen rendimiento con base en los Ryzen Mobile de AMD y comercializado a un precio ajustado para sus características.

Hace tiempo que los Chromebooks son una alternativa real a Windows y macOS en casi todos los campos de uso. Son los equipos con base Linux más vendidos, han sido capaces de batir al todopoderoso Windows en algunos segmentos como el educativo y en 2020 fue la plataforma que más creció cuando los confinamientos por la pandemia del COVID obligaron a adquirir infraestructura para teletrabajo, estudio on-line y ocio en casa.

Al igual que Google ha ido mejorando el sistema operativo Chrome OS en los diez años de existencia de los Chromebooks, para acercarlo a lo que ofrece un escritorio clásico y aumentando la compatibilidad con aplicaciones Android y Linux, los fabricantes que soportan la plataforma también han ido aumentando el nivel de hardware.

Si en sus inicios estos equipos usaban chipsets de ARM para gama de entrada, hoy emplean las últimas generaciones x86 de AMD o Intel. De hecho, este Spin 514 es el primer Chromebook de Acer que usa procesadores Ryzen Mobile. El fabricante nos ha cedido amablemente una unidad para prueba y ahí te dejamos nuestras impresiones.

Acer Chromebook Spin 514, especificaciones

Modelo Spin 514 CP514-1H (nuevo de 2021) Pantalla IPS multitáctil de 14 pulgadas – Gorilla Glass Resolución FHD – 1920 x 1080 píxeles – 60 Hz CPU AMD Ryzen 5 3500C GPU AMD Radeon Vega 8 Memoria 8 Gbytes DDR4 Almacenamiento SSD 128 Gbytes Conectividad Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

2 puertos USB 3.2 Tipo A

1 puertos USB 3.2 Tipo C

HDMI

Bloqueo Kensington Varios MIL-STD 810G, Altavoces estéreo, micrófonos Batería Iones de litio de 3 celdas 56 Wh Dimensiones 322 x 225 x 17 mm. 1,65 kg de peso Sistema Operativo Chrome OS

Diseño

Es difícil destacar en diseño ante la oferta infinita de portátiles de todo pelaje (y muy similares) que ofrece la industria. Este Acer Chromebook Spin 514 lo intenta con un acabado de calidad sobre un chasis de aluminio y unos bordes biselados en la tapa (y en el touchpad) que le otorgan un look más refinado. Está rematado en un color ‘Mist Green‘, donde el tinte verde es casi imperceptible y más parece gris oscuro. La tapa tiene impresa la marca y el símbolo de los chromebooks. Para nuestro gusto atractivo y un gran salto sobre los Chromebooks de nivel de entrada donde abundan los materiales de policarbonato.

Como cualquier convertible, dispone de un sistema de bisagras que permite girar la pantalla hasta 360 grados para situarla encima del teclado y favorecer los distintos modos de uso de este tipo de equipos: portátil, tablet o los intermedios de ‘tienda de campaña’ para presentaciones o multimedia.

Las bisagras se perciben robustas, en una sensación de solidez en cualquier ángulo que lo coloques, que se acentúa ya que el equipo cuenta con la certificación de nivel militar MIL-STD-810 contra golpes, caídas, vibraciones y cambios de temperaturas.

Su peso es más elevado que el de un portátil con el mismo tamaño de pantalla, pero no difiere demasiado de otros convertibles de gama media. Lo mismo que su grosor, más ‘gordito’ que un portátil, pero a nuestro juicio compensado por su mayor versatilidad de uso y el grado de resistencia.

Los puertos externos que veremos en el apartado siguiente están bien situados en los laterales, lo mismo que las dos toberas de ventilación al lado de las bisagras por donde se expulsa el aire caliente del efectivo sistema de refrigeración que incluye.

Una característica de diseño interesante es que a medida que abres el ángulo de la pantalla, la parte posterior del convertible se eleva. Esto no solo proporciona flujo de aire adicional, sino que también inclina ligeramente el teclado para facilitar la experiencia de escritura mientras que estés en un escritorio.

La tapa inferior está realizada en policarbonato y se puede retirar actuando en 10 tornillos TORx que nos permite acceder al interior del equipo para mantenimiento / actualización. Cuenta con cuatro pies de apoyo, bien situados e integrados en el conjunto, junto a otras salidas de aire y los altavoces, en una posición que no es la ideal como veremos después.

Pantalla

La pantalla ofrece una diagonal de 14 pulgadas, un tamaño ideal buscando el equilibrio entre movilidad y productividad. Monta un panel IPS, con tecnología multitáctil, resolución nativa FHD y relación de aspecto 16:9. Los biseles laterales son bastante reducidos, algo menos el superior al incluir la cámara web y los micrófonos, mientras que el bisel inferior tiene un tamaño enorme para una relación pantalla-cuerpo discreta del 78%. La pantalla está protegida por la capa Gorilla Glass de Corning. En cuanto al digitalizador, funciona muy bien y el portátil reacciona perfectamente al uso táctil.

Si bien el tratamiento de color o los ángulos de visión son adecuados, el nivel de brillo máximo (en los entornos de los 210 nits) es demasiado bajo para su uso en exteriores. Tampoco destaca especialmente en contraste, ni en soporte para las paletas de color, aunque en este apartado era de prever porque el objetivo de este convertible no es la edición de imágenes. Por contra, los fondos blancos son ‘limpios’ y la nitidez es buena en los bordes de las letras y los iconos.

La pantalla nos deja sensaciones agridulces. El necesario ahorro de costes para acercar el convertible a la gama media puede haber influido en la elección del panel. Los usuarios exigentes que busquen algo mejor en este apartado tendrán que optar por el modelo superior, un Chromebook Spin 713 con pantalla notable, que además ofrece una relación de aspecto 3:2 mucho más adecuada para las tareas de producción diarias.

Teclado, conectividad y autonomía

El teclado es uno de los componentes que más nos ha gustado del Acer Chromebook Spin 514. Las teclas cóncavas ayudan a mantener los dedos en su lugar, mientras que el acabado suave al tacto facilita la tarea a los que tenemos que ‘aporrearlo’ intensamente. Muy cómodo de usar con un recorrido de tecla de 1,6 mm, permite escribir sin fallos y obtenemos buenos resultados con el test de 10fastfingers que usamos para las pruebas.

También cuenta con retroiluminación, encendido automáticamente cuando lo tocas. Su diseño sigue la norma de los Chromebooks, con una tecla dedicada de búsqueda / menú, controles del navegador, brillo y volumen. El touchpad acompaña al teclado. Es de grandes dimensiones, y es rápido, sensible, preciso y suave. Aunque seguramente añadas un ratón para portátiles a la ecuación cuando trabajes en el escritorio, los periféricos de entrada de este Acer Chromebook Spin 514 brillan a gran nivel.

El apartado de la conectividad también nos deja resultados mixtos. Los puertos y salidas externas sí son adecuadas, pero no es razonable que un convertible (de gama media para arriba) llegue en 2021 sin actualizarse a un estándar tan importante como Wi-Fi 6. No nos malinterpretes; no funciona nada mal el Wi-Fi 5 de doble banda que incluye este equipo, pero hubiera estado mejor preparado para el futuro contar con el nuevo estándar de conectividad inalámbrica y más teniendo en cuenta que no dispone de un conector Ethernet LAN de serie.

Tampoco puede equipar banda ancha móvil LTE. Ésta función siempre es una opción, pero no hubiera estado mal ofrecerla teniendo en cuenta el enfoque a Internet y a la nube de Chrome OS. La falta de Thunderbolt 4 es menos importante para un Chromebook y la salida HDMI de tamaño completo que incorpora es suficiente para conectar el equipo a una pantalla externa.

En el lateral izquierdo encontramos un puerto USB Tipo-C usado para alimentación energética, un puerto USB Tipo A (3.1), un conector combinado para auriculares / micrófono de 3,5 mm, una ranura para tarjetas microSD y el botón de encendido.

En el lado derecho tenemos otro puerto USB Tipo C (USB 3.1), una ranura de bloqueo Kensington, la salida de vídeo digital HDMI, un segundo puerto USB-A y el control de volumen. Suficiente.

El Acer Chromebook Spin 514 cuenta con altavoces estéreo en la parte inferior del equipo. Su sonido es claro, pero bastante metálico, sin graves y tiende a distorsionar cuando subes el volumen, algo que por otro lado es típico en la mayoría de portátiles. Usamos auriculares y obtenemos mejor rendimiento.

Tampoco destaca especialmente la webcam con resolución simple HD. Teniendo en cuenta el aumento de uso de la videoconferencia, no estaría de más que los fabricantes pusieran una mayor atención a este componente, pero ya decimos que -salvo honrosas excepciones- y como en el caso del sonido, la falta de calidad afecta a la mayoría del segmento de portátiles.

Más nos ha gustado la autonomía que ofrece el convertible. En reproducción de vídeos de YouTube nos acercamos a las cifras que promete el fabricante de 10 horas, mientras que para tareas generales con el brillo al 70% conseguimos de media unas 7 horas de uso. Obtener una carga completa de 0 al 100% necesitará algo más de dos horas. Hay otros Chromebooks mejores en este apartado, si bien no son convertibles ni montan las CPUs de AMD.

Rendimiento

La elección de un Ryzen Mobile es todo un acierto. Es la primera vez que Acer monta esta arquitectura en un Chromebook y lo mejor que podemos decir es que nos ha ofrecido un rendimiento sólido y suficiente para cualquier tarea de un equipo bajo Chrome OS.

Y eso que el Ryzen 5 3500C no es lo último ni lo más avanzado de AMD para portátiles, pero cuenta con cuatro núcleos y ocho hilos de procesamiento nativo con frecuencia de trabajo de hasta 3.8 GHz, 4 Mbytes de caché de tercer nivel y una gráfica Radeon Vega con ocho unidades de ejecución y frecuencia de 1,2 GHz, que como en el apartado de la CPU es más que suficiente para mover este convertible con solvencia.

A ello ayudan los 8 Gbytes de RAM que monta. Bienvenidos teniendo en cuenta lo ‘tragón’ que es Chrome en el apartado de la memoria cuando tenemos muchas pestañas abiertas en el navegador. Y hemos tenido muchas en las pruebas. También destacable el almacenamiento interno a base de unidades de estado sólido PCIe. Un gran avance frente al almacenamiento eMMC que usan los Chromebooks en la gama baja y que deberían desterrarse cuanto antes.

Aunque Chrome OS no necesita tanto nivel de hardware como Windows para realizar tareas y más allá de resultados de los test sintéticos, nos interesaba más la experiencia real de uso que veremos en el siguiente apartado, hemos ejecutado algunos test como el de Geekbench obteniendo unos resultados similares a los de otros equipos con el mismo procesador y -obviamente- muy superiores al que puede obtener un Chromebook con ARM o un Intel Celeron básico.

Lo mismo con el Work 3.0 de PC Mark, que puntúa renderizado o búsquedas en páginas web, edición de imágenes y vídeo a distintas resoluciones y frames por segundo, documentos o presentaciones, carga de archivos .pdf, manipulación de datos en hojas de cálculo y otras tareas en las que trabajamos normalmente.

Ya decimos que el comportamiento general del equipo ha sido notable y el Ryzen Mobile, sin ser de la última generación de AMD es un chip muy adecuado para este equipo.

Experiencia de uso con el Acer Chromebook Spin 514

La puesta en marcha del convertible es tan sencilla como la de cualquier Chromebook y trivial para cualquiera que use una aplicación de Google, ya que solo necesitas introducir tus credenciales. Una vez definido el idioma y teclado a usar, conectamos a una red inalámbrica para acceso a Internet y definimos el perfil (laboral o personal) que vamos a usar iniciando sesión con una cuenta de Google o un teléfono, de una manera similar a como haríamos al usar el navegador Chrome.

La autenticación de dos factores incorporada manda un aviso a tu smartphone para mejorar la seguridad. Activando la función Smart Lock, podrás desbloquear la cuenta del ordenador sin necesidad de escribir tu contraseña. Después de seleccionar los elementos de sincronización, en un segundo te encontrarás en un escritorio tan minimalista como familiar si usas el navegador de Google. No por nada Chrome OS es la versión del navegador «con esteroides» y soporte para aplicaciones web, aunque en los últimos tiempos se ha ido acercando a lo que ofrece un escritorio más tradicional. Sin el Bloatware que abunda en Windows, por cierto.

La compra de cualquier Chromebook tiene ventajas exclusivas en compra de apps o servicios de Google o de terceros. Tienes un año gratis del servicio de almacenamiento en nube Google One (100 GB de capacidad); tres meses gratis del servicio de juego Stadia Pro o tres meses gratis del YouTube Premium. Aprovéchalos si así lo estimas.

El equipo arranca en frío en unos ocho segundos. La mayoría del tiempo de uso lo hemos pasado en el navegador Chrome navegando por decenas de pestañas abiertas y este convertible pasa la prueba con solvencia. También cumple en tareas de productividad informática, creación de documentos o presentaciones, o en el apartado de la multimedia, reproduciendo vídeos y demás en lo que es su uso preferencial.

Hemos aprovechado el regalo de la suscripción a Stadia Pro para retomar la plataforma de juegos de Google. Este Acer es un equipo de prestaciones suficientes para servicios de streaming, en nube, bajo demanda y en general on-line para juegos en plataformas como Stadia que funcionan independientemente de cualquier sistema operativo o incluso de hardware. Google Stadia aún sigue ‘verde’, pero en unos años, una vez consolidado los nuevos métodos de distribución de juegos, los Chromebooks salvarán la distancia que en juegos ofrece un equipo con Windows.

Y por supuesto Android. Si Microsoft está en camino de soportarlo en Windows 11 con el nuevo subsistema Android, aquí viene de serie con el soporte para Play Store e instalar y ejecutar apps y juegos del sistema móvil de Google es tan sencillo como lo hacemos en un smartphone.

Y es que si usas un móvil Android podrás comprobar como la unión con el Chromebook es total. Por ejemplo, la función Phone Hub tiene un centro de control integrado que trae capacidades clave del teléfono, se puede ver las pestañas que abriste por última vez en el móvil; responder a los mensajes o llamadas; autentificar el equipo desde el móvil; verificar la duración de la batería y la señal celular y un largo etc. Y para el futuro se espera que Fuchsia OS una Chrome OS y Android en un solo sistema.

Y también Linux… «Todos los Chromebooks estarán listos para Linux en breve plazo«, anunció el director de gestión de productos de Chrome OS en el Google I/O 2019. Teniendo en cuenta que Chrome OS está basado en un kernel Linux personalizado, lo extraño es que el anuncio de que los «Chromebooks serán portátiles Linux» no llegara antes.

Su ejecución mediante máquina virtual con Debian, se integra con Chrome OS para que cuando instales una aplicación Linux aparezca junto al resto en el lanzador de Chrome OS. No hay duda: Google ‘añade músculo’ a su plataforma con todo este aumento de soporte bajo el cual se ofrecerá también el esperadísimo ‘Game Mode’ para soportar el Steam de Valve.

Conclusiones

Nos ha gustado el convertible de Acer. Aunque no es perfecto (sin WiFi 6, brillo de pantalla, webcam y sonido regular, grosor y peso…) es una buena muestra del aumento de nivel que están alcanzando los Chromebooks dejando atrás la idea equivocada de que estaban destinados a la gama de entrada. Junto a la mejora del Chrome OS en todos los apartados, lo convierte en una alternativa muy real a sus homólogos con Windows.

El equipo de Acer está bien construido y acabado; es tremendamente versátil con su formato convertible; tiene componentes sobresalientes como el teclado y el Ryzen Mobile (aunque sea de generaciones anteriores) es un procesador solvente para este equipo.

La versión probada del Acer Chromebook Spin 514 (nuevo modelo de 2021) es la que ofrece la configuración de hardware superior. Tiene un precio oficial de 599 dólares y está disponible en España en el portal web del fabricante por 649 euros. Acer también comercializa versiones de este mismo modelo con 4 Gbytes de RAM y 64 Gbytes de almacenamiento flash eMMC.

Si buscas un acercamiento a los Chromebooks de Acer a precio más económico, puedes encontrar versiones del mismo modelo comercializados en años anteriores con procesador Intel Celeron desde 254 euros, aunque no obtendrás la misma experiencia con menos memoria y almacenamiento eMMC.

Más cercano a lo que ofrece la configuración probada (que te recomendamos) es la que usa un Ryzen 3 y que puedes encontrar por 510 euros.

Hay mucho donde elegir en los grandes minoristas y si valoras otras alternativas puedes revisar nuestra última guía de compra de Chromebooks.