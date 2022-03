Amazon ha publicado el primera avance y la fecha de estreno de la tercera temporada de The Boys… y, efectivamente, será más de lo mismo: superhéroes, suspense, violencia, casquería, sátira, humor negro y locuras varias, en el sentido más despectivo del término. Es decir, The Boys seguirá siendo lo que es, que a fin de cuentas es por lo que nos gusta a tantos.

O dicho, de otra manera, por un lado muchos estamos cansados del ver a superhéroes en cine y televisión, pero al mismo tiempo seguimos viéndolos cuando, en sus casos más sangrantes, léase todo lo que sale de Marve y en gran medida, de DC, es la misma morralla refrita una y otra vez… ¡Leñe! Por eso The Boys se hacen tan placenteros.

Y es que no abunda el material basado en superhéroes dirigido solo, única y exclusivamente a adultos, aunque tenga su porqué: el propio género no es para adultos. Pero he ahí raras avis como The Boys; El Pacificador, que también sorprendió, sin llegar al nivel de la anterior; The Batman y la agradecida vuelta de tuerca de traer al personaje a los que fueros sus inicios detectivescos…

Volviendo con The Boys, si has visto sus dos temporadas hasta la fecha ya sabes por dónde van los tiros y que por el final de la segunda, la tercera prometía más de todo. Y eso es lo que va a haber, a juzgar por el primera adelanto que acaba de publicar Amazon, en el que no son necesarias las palabras para percibir que se masca la tragedia en la adaptación del cómica de Garth Ennis (Preacher).

La tercera temporada de The Boys traerá, por lo tanto, más de todo lo esperado, incluyendo a nuevos personaje tan o más locos que los que ya había, interpretado, pro ejemplo, por Jensen Ackles (Supernatural) o Laurie Holden (The Walking Dead), que se unirán al reparto actual encabezado por Karl Urban (El Señor de los Anillos) y Antony Starr (Banshee), entre otros, el resto de los chicos y los 7.

Sea como fuere, tiene toda la pinta de que se nos volverá a ahcer muy corta esta nueva temporada de The Boys, al constar tan solo de ocho capítulos que comenzarán a emitirse a partir del próximo 3 de junio en Amazon Prime Video. Por cierto, si te quedaste con ganas de más, hace apenas una semana que la plataforma estrenó The Boys: Diabolical, una serie animada basada en los mismos personajes.