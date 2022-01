Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y esta semana lo más gordo va de superhéroes, pero sin que sirva de precedente, El Pacificador se encarga de poner por primera vez a DC por encima de Marvel. ¿Cómo te quedas? Pues hay mucho más incluso de las capas.

HBO Max

HBO Max la lleva este finde y ya era hora, porque desde que la plataforma se estrenase en España que no ha dejado de lanzar mediocridades a poquitines, al tiempo que se ponía al nivel de HBO en cuanto a catálogo. ¿Qué cambia El Pacificador? Lo suficiente. Además, comienzan ya las nuevas temporadas de sus series en emisión.

El pacificador (Peacemaker) es la primera serie del Universo extendido de DC (DCEU), y no es un inicio cualquiera. Al igual que hiciera Marvel Studios con WandaVision, DC Entertainment ha comenzado por todo lo alto con esta obra. Su creador, guionista y director es el mismísimo James Gunn, responsable de los Guardianes de la Galaxia de Marvel y de la reciente El Escuadrón Suicida de DC. De hecho, El pacificador es un spin-off de esta última protagonizado por uno de los personajes que más dieran de que hablar y reír: el descerebrado y violento cachas interpretado por John Cena.

Tenlo en cuenta, porque El pacificador es puro James Gunn. Para bien y para mal.

¿Te gustó El Escuadrón Suicida? Para mí la primera impresión fue buena, pero una vez vista la peli, me resultó un poco aburrida y, desde luego, mucho más del montón que El pacificador. Bastante más mala fue la peli original, es verdad. Con la serie, sin embargo, Gunn va más allá de lo que cabría esperar en todos los aspectos, poniéndose a la par de macarradas como The Boys y muy por encima de ridiculeces del estilo de Deadpool.

Para que te hagas una idea, en El Pacificador podrás ver desde una pareja de lesbianas negras que se mandan fotos del potorro por WhastApp, a una suerte de secta de supremacistas blancos cuyo líder está más loco que una cabra, asesinatos indiscriminados de hombres, mujeres y niños, obscenidades una detrás de otra, principalmente en la forma de chascarrillos… Que dicho así suena a carne de censura desde el segundo uno, pero está hecho con la gracia propia de Gunn y, sinceramente, es un gusto poder disfrutar un material de este tipo que parece no cortarse por nada y por nadie, aunque no pase de ciertos límites.

Por supuesto, El Pacificador no es una obra de arte: la incidencia de la estupidez, especialmente en lo que al personaje protagonista se refiere -pero no solo- es en ocasiones exagerada, lo cual lastra un poco al conjunto. En este sentido, El Pacificador, su lado de idiota profundo, pero también su maldad, eran más llevaderos en la película, mientras que la serie lo aboba y humaniza en exceso; pero hasta eso se perdona, al menos a lo largo de los tres capítulos que se han emitido hasta el momento. Habrá que ver cómo discurre el resto, pero la cosa promete.

En definitiva, El Pacificador es el mejor estreno que podía tener el DCEU en HBO Max, así que esperemos que no sea un espejismo, como lo fue Bruja Escarlata y Visión, sino la primera de más adaptaciones frescas y sin miedo a ofender… ¡aunque no abogo por repetir la fórmula hasta que pierda la gracia! Tampoco te lleves a engaño: esto no es Borat, no se trata de soltar burradas en pantalla, sino de desarrollar una historia que enganche.

Por cierto, otro de los aciertos de El Pacificador es la música que acompaña a la acción, donde como en Guardianes de la Galaxia se vuelve a notar la mano de Gunn, si bien para esta ocasión se deja atrás el rock de los sesenta y setenta para zambullirse en el hard rock americano de mediados de los ochenta. Y qué decir de esa maravillosa apertura…

Más contenidos exclusivos:

Call Me Kat (T2). «Todos los días Kat intenta demostrar a su madre y a la sociedad que se puede tener una vida feliz y plena, pese a estar soltera a los 39. Por eso decide invertir sus ahorros en abrir un café de gatos en Louisville (Kentucky).»

(T2). «Todos los días Kat intenta demostrar a su madre y a la sociedad que se puede tener una vida feliz y plena, pese a estar soltera a los 39. Por eso decide invertir sus ahorros en abrir un café de gatos en Louisville (Kentucky).» Los Gemstone (T2). «Danny McBride vuelve a HBO con una nueva comedia centrada en una famosa familia de telepredicadores con una larga tradición de anormalidad, avaricia y trabajos benéficos en nombre del Señor.»

(T2). «Danny McBride vuelve a HBO con una nueva comedia centrada en una famosa familia de telepredicadores con una larga tradición de anormalidad, avaricia y trabajos benéficos en nombre del Señor.» Naomi (T1). «El viaje de una adolescente desde su pequeño pueblo hasta las alturas del Multiverso. Cuando un suceso sobrenatural sacude su ciudad natal, Naomi se dispone a buscar sus orígenes y lo que descubre desafiará todo lo que creemos sobre nuestros héroes.»

(T1). «El viaje de una adolescente desde su pequeño pueblo hasta las alturas del Multiverso. Cuando un suceso sobrenatural sacude su ciudad natal, Naomi se dispone a buscar sus orígenes y lo que descubre desafiará todo lo que creemos sobre nuestros héroes.» Superman & Lois (T2). «Sigue al superhéroe más famoso del mundo y la periodista más famosa de todos los cómics mientras lidian con el estrés, las presiones y las complejidades derivadas de ser padres trabajadores en la sociedad actual.»

Disney+

Claro que si El Pacificador te parece excesivamente simplona y chabacana, Disney+ te ofrece la otra cara de la moneda.

Desde esta semana, los suscriptores de Disney+ pueden ver sin desembolso extra Eternals, la última gran producción de Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Y sí, es lo contrario a El Pacificador: una película de altos vuelos, muy solemne y preocupada por contentar al fan clásico de Marvel, pero también a la plañidera tuitera de pronombres en la bio… Pero discúlpame, querido lector, si me he venido arriba, es por influencia ‘gunniana’.

Volviendo con Eternals, no quiero dar a entender que hacer lo contrario a El Pacificador esté mal, porque eso significaría decía que Vengadores está mal, y nada más lejos de la realidad… Pero sí, Eternals es un medio mojón, como lo han sido todos los estrenos del UCM desde Endgame (Spider-Man ha roto la maldición, aunque es solo medio UCM). Sea como fuere, si quieres seguir lo que se cuece en el UCM, Eternals es de obligado visionado.

Apple TV+

Continuamos el repaso semanal con Apple TV+, donde se estrena una de las «sorpresas» de este 2022, así entre comillas porque la afirmación tiene varios peros; pero ninguno relativo a su calidad, no te preocupes.

La tragedia de Macbeth es, en efecto, la adaptación del Macbeth de William Shakespeare, una obra clásica de intrigas y ambición que trae de nuevo a la pantalla de una forma menos libre de lo que se anticipa Joel Cohen, el veterano directos estadounidense que hiciese lo más granado de su carrera junto a su hermano. De los hermanos Coen son películas como Fargo, El gran Lebowski, No es país para viejos… Para esta nueva aventura, sin embargo, el mayor de los Coen pilota en solitario.

La tragedia de Macbeth es una adaptación realmente orwelliana -literalmente, recuerda a la adaptación que hiciese Orson Welles a finales de los cuarenta del pasado siglo, donde el escenario de sombras y las actuaciones en primer plano son más importantes que el ritmo- de la obra de Shakespeare en la que lo que más brilla es el dúo protagonista, formado por los titanes de la interpretación Denzel Washington y Frances McDormand, reciente ganadora de un Ocar por Nomadland. Por supuesto, la crítica lleva salivando desde su estreno a finales de año.

Amazon Prime Video

Cambiamos de tercio con la oferta para esta semana de Amazon Prime Video, que además de un película repescada y la lista habitual de relleno -hay relleno de mucha calidad, ojo- estrena en exclusiva la nueva entrega de una de las franquicias de animación más populares de los últimos años.

Hotel Transylvania: Transformanía es la cuarta parte de la coproducción de Columbia y Sony y por lo que se cuenta, parece que no ha perdido la chispa. Tal es así que Amazon se la quedó en exclusiva, retrasando hasta en un par de ocasiones su estreno. Pero por fin está en la plataforma y se puede disfrutar desde el día uno doblada tanto al castellano como al catalán, tal y como sucedió con las entregas previas. De hecho, la tercera parte también está en Prime Video con el doblaje catalán disponible… ¿Por qué en Netflix o HBO Max, donde se pueden ver ahora las pelis anteriores, no existe esa posibilidad?

Más contenidos exclusivos:

La última gran estafa. «El productor hollywoodiense Max Barber está en deuda con Reggie Fontain, el jefe de la mafia. Desesperado, Max decide producir una nueva película con escenas de acción de alto riesgo con el fin de provocar la muerte del protagonista y cobrar así el seguro.»

Netflix

Por último, Netflix, donde como de costumbre hay mucho exclusivo, pero poco que valga la pena destacar en términos generales. Quizás la tercera temporada de After Life sea una de las pocas excepciones de la semana, así que lo dejamos tal cual.

After Life (T3). «Un redactor de periódico que trata de asimilar la muerte de su esposa adopta una nueva actitud en un intento por alejar a los que están tratando de ayudarlo.»

(T3). «Un redactor de periódico que trata de asimilar la muerte de su esposa adopta una nueva actitud en un intento por alejar a los que están tratando de ayudarlo.» Archivo 81 (T1). «Mientras restaura unas cintas de vídeo dañadas, un archivista se ve envuelto en una misteriosa trama relacionada con la directora desaparecida y una secta demoníaca.»

(T1). «Mientras restaura unas cintas de vídeo dañadas, un archivista se ve envuelto en una misteriosa trama relacionada con la directora desaparecida y una secta demoníaca.» Cheer (T2). «Esta docuserie sigue los altibajos de los cheerleaders de competición del centro de estudios superiores Navarro, que se esfuerzan por ganar un codiciado título nacional.»

(T2). «Esta docuserie sigue los altibajos de los cheerleaders de competición del centro de estudios superiores Navarro, que se esfuerzan por ganar un codiciado título nacional.» Cómo me enamoré de un gánster . «Una misteriosa mujer narra el auge y la caída de Nikodem «Nikoś» Skotarczak, uno de los mayores gánsteres en la historia de Polonia. Inspirada en hechos reales.»

. «Una misteriosa mujer narra el auge y la caída de Nikodem «Nikoś» Skotarczak, uno de los mayores gánsteres en la historia de Polonia. Inspirada en hechos reales.» El comediante . «Un humorista le encuentra un nuevo sentido a su vida cuando su mejor amiga le pide que sea su donante de esperma… y conoce a una chica que conecta con el cosmos.»

. «Un humorista le encuentra un nuevo sentido a su vida cuando su mejor amiga le pide que sea su donante de esperma… y conoce a una chica que conecta con el cosmos.» Estos ojos negros (T1). «Perseguido por la hija de un poderoso político capaz de cualquier cosa con tal de hacerlo suyo, un hombre debe tomar medidas oscuras y arriesgadas para recuperar su vida.»

(T1). «Perseguido por la hija de un poderoso político capaz de cualquier cosa con tal de hacerlo suyo, un hombre debe tomar medidas oscuras y arriesgadas para recuperar su vida.» La casa . «A lo largo de varias épocas, una familia pobre, un promotor inmobiliario y una casera hastiada están conectados a la misma casa misteriosa en esta oscura comedia animada.»

. «A lo largo de varias épocas, una familia pobre, un promotor inmobiliario y una casera hastiada están conectados a la misma casa misteriosa en esta oscura comedia animada.» La periodista (T1). «Una entregada periodista persigue tenazmente la verdad sobre un escándalo de corrupción gubernamental mientras poderosos enemigos tratan de neutralizar su trabajo.»

(T1). «Una entregada periodista persigue tenazmente la verdad sobre un escándalo de corrupción gubernamental mientras poderosos enemigos tratan de neutralizar su trabajo.» Operación Éxtasis (T3). «Dos policías de incógnito empiezan a confundir realidad y ficción cuando fingen ser pareja para infiltrarse en la operación de un narco y se hacen pasar por sus vecinos.»

(T3). «Dos policías de incógnito empiezan a confundir realidad y ficción cuando fingen ser pareja para infiltrarse en la operación de un narco y se hacen pasar por sus vecinos.» Riverdance: La aventura animada . «Tras sufrir una dura pérdida, un niño irlandés y su amiga española aprenden a superar el peligro y el dolor a través del baile gracias a una manada de ciervos mágicos.»

. «Tras sufrir una dura pérdida, un niño irlandés y su amiga española aprenden a superar el peligro y el dolor a través del baile gracias a una manada de ciervos mágicos.» Sin pudor. «La novelista de misterio Grace Miller tiene instinto cuando hay que encontrar un motivo… y necesitará su experiencia para ayudar a resolver el asesinato de su hermana.»

