PS5 Pro será mucho más potente que PS5

PS5 Pro se ha perfilado desde hace tiempo como la sucesora intergeneracional de PS5, y como la heredera espiritual de PS4 Pro, una consola que, en su momento, generó una cierta polémica, aunque al final Sony supo convertirla en una opción atractiva sin llegar a desvirtuar al modelo original. Imagino que Sony seguirá ese mismo enfoque con PS5 Pro, una consola que según numerosas informaciones está prevista para 2024, y que vendrá con una configuración de hardware mucho más potente que PS5.

¿Cómo mejorará Sony la potencia de PS5 Pro? Hay muchas opciones posibles, pero antes de verlas debemos dar algo de contexto a esa cuestión, y es que esa mejora de potencia debe lograrse sin que se produzcan problemas para los desarrolladores, es decir, sin que se compliquen en exceso los desarrollos en ambas consolas, y también sin que se produzca una importante pérdida de valor en la consola original, ya que si esto ocurriera se generaría un importante malestar entre los usuarios de PS5.

En este sentido, podemos tomar como punto de partida lo que hizo Sony con PS4 Pro. Esta consola mantuvo la arquitectura y el máximo de núcleos e hilos a nivel de CPU, aunque utilizó un nodo más avanzado y elevó las frecuencias de trabajo. Vamos a ver los números concretos para tenerlo más claro:

PS4 tiene una CPU Jaguar de AMD en 28 nm con 8 núcleos a 1,6 GHz.

PS4 Pro tiene una CPU Jaguar de AMD en 16 nm con 8 núcleos a 2,13 GHz.

Al mantener la arquitectura y el número de núcleos AMD puso las cosas más fáciles a los desarrolladores, ya que evitó que se tuvieran que diferenciar los desarrollos y redujo al máximo las posibilidades de errores. Sony podría seguir ese mismo enfoque con PS5 Pro, es decir, dicha consola podría mantener la CPU Zen 2 con CPU de 8 núcleos y 16 hilos, pero esta podría venir fabricada en un nodo más avanzado (5 nm por ejemplo) y funcionar a una frecuencia de trabajo más alta.

Eso sería lo más sensato, pero según un nuevo rumor Sony optaría por dar el salto a la arquitectura Zen 4 en PS5 Pro, lo que supondría un aumento importante de rendimiento frente a la CPU que utiliza PS5. Personalmente, creo que esto sería bueno en términos de rendimiento, especialmente para alcanzar frecuencias de FPS más altas en resoluciones inferiores 1080p y 1440p, pero contraproducente en materia de desarrollo y compatibilidad. Por otro lado, no representaría una mejora sustancial al jugar en 4K, y tampoco en escenarios en los que la carga gráfica sea muy intensa.

PS5 Pro doblaría el rendimiento en rasterización, y mejoraría mucho en trazado de rayos

El trazado de rayos ha dejado de ser el futuro para convertirse en el presente. Sin embargo, ya hemos visto en juegos como Dying Light 2, Control o Cyberpunk 2077 que dicha tecnología le queda grande a las consolas de la actual generación. Ni PS5 ni Xbox Series X pueden mover Cyberpunk 2077 optimizado con el parche «next gen» yendo más allá de 1080p y 30 FPS cuando se activa el trazado de rayos, y eso que este está limitado a sombras y oclusión ambiental.

Según la fuente de este rumor, PS5 Pro vendrá con una GPU que doblará la potencia en rasterización, y que superará en un 150% el rendimiento de PS5 en trazado de rayos. Solo hay una manera de conseguir un salto tan grande cuando hablamos de una GPU que compartirá encapsulado con la CPU, y es mediante un núcleo gráfico de nueva generación. Con esto quiero decir que, para que estas estimaciones de rendimiento tan impresionantes se cumplan PS5 Pro debería contar con una GPU basada en la arquitectura RDNA 3.

¿Podría utilizar Sony una GPU de próxima generación en PS5 Pro? Sí, claro que podría, pero la pregunta clave no es esa, es más bien si debería hacerlo. Volvamos al punto de partida que sentó PS4 Pro, una consola que montó una GPU cuya arquitectura base era, en esencia, idéntica a la de la GPU de PS4. Para aumentar la potencia bruta Sony no recurrió a una arquitectura totalmente nueva, sino que dobló el número de unidades de computación, y con ello el número de shaders. La GPU de PS4 tiene 1.152 shaders, y la de PS4 Pro tiene 2.304 shaders.

Con ese cambio, Sony se aseguró un buen nivel de soporte también en PS4, y evitó complicaciones a los desarrolladores. Si la compañía japonesa apuesta por utilizar la arquitectura RDNA 3 en PS5 Pro tendrá que tener mucho cuidado, ya que al final podría acabar siendo contraproducente por las mismas razones que os dimos al hablar de la CPU. No obstante, utilizar una nueva arquitectura sería la única manera de conseguir esas enormes mejoras ya que, como hemos comentado, según la fuente del rumor PS5 Pro superaría en más del doble el rendimiento de PS5 en trazado de rayos, y doblaría su rendimiento en rasterización.

PS5 Pro también contaría con tecnologías exclusivas de reescalado

No hablo de RSR o de FSR 2.0. En teoría, esta nueva consola de Sony estaría respaldada por una tecnología de reescalado que habría sido desarrollada por la compañía japonesa, es decir, sería exclusiva de PS5 Pro, aunque no podemos descartar que al final acabe llegando también a PS5, de hecho sería lo más razonable para mantener el valor de dicha consola. Este es un tema que genera muchas dudas, y teniendo en cuenta la poca información que hay ahora mismo, es mejor tomarlo con suma cautela.

Bien, ¿y qué supondría todo esto para el usuario? Es una buena pregunta. Ese aumento de potencia implicaría que PS5 Pro sí sería una consola 4K de verdad, y que podría mover juegos a esa resolución manteniendo 60 FPS sin problemas, y sin tener que reducir calidad gráfica. Por otro lado, también implicaría que el trazado de rayos podría funcionar a un nivel claramente superior, aunque creo que no llegaríamos a tener una experiencia realmente comparable a la de PC de la generación actual.

Ese reescalado también podría jugar un papel clave para mejorar el rendimiento de PS5 Pro con trazado de rayos en resoluciones elevadas, y es que, como recordarán nuestros lectores más avanzados, las exigencias de un juego que utiliza trazado de rayos se disparan cuando aumenta el número de píxeles en escena. Con el reescalado no solo se reducen el número de píxeles, también el número de rayos, lo que hace que, al final, la mejora de rendimiento sea muy grande.

¿Cuándo llegará PS5 Pro y qué precio podría tener? ¿Conocemos sus especificaciones?

Todavía no hay nada confirmado, pero todo parece indicar que su lanzamiento tendrá lugar en 2024, y que su precio rondará entre los 600 y los 700 euros. PS5 llegó al mercado con un precio de 499,99 euros, así que esas cifras tienen sentido y me parecen totalmente razonables. No obstante, hay que tener en cuenta que el precio de venta real dependerá de la disponibilidad, de la demanda y del posible impacto que pueda tener la especulación y la reventa. Recordad lo ocurrido, en este sentido, con PS5, que llegó a venderse por el triple de su precio recomendado.

Con respecto a las especificaciones, no puedo confirmaros nada, pero sí que puedo ofreceros mi opinión personal sobre qué podría montar PS5 Pro, y en este sentido me inclino a pensar que al final seguirá un enfoque muy similar a lo que vimos con PS4 Pro, es decir, será más potente, pero no tanto como cabría esperar de una consola de nueva generación, y tampoco dará saltos de hardware que puedan comprometer el trabajo de los desarrolladores, la compatibilidad y el valor de PS5.

Partiendo de todo lo que os he dicho en el apartado anterior, mi idea es que PS5 Pro vendrá con una APU que mantendrá la CPU Zen 2 de 8 núcleos y 16 hilos, pero estará fabricada en el nodo de 5 nm y alcanzará unas frecuencias de trabajo superiores. En cuanto a la GPU de esa nueva APU, una parte de mi se inclina a pensar que será una solución RDNA 2 con más shaders, unidades de texturizado, unidades de rasterizado y núcleos para trazado de rayos, aunque no me atrevo a descartar el salto a RDNA 3. Si PS5 Pro utiliza RDNA 3 los rumores sobre un diseño multiGPU tendrían sentido, ya que dicha arquitectura combinará chiplets (GPUs más pequeñas) para crear una «súper GPU.

En cuanto a la memoria y el almacenamiento, veo probable que PS5 Pro venga con un poco más de memoria unificada para dejar más recursos libres a los desarrolladores, y también puede que incluya un SSD de mayor capacidad y rendimiento, pero las diferencias no serán sustanciales por una cuestión de compatibilidad con PS5, y también por que se trata, como dijimos, de una renovación intergeneracional. PS5 Pro no es PS6, con todo lo que esto supone.