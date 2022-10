Xbox Cloud supera los 20 millones de usuarios

El mes pasado se cumplieron dos años desde el lanzamiento de Xbox Cloud, conocido en aquel momento como Microsoft xCloud, el servicio de juego en la nube de Microsoft, que inicialmente debutó solo en su versión para la consola de Microsoft, si bien poco después empezamos a tener ya noticias sobre su salto a PC y a dispositivos móviles. Y, desde entonces, hemos visto el trabajo llevado a cabo por Microsoft para hacer crecer sus números.

En algunos casos ha sido con la llegada de nuevos títulos al catálogo. Personalmente, el lanzamiento en Xbox Cloud que más (y mejor) me sorprendió fue el de Microsoft Flight Simulator, un auténtico devorador de recursos que, aunque en una versión que no replica el 100% de las funciones de la versión de escritorio, sí que ofrece una experiencia de juego bastante más satisfactoria y, desde luego, increíblemente mejor que cualquier opción de simulador de vuelo existente hasta ahora para consolas.

Decía que en mi caso es la llegada al catálogo de Xbox Cloud que más me sorprendió, pero soy consciente de que no es la que más impuso le ha dado a la plataforma. En ese sentido, seguramente todos estaremos de acuerdo en que el lanzamiento más estratégico en los dos años del servicio ha sido el de Fortnite. Y es que, junto con GeForce NOW, es la única opción para poder jugar al battle royale más exitoso del mercado en iPhone y iPad, tras el cerrojazo de Apple a Epic Games que acabó con ambas empresas en los tribunales.

Por otra parte, Microsoft también ha trabajado para lograr que Xbox Cloud llegue al máximo número posible de dispositivos. En este sentido, solo este año ya se han producido dos hitos bastante importantes, la compatibilidad del servicio con Steam Deck, y más recientemente la colaboración con Samsung para que el servicio sea accesible directamente, sin dispositivos adicionales, en los televisores del fabricante coreano.

Tanto trabajo parece estar dando sus frutos, con un ritmo de crecimiento más que destacable. Y es que si a principios de año Microsoft hablaba de 10 millones de usuarios, según podemos leer en The Verge los números se han duplicado. Y es que en los últimos datos presentados por la compañía, Xbox Cloud ya habría alcanzado y superado los 20 millones de usuarios. Duplicar el volumen de usuarios en menos de un año es, sin duda alguna, un éxito absoluto.

Es cierto que esto se ha podido ver fuertemente influenciado por lo que mencionaba anteriormente, la adición de Fortnite a su catálogo, y es que debemos recordar que para jugar a este título no es necesario ser suscriptor de Xbox Game Pass, por lo que hablamos de cuentas que no generan ingresos por esta vía. Sin embargo, en un mercado todavía tan verde como el del juego en la nube, llegar a tantos usuarios, que de este modo pueden valorar las virtudes de este tipo de plataformas, es un éxito sin ambages.