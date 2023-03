Microsoft dice que Sony puede crear una alternativa a Call of Duty

La adquisición de Activision-Blizzard por parte de Microsoft se ha convertido en uno de los mayores culebrones de la historia de los videojuegos, sobre todo debido a la oposición de Sony. Si bien parecía en un principio que la compañía de origen japonés estaba consiguiendo imponer sus argumentos, el gigante de Redmond ha sabido leer mejor la situación para hacer que los vientos soplen ahora a su favor. Aquí han influido hechos como los acuerdos alcanzados por Microsoft con Nintendo y las plataformas de juegos en la nube para garantizar el estatus de multiplataforma de al menos algunos de los títulos más destacados de Activision-Blizzard.

Sin embargo, y a pesar de que Estados Unidos y la Unión Europea se han abierto a aceptar los argumentos de Microsoft, la responsable de Windows está consiguiendo, al menos en apariencia, ablandar la postura la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido, CMA en sus iniciales en inglés. Al regulador antimonopolio británico, al contrario que sus homólogos estadounidense y europeo, no terminan de convencerle los argumentos esgrimidos hasta ahora por Microsoft, que ha tenido que exhibir una nueva carta para justificar su postura.

La CMA ha recogido que la propietaria de Windows ha sugerido lo siguiente ante la posibilidad de que Call of Duty deje de aparecer en las consolas de Sony: “Microsoft considera que un período de 10 años es suficiente para que Sony, como editor líder y plataforma de consolas, pueda desarrollar alternativas a Call of Duty… El plazo de 10 años se extenderá a la próxima generación de consolas… Además, el efecto práctico del remedio irá más allá del periodo de 10 años, ya que los juegos descargados en el último año del remedio pueden ser jugados durante la vida útil de esa consola (y más allá con la retrocompatibilidad)”.

La postura de Microsoft parece ser una referencia indirecta a la compra de Bungie por parte Sony y a Guerrilla Games, desarrolladora detrás de los shooters Killzone y de los juegos de aventuras Horizon. Sin embargo, Call of Duty sí tiene un rival, Battlefield, el cual en cantidad de público no le hace ni sombra a la archiconocida saga de Activision. Dicho con otras palabras, a Sony le sobran medios para crear una alternativa a Call of Duty, pero otra cosa es que consiga competir a nivel de jugadores, más viendo que Battlefield no lo logra.

Entre los cambios de postura por parte de la CMA está el hecho de que ahora cree que la exclusiva de Call of Duty en Xbox provocaría pérdidas sustanciales a Microsoft, o dicho de otra forma, que a la corporación no le conviene, en buena parte porque la transferencia de jugadores de PlayStation no está garantizada. Sin embargo, si bien a nivel de consolas ha reconsiderado su postura, no se puede decir lo mismo sobre las plataformas en la nube, sector en el que Microsoft tiene una cuota de aproximadamente el 70%. Aquí la CMA sigue creyendo que la operación de compra podría perjudicar a los rivales, incluso a pesar de los acuerdos alcanzados. Activision-Blizzard, por su parte, cree que la CMA ha “mejorado su comprensión” de la situación.

Si bien Microsoft parece tener los vientos a favor en Estados Unidos y la Unión Europea, no hay que olvidar que la CMA fue la autoridad que echó el freno a las intenciones de NVIDIA de hacerse con ARM. Es importante tener en cuenta que la última sugerencia del gigante de Redmond no es ningún dictamen de la CMA, que podría dar luz verde al final a la compra de Activision-Blizzard.