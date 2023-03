Microsoft sigue sumando puntos que pueden (o al menos deberían) ser decisivos a la hora de que los reguladores que están estudiando la compra de Activision-Blizzard por parte de los de Redmond salga adelante. Como recordarás, hace unas semanas supimos que la compañía había firmado sendos contratos con Nintendo y con NVIDIA, con los que la compañía asegura que sus juegos (y los de Activision-Blizzard, si finalmente se puede completar la compra) llegarán tanto a Nintendo Switch como al servicio de juego en la nube GeForce Now.

El principal argumento de Sony para intentar poner a los reguladores en contra de la adquisición es que Microsoft puede abusar de su posición dominante, limitando la llegada de los títulos de Activision-Blizzard a su propio ecosistema, es decir, a Xbox y Xbox Cloud. Sin embargo, los de Redmond han insistido hasta la extenuación en su intención de hacer que los mismos, especialmente Call of Duty, sigan llegando de manera regular a PlayStation, tanto en el plazo ya acordado antes de que se iniciara la operación de compra, como también a posteriori.

Sony, en respuesta, ha argumentado que no se fía de Microsoft, al afirmar tanto que la compañía podría incumplir los contratos que está firmando en la actualidad (incluidos los que le ha ofrecido a Sony), como que podrían lanzar versiones de Call of Duty con problemas en PlayStation. Dos acusaciones que, sin pruebas que las sustenten, y más aún teniendo en cuenta que Microsoft es una empresa muy observada por los reguladores, no parecen especialmente sostenibles.

De todos modos, y para reforzar su posición, en tan solo 24 horas hemos sabido de acuerdos de Microsoft con otros dos servicios de juego en la nube, que llevarán sus juegos a dichas plataformas durante, al menos, 10 años. Son, claro, anuncios menos sonados que los anteriores, dado que las principales plataformas de juego en la nube son Xbox Cloud, propiedad de Microsoft, y GeForce Now, con la que ya ha suscrito una colaboración similar. Sin embargo, sí que es una prueba más de que la voluntad de Microsoft pasa por ampliar al máximo el alcance de sus juegos y de los de Activision-Blizzard.

El primero de ellos, con el que firmó el acuerdo ayer, es Boosteroid, un servicio de juego en la nube con origen en Ucrania y que combina juegos gratuitos con otros que es necesario tener en propiedad para poder jugarlos en la plataforma.

El segundo acuerdo, firmado hoy, tiene como coprotagonista a Ubitus, una empresa que ofrece soluciones de juegos en la nube a otras compañías de videojuegos y de telecomunicaciones. Ubitus tiene una amplia biblioteca de juegos que incluye títulos de Capcom, 2K, Atari, Konami, Sega y otros.

Con estos nuevos acuerdos, Microsoft extiende aún más el alcance de sus juegos, y le pone más difícil a Sony y a los reguladores apuntar en la dirección de que las intenciones de los de Redmond pasan por limitar el alcance de los títulos de Activision-Blizzard, si finalmente logran completar la operación de compra.