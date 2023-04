Hace poco que Steam Deck cumplió su primer año en el mercado y ya se puede decir que la consola de Valve está siendo un éxito comedido, pero éxito al fin y al cabo. Y, como sucede con todo dispositivo de juegos que se precie, el éxito que tenga se basa en gran medida en su catálogo. Algo delicado en el caso que nos ocupa, como seguramente ya sabes.

Y es que Steam Deck es una consola, pero una basada en una plataforma genérica como es el PC, para más inri, con Linux como sistema operativo. Claro que si Steam Deck se apoyase únicamente en el catálogo disponible para Linux, difícilmente se habría asentado como lo ha hecho. No porque el número de juegos nativos de Linux en Steam sea pequeño, sino porque faltan muchos de los grandes títulos que arrastran a los usuarios.

El secreto de Steam Deck -y, para el caso, de Steam para Linux- se llama Proton o Steam Play, una capa de compatibilidad basada en Wine que permite la ejecución de juegos de Windows en Linux con bastantes garantías. Tal es la calidad que ha alcanzado esta compatibilidad, gracias en parte muy importante al impulso que ha traído Steam Deck, que el catálogo de esta no diferencia entre juegos nativos o «emulados» (no se trata de una emulación como tal, pero para entendernos).

Como hemos explicado en más de una ocasión, Steam Deck distingue los juegos compatibles entre «verificado» y «jugables», siendo los primeros aquellos que además de funcionar correctamente, están y adaptados para ofrecer la mejor experiencia en Steam Deck, mientras que los segundos han sido probados y funcionan bien, pero pueden causar algún problema o no estar bien adaptados a la pantalla y controles del dispositivo.

Sumadas a las anteriores hay dos categorías más en lo que a juegos y Steam Deck respecta: los no soportados, títulos probados y que no funcionan bien -por lo general, por impedimentos explícitos de las editoras- no funcionan y el grueso del catálogo de Steam, el que todavía está por probar. Ergo, el catálogo de Steam Deck debe ser en realidad mucho mayor de los que se reconoce oficial y extraoficialmente.

La última vez que publicamos una actualización acerca de fue cuando Steam Deck marcó una cifra tan redonda y contundente como los 5.000 juegos compatibles. De esto ha pasado ya más de medio año, pero si no hemos seguido con la cuenta es por no dar mucho la tabarra. La próxima será cuando la consola doble esa cifra y alcance los 10.000 juegos compatibles, para lo cual no queda tanto (van por los 8.000 y pico títulos compatibles).

Sin embargo y como también hemos repetido otras veces, lo importante de un catálogo no es solo la cantidad. Sin calidad no hay nada y en eso se ha centrado Valve desde el lanzamiento de Steam Deck. El ejemplo más obvio es que son más los juegos compatibles con Linux que con Steam Deck, aun cuando si funcionan bien en uno, con casi toda probabilidad lo harán también en el otro. En este sentido, no hay quejas.

Según recogen en Boling Steam, el 75% de los cien juegos más populares de Steam se puede jugar en Steam Deck, una porcentaje ciertamente optimista que se reparte de la siguiente manera:

26 son juegos verificados.

47 son juegos jugables.

24 son juegos no soportados.

3 son juego sobre los que no hay datos.

Conste que hace un par de años nos hicimos eco de una noticia similar, pero enfocada en el soporte de Proton para Linux. Entonces el porcentaje de los cien juegos más populares era del 80%, pero desde entonces ha llovido bastante y han cambiado cosas para mejor, aunque el número dé a entender los contrario. Básicamente, el esfuerzo se está poniendo en mejorar la calidad de la ejecución de los juegos más populares que van saliendo.

Como muestra, hace poco publicamos un artículo con 10 títulos triple A que puedes jugar en la Steam Deck, pero los hay incluso más específicos. Dos ejemplos llamativos son los de Elden Ring o Hogwarts Legacy dos pelotazos casi instantáneos cuyo recibiendo en Steam Deck fue, de igual modo, casi instantáneo, ofreciendo una experiencia cuya calidad ha ido mejorando con cada nueva versión de Proton.