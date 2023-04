X.AI, la nueva empresa de Elon Musk dedicada a la IA

Eran varias las señales que apuntaban a X.AI, aunque claro, no al nombre en sí, sino a lo que representa. Y de paso, también una es una muestra más del grado de hipocresía que puede demostrar una de las personas más polémicas y mediáticas de la actualidad. Hablo, por supuesto, de Elon Musk y, como ya has visto en el titular de esta noticia, X.AI es la empresa que ha constituido y con la que pretende competir con OpenAI.

Tal y como ha revelado The Wall Street Journal, X.AI fue constituida el pasado 9 de marzo en el estado de Nevada, Estados Unidos, con Elon Musk como director y su eterno número dos, Jared Birchall, como secretario de la empresa. También ha trascendido que una de las prioridades de la compañía es encontrar inversores, para lo cual se ha autorizado la venta de 100 millones de acciones de la empresa que, no obstante, se mantendría como privada no cotizada, la fórmula predilecta de Musk para sus empresas.

Durante los últimos meses ha trascendido que Musk estaba intentando captar talento de otras tecnológicas dedicadas a la inteligencia artificial, principalmente de OpenAI, si bien sus esfuerzos en este sentido no habrían resultado tan fructíferos como él habría deseado. También, hace unos días, se filtró que Musk había hecho una gran inversión al adquirir 10.000 GPU NVIDIA A100 Tensor Core, una auténtica bestia que, como puedes deducir por su nombre, tiene uno de sus puntos fuertes en las tareas relacionadas con la inteligencia artificial.

Así, cada vez se iban sumando más señales que señalaban en esa dirección, de modo que la confirmación señalada por TWSJ no ha supuesto una sorpresa. Además, esta no es la primera ocasión en la que Elon Musk se interesa por el sector de la inteligencia artificial, pues fue uno de los socios fundadores precisamente de OpenAI, si bien es cierto que salió de la misma en 2018 tras una lucha de poder en la que se enfrentó con el actual CEO de la compañía, Sam Altman, algo que explicaría tanto la animadversión que siente hacia la tecnológica y el CEO como su interés por competir con los creadores de ChatGPT.

Aunque apenas tenemos datos sobre X.AI, tanto rumores como el sentido común señalan que su intención es esa, competir con OpenAI, lo que me lleva a lo que mencionaba anteriormente, el profundo nivel de hipocresía de Musk. Recordemos que hace solo unas semanas firmaba, junto con otros nombres muy reconocidos de los mundos de la ciencia y de la tecnología, un manifiesto en el que se reclamaba a las empresas del sector que pisaran el freno, deteniendo todo desarrollo de IA durante seis meses, a la espera de unas regulaciones cada vez más necesarias.

ASí, llama la atención que al mismo tiempo que firmaba dicho documento, estuviera constituyendo X.AI e intentando captar talento de las empresas con las que pretende competir. ¿Realmente le preocupa el futuro de la inteligencia artificial o tan solo estaba intentando ganar algo de tiempo de cara a competir en mejores condiciones? A lo mejor peco de malpensado, pero tengo bastante claro lo que pienso al respecto. ¿Qué opinas tú?