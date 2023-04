Resident Evil 2 y Resident Evil 3 pierden el soporte para el trazado de rayos

Es de agradecer que Capcom siga actualizando los remakes de Resident Evil 2 y Resident Evil 3, a pesar de que no todas sus decisiones hayan sido acertadas. El último movimiento de la desarrolladora de origen japonés ha sido retirar el soporte de trazado de rayos de ambos juegos, así que los jugadores que pueden hacer uso de dicha característica, si aplican el último parche, no podrán disponer de una experiencia de última generación con la iluminación y los reflejos.

Como ya hemos dicho, no todas las decisiones de Capcom en torno a las actualizaciones de los remakes de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 han sido acertadas. La compañía retiró de ambos juegos, y también de Resident Evil 7, el soporte de DirectX 11, cosa que se vio obligada a medio rectificar poco después debido las quejas de muchos usuarios, los cuales dejaron de poder ejecutar los juegos o de hacerlo correctamente. Aquello afectó principalmente a personas que con gráficas antiguas de NVIDIA que no tienen soporte o no están tan bien preparadas para DirectX 12, ya que esta API, al igual que Vulkan, deriva de Mantle, y ahí Radeon tiene cierta ventaja en términos generacionales.

Además de acertar bastante con los juegos en términos cualitativos (no tanto con la tercera entrega numerada), Capcom también ha sobresalido en los últimos tiempos por el RE Engine, su propio motor gráfico, que ha destacado por el nivel de detalle de los rostros y su versatilidad, ya que es capaz de ofrecer optimización y resultados gráficos resultones. Sin embargo, no es perfecto, y en este caso la pérdida del soporte para el trazado de rayos posiblemente termine siendo algo más acusado que en otros títulos.



Solo hay que ver una comparativa con el trazado de rayos habilitado e inhabilitado para comprobar que esta es una característica que aporta a los remakes de Resident Evil 2 y Resident Evil 3, principalmente cuando se trata de los reflejos. Probablemente muchos no aprecien grandes diferencias en lo que respecta a la iluminación, pero en los reflejos aporta una mejora es muy significativa, tanto que los reflejos ni siquiera son mínimamente realistas cuando el trazado de rayos está inhabilitado en Resident Evil 2.

Llegados a este punto, entramos en el debate de si el trazado de rayos es realmente una característica que aporta valor a los juegos, más viendo que todavía tiene a bastantes detractores entre la comunidad debido a la merma que supone a nivel de rendimiento. Otro debate abierto es si los videojuegos en PC se están centrando demasiado en el acabado visual, descuidando aspectos como la optimización.

La pérdida del trazado de rayos no sería la única, ya que las opciones de sonido son otro apartado que aparentemente ha sido recortado. En este frente el audio 3D habría desaparecido al menos de Resident Evil 3 para solo mostrar el rango dinámico y los ajustes para altavoces.