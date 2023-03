Análisis de la demo de Resident Evil 4 Remake y prueba de rendimiento

Tal y como os adelantamos ayer se produjo el lanzamiento de la demo de Resident Evil 4 Remake, y no dudé en descargarla en el mismo momento en el que llegó a Steam. Solo tuve unas horas para probarla, así que no he podido profundizar en ella todo lo que me gustaría utilizando diferentes configuraciones de hardware, pero tuve margen suficiente para dar forma a un análisis bastante completo centrado en mi PC personal, y os voy a contar qué me ha parecido desde el punto de vista técnico, y donde os daré también datos de rendimiento.

Antes de entrar en materia es importante contextualizar cómo ha enfocado Capcom el desarrollo de Resident Evil 4 Remake. Este título es un juego de transición intergeneracional, lo que significa que no es exclusivo de PS5, Xbox Series X-Series S y PC, sino que también tendrá una versión para la vieja generación, aunque limitada a PS4. Entiendo que Capcom ha hecho esto porque quiere llegar a esa enorme base de usuarios que tienen una PS4, pero no entiendo por qué ha dejado fuer a Xbox One y Xbox One X, cuando estas consolas suman unos 60 millones de usuarios.

Que Capcom haya desarrollado Resident Evil 4 Remake como un juego de transición intergeneracional tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es que sus requisitos son muy bajos, tanto que podremos jugarlo en un PC muy modesto, pero el lado negativo es que en términos de calidad gráfica no representa ninguna mejora frente a lo que ya habíamos visto en entregas anteriores de la franquicia, porque Capcom ha tenido que partir de las limitaciones que impone PS4, y esto hace que a Resident Evil 4 Remake se le vean claramente las costuras y que tenga, en resumen, muchas de las carencias que os conté cuando analicé Resident Evil Village.

Equipo utilizado para probar la demo de Resident Evil 4 Remake

Sistema operativo Windows 10 Pro de 64 bits.

Procesador Ryzen 7 5800X con ocho núcleos y dieciséis hilos a 3,8 GHz-4,7 GHz.

Placa base Gigabyte X570 Aorus Ultra.

32 GB de memoria RAM Corsair Vengeance RGB Pro SL a 3.200 MHz CL16 (cuatro módulos).

Sistema de refrigeración Corsair iCUE H150i Elite Capellix White con tres ventiladores Corsair ML RGB de 120 mm.

Tarjeta gráfica RTX 3090 Ti Founders Edition con 24 GB de GDDR6X.

Juego instalado en un SSD PCIe Gen3 x4 NVMe con velocidades de 3.500 MB/s y 3.000 MB/s en lectura y escritura secuencial.

El equipo que he utilizado en mis pruebas supera ampliamente los requisitos recomendados que dio Capcom, incluso para activar el trazado de rayos, así que debería encontrarme con un rendimiento totalmente óptimo incluso configurando el juego en calidad máxima, ¿pero realmente ha sido así? Vamos a descubrirlo.

Análisis técnico de Resident Evil 4 Remake

El menú de configuración de ajustes gráficos que ha utilizado Capcom en Resident Evil 4 Remake es, en esencia, idéntico al de las entregas anteriores, y esto es positivo, ya que significa que tenemos numerosas opciones y que estas solo aparecen perfectamente explicadas, sino que además podemos ver cómo afectan los cambios que hacemos en una imagen que aparece situada en la parte de la derecha. Excelente trabajo por parte de Capcom en este sentido.

Resident Evil 4 Remake necesita casi 14 GB de memoria gráfica cuando se configura al máximo de calidad y con las texturas a tope en 1440p. Esto tiene una explicación, y es que las texturas necesitan, según el juego, de un total de 8 GB de memoria gráfica. Si tenéis una tarjeta gráfica con 12 GB de memoria gráfica o menos no os preocupéis, podéis configurar la opción de texturas en alto con un consumo de 3 GB de memoria gráfica. Tened en cuenta, además, que en entregas anteriores el consumo real de memoria gráfica era menor al indicado por el juego, así que es muy probable que en este caso ocurra exactamente lo mismo.

En cualquier caso, lo importante es que es un juego muy flexible en términos de configuración gráfica, y podemos hacerlo funcionar sin problemas, y con un nivel de calidad más que aceptable, incluso en tarjetas gráficas que solo tengan 4 GB de memoria gráfica. Si vamos justos de potencia gráfica también podremos recurrir a las tecnologías de reescalado FSR 1 y FSR 2 de AMD, que funcionan también en tarjetas gráficas de NVIDIA. Tened en cuenta que lo ideal sería FSR 2, ya que ofrece una mayor calidad de imagen.

Resident Evil 4 Remake cuenta con trazado de rayos aplicado a reflejos y a refracciones, pero estoy convencido de que no funcionaba porque, como veremos más adelante, todos los charcos y secciones que debían mostrar reflejos mejorados por esta tecnología carecían totalmente de ellos. Por lo que vemos en el menú de ajustes parece que Capcom se ha limitado a aplicar un efecto espejo en grandes masas de agua, así que habrá que esperar a la versión final para sacar conclusiones.

Podéis ampliar todas las imágenes haciendo clic en ellas.

Con el juego configurado en calidad máxima y en 1440p, trazado de rayos activado (aunque como he dicho brilla por su ausencia en el juego) tenemos un resultado bastante modesto, solo tenéis que fijaros en la imagen adjunta para comprobarlo. Leon tiene un modelado bastante bueno, no esperaba menos del RE Engine, pero todo lo que lo rodea no está al mismo nivel, la vegetación tiene una calidad muy pobre y la geometría de las piedras es la propia de la «old gen».

En la imagen con Leon de espaldas lo vemos aún más claro, este tiene un modelado y una calidad excelente, pero el entorno no está a la altura, y la vegetación muestra un resultado especialmente pobre. La otra imagen, donde vemos restos de la cerca de madera, es otro claro ejemplo de la baja calidad que tienen a nivel de geometría muchos detalles del escenario, y lo mismo ocurre con numerosas texturas aunque utilicemos el modo de calidad máxima que, os recuerdo, consume 8 GB de VRAM, según el juego.

La escena en la que llegamos a la casa confirma que el trazado de rayos está totalmente ausente, ya que no vemos ningún tipo de reflejo en los charcos. Cuando nos detenemos a ver los detalles de los objetos que hay a la izquierda de esa misma escena vemos de nuevo una geometría pobre, texturas mejorables y hasta problemas de «shimmering» en el hacha que está clavada en el tronco. Por si esto fuera poco, en todo momento he tenido una sensación de pasillo y de escenario excesivamente cerrado mucho mayor a la que experimenté con el Resident Evil 4 original.

Podríamos pensar que esto es algo exclusivo de los escenarios en exteriores, pero nada más lejos de la realidad. Cuando entramos a la primera casa nos dan la bienvenida una geometría y unas texturas extremadamente pobres en numerosos elementos del escenario, como la madera y todo lo que vemos en el suelo. Fijaos bien en la imagen adjunta, la enorme calidad del modelo de Leon contrasta con el resto de elementos de la escena, que parecen sacados directamente de un juego de PS3. Y sí, esto es con las texturas y las mallas poligonales al máximo.

Afortunadamente, el modelado de Leon y el de los ganados es muy bueno, y la calidad de las texturas que ha utilizado Capcom sobre estos es excelente. La calidad de la iluminación y las sombras también raya a un gran nivel, y se ha representado con gran precisión, lo que ayuda a crear una atmósfera excelente, sobre todo en las localizaciones interiores. En todos estos aspectos Resident Evil 4 Remake sí ha cumplido con mis expectativas, pero esto al final es lo mismo que ocurrió con Resident Evil Village, donde el modelado de personajes y las luces y sombras eran excelentes, pero la calidad de buena parte de la geometría y ciertas texturas dejaba muchísimo que desear.

Todos esos problemas son consecuencia directa de haber desarrollado Resident Evil 4 Remake como un juego de transición generacional. Capcom ha tenido que partir de la base de PS4 y de sus limitaciones a nivel de hardware, y esto hace que a este juego se le noten mucho las costuras. Es una verdadera pena, la verdad, porque este era uno de los juegos que esperaba con más ganas y al final veo que mis peores pronósticos se han confirmado.

No me entendáis mal, no es un desastre a nivel técnico, tiene detalles en los que brilla de forma sobresaliente, como el modelado de personajes y enemigos, la calidad de las casas ubicadas en la aldea donde lucharemos contra el «hombre del saco» armado con una motosierra, y también destaca su excelente juego de luces y sombras y la ambientación de ciertas ubicaciones, pero presenta carencias importantes en la geometría de los escenarios y de los objetos presentes en estos, y también utiliza muchas texturas de baja calidad que producen un contraste tremendo con esos modelos y texturas de alta calidad que vemos en personajes y enemigos.

Rendimiento, optimización y jugabilidad

Resident Evil 4 Remake es, como os he dicho anteriormente, un juego con una gran variedad de opciones gráficas, lo que le permite escalar sin problemas en distintas configuraciones de hardware. En términos de optimización me daba la impresión de que Capcom había hecho un buen trabajo hasta que me encontré con problemas de stuttering al llegar a sección final de la demo, es decir, a la aldea.

Nada más entrar y salir de la primera casa, cuando empiezan a llegar un montón de ganados, tuve un enorme tirón que duró un segundo y luego un par de microtirones que hicieron que los enemigos me rodearan y me dejaran muy malherido. Esto me recordó, de nuevo, a los problemas que tuvo Resident Evil Village en algunas escenas, y que al final era un caso de stuttering grave provocado por el DRM. No sé si estaremos ante el mismo caso, pero es un problema muy grave y lo sufrí en tres ocasiones dentro de la aldea.

También hay escenas en las que la tasa de uso de la GPU cae por debajo del 80% y la CPU tiene una tasa de uso bastante baja, algo que confirma que Resident Evil 4 Remake tiene problemas de optimización y que en ciertas ocasiones se producen cuellos de botella que son culpa del propio juego.

Como cabía esperar, Resident Evil 4 Remake es un juego que tiene una enorme dependencia de la GPU, y funcionará sin problemas con una CPU de cuatro núcleos y ocho hilos siempre que tenga un buen IPC. A continuación os dejo un par de gráficas donde podréis ver cifras concretas de rendimiento y de consumo de la CPU y de la GPU para que tengáis una visión más clara.

Me gustaría decir que Resident Evil 4 Remake es un juego bien optimizado y que está bien pulido en PC, pero por desgracia no es así. Capcom debería aprovechar los días que le quedan antes del lanzamiento para terminar de pulir algunas cosas, y para eliminar ese molesto «stuttering». No cabe esperar mejoras a nivel gráfico ya que, al final, la base de este juego es el hardware de una consola de 2012. Es una pena, mis peores pronósticos se han acabado cumpliendo, y este juego se ha visto lastrado por la «old gen».

Por lo que respecta a la jugabilidad, Capcom ha sabido mantener la esencia del original y las nuevas mecánicas que ha incluido, como la posibilidad de defendernos con el cuchillo de un agarre (ya estuvo presente en Resident Evil 2 Remake) y de escapaz de un ataque mortal a costa de romperlo, aportan un valor claro y nos permiten adoptar una actitud más agresiva en el combate. En este sentido no tengo ninguna queja, todo lo contrario, excelente trabajo por parte de Capcom.

Notas finales: un buen juego lastrado por la old gen

Resident Evil 4 Remake no es un mal juego, pero tiene muchos puntos mejorables y al final se ha visto muy perjudicado por la tozudez de Capcom de lanzarlo en PS4. Desde el punto de vista técnico tiene cosas muy mejorables, como ya os comentado en el análisis, y esto hace que no consiga impresionar en calidad grafica.

Las diferentes opciones de configuración que ha introducido Capcom demuestran lo versátil que es el RE Engine, pero de nuevo nos encontramos con problemas de «stuttering» y con cuellos de botella provocados por un bajo aprovechamiento de CPUs multihilo, otra consecuencia habitual de los desarrollos que parten de la vieja generación de consolas. Estos problemas afectan a la jugabilidad, así que Capcom tiene que resolverlos ya.

En términos de jugabilidad, ambientación y desarrollo de la historia parece que Capcom ha hecho un gran trabajo, al menos a juzgar por las secciones que he podido jugar, pero si os soy sincero en líneas generales lo que he probado en la demo de Resident Evil 4 Remake me ha dejado insatisfecho y con una conclusión muy clara, espero que sea el último Resident Evil intergeneracional, y que Capcom deje morir de una vez a ese zombi llamado PS4.

Tras jugar tantas veces a esa maravilla llamada Resident Evil 2 Remake puedo decir sin miedo a equivocarme que Capcom podría haberlo hecho mejor con Resident Evil 4 Remake, y que espero que resuelva todos los problemas que tiene antes de lanzamiento de la versión final, que llegará a Steam el 24 de marzo.