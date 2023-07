Consejos para acertar a la hora de elegir y colocar tu repetidor Wi-Fi

Lo tienes claro, vas a comprar un repetidor Wi-Fi para ampliar el alcance de tu conexión a Internet, pero tienes dudas sobre el modelo exacto que deberías escoger, y tampoco estás seguro de cuál es el mejor lugar para colocarlo. Si te encuentras en esta situación no te preocupes, en este artículo te vamos a ayudar a acertar tanto con la elección como con la colocación del repetidor Wi-Fi.

Es importante que tengas en cuenta, antes de empezar, que el rendimiento del repetidor Wi-Fi no solo dependerá de las propias especificaciones y capacidades de este, sino que también se verá afectado por el rendimiento del router al que esté vinculado. Con esto quiero decir que si tienes un router antiguo y con un bajo nivel de prestaciones deberías plantearte cambiarlo antes de pensar en comprar un repetidor Wi-Fi.

No hay duda de que un repetidor Wi-Fi te ayudará a ampliar el alcance de tu conexión a Internet, pero para que este pueda ofrecer un buen rendimiento es imprescindible que la base sea óptima, es decir, que tu router esté a la altura, porque si no la experiencia final puede acabar siendo un desastre, y la culpa no será del repetidor, sino del router.

Recomendaciones para elegir y colocar tu repetidor Wi-Fi

Lo primero que debes tener en cuenta para elegir son tus necesidades, es decir, el nivel de rendimiento que esperas obtener. También debes tener en cuenta la velocidad máxima de tu conexión, porque si tienes contratada una tarifa que no es muy rápida no tendrá mucho sentido que compres un repetidor Wi-Fi capaz de alcanzar velocidades muy elevadas, ya que no podrás disfrutarlas.

Por ejemplo, si lo único que quieres es ampliar el alcance de tu conexión a Internet en las habitaciones de casa para poder conectarte con el smartphone cuando estés en la cama y hacer un uso básico del mismo no necesitas un alto nivel de rendimiento, así que un repetidor Wi-Fi económico compatible con el estándar Wi-Fi 4 y con una velocidad de 300 Mbps podría ser suficiente, no necesitarías nada más.

En este caso, un FRITZ!Repeater 600 sería suficiente para disfrutar de una buena experiencia de uso, ya que tiene una velocidad máxima de 600 Mbps y trabaja en la banda de 2,4 GHz (Wi-Fi 4). Es compatible con todo el ecosistema de aplicaciones de AVM. Por la seguridad no tendrás que preocuparte, porque incluso los repetidores Wi-Fi más económicos ya vienen con el protocolo de cifrado WPA2.

Sin embargo, si lo que quieres es ampliar tu conexión para llevarla a una habitación donde tienes un PC, una consola o una Smart TV y vas a jugar en línea o en la nube, o a reproducir contenidos multimedia en streaming con alta resolución, lo ideal sería que escogieras un modelo doble banda (2,4 GHz y 5 GHz) compatible con Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5.

En este caso un FRITZ!Repeater 2400 sería una excelente opción, ya que ofrece una velocidad de 600 Mbps en la banda de 2,4 GHz y de 1.733 MHz en la banda de 5 GHz (Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5), y es compatible también con todas las aplicaciones gratuitas de AVM.

Si vas a utilizar dispositivos compatibles con Wi-Fi 6 lo ideal sería que escogieras un repetidor Wi-Fi compatible con dicho estándar. No te preocupes, hay opciones muy interesantes y económicas en el mercado, como el FRITZ!Repeater 1200 AX, que trabaja a 2.400 Mbps en la banda de 5 GHz y a 600 Mbps en la banda de 2,4 GHz, lo que nos deja una velocidad máxima combinada de 3.000 Mbps.

A la hora de colocar el repetidor Wi-Fi debes cumplir estas tres grandes claves para no equivocarte y sacarle el máximo partido posible:

Colócalo a una distancia razonable del router , sin alejarlo demasiado. Si no, la recepción de la señal podría ser demasiado pobre, y el repetidor podría dar problemas.

, sin alejarlo demasiado. Si no, la recepción de la señal podría ser demasiado pobre, y el repetidor podría dar problemas. Aléjalo de muros y de fuentes de interferencia siempre que sea posible. Si colocas el repetidor en zonas con muchos obstáculos su alcance se verá fuertemente reducido.

siempre que sea posible. Si colocas el repetidor en zonas con muchos obstáculos su alcance se verá fuertemente reducido. Evita colocarlo cerca del suelo siempre que sea posible. Es recomendable instalarlo en enchufes que estén a media altura para maximizar el alcance, y no en aquellos que van casi a ras del suelo.

Contenido ofrecido por AVM FRIZ!