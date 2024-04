Manor Lords es un juego de simulación de ciudades de temática medieval que estos días está pegando fuerte en Steam. Lanzado en fase de ‘acceso anticipado’, su éxito viene a confirmar la viabilidad de este tipo de programas en el desarrollo de videojuegos.

El editor de Manor Lords, el estudio Hooded Horse, ha informado que el juego ha superado la barrera del millón de copias vendidas y ha alcanzado picos de 170.000 usuarios jugando simultáneamente en su primer día en el programa Steam Early Access.

El dato de jugadores simultáneos establece un nuevo récord para los videojuegos del género de construcción de ciudades en Steam. El primer día tras el lanzamiento el juego ocupaba el puesto número 7 entre los 10 juegos más jugados, justo detrás de Apex Legends y por delante de Stardew Valley. Además, entre los juegos de estrategia, Manor Lords ya se encuentra entre los más populares menos de una semana después de su lanzamiento, siguiendo los pasos del Civilization VI, XCOM 2 o el Total War: WARHAMMER III. Palabras mayores…

Y nos alegra porque somos firmes defensores de estos programas de acceso anticipado que se han convertido en un modelo de financiación preferente para muchos estudios donde no sobra el presupuesto. Básicamente, los jugadores pagamos anticipadamente por el juego y ese dinero sirve para terminar de desarrollarlo, pulirlo y demás, además de obtener comentarios de miles de jugadores lo que siempre viene bien en cualquier desarrollo de software. Hay que destacar que no hablamos de proyectos de micromecenazgo, ya que el programa de acceso anticipado en Steam exige que el videojuego en cuestión sea totalmente jugable, aunque esté sin terminar.

Obviamente, no tod0s los Early Access terminan siendo exitosos o se completan en versión estable en un periodo razonable. Aquí, como en botica, hay de todo y se pueden citar grandes fracasos u otros éxitos rotundos, señalando como ejemplo el reciente Baldur’s Gate 3 que estuvo bastante años en fase de acceso anticipado para terminar siendo el mejor videojuego absoluto de 2023. Si te lo puedes permitir y confías en el estudio en cuestión, dale una oportunidad a estos programas porque a veces (en los desarrolladores modestos) son imprescindibles para terminar el juego.

Manor Lords combina adecuadamente los géneros de estrategia, construcción de ciudades y un combate táctico que recuerda a los clásicos de Total War. No me ha dado tiempo a probarlo personalmente, pero me llegan muy buenas críticas de fuentes cercanas. Como parte del ‘Festival de la Agricultura’ que tiene en marcha Steam y como oferta de lanzamiento, puedes comprar el juego con el 25% de descuento por 29,99 euros. El estudio Hooded Horse estima que el juego seguirá en fase de acceso anticipado -al menos- todo este año.