El desarrollador detrás del proyecto de los Windows alternativos, Tiny, ha publicado una nueva versión de su herramienta que promete un Windows 11 sin telemetría o lo que es lo mismo, un sistema operativo que respecte el derecho a la privacidad.

Microsoft ha venido respondiendo (con mejoras diversas) a las críticas feroces que llegaron de organizaciones, empresas, usuarios y reguladores de protección de datos cuando la primera versión de Windows 10 dejaba «vendido» al usuario en materia de privacidad por la recopilación de datos masiva, la falta de transparencia de la telemetría y la imposibilidad de que el usuario tomara el control.

Microsoft prometió reducir la recopilación de datos y mejorar la transparencia, rediseñó la configuración por defecto y publicó un visor de datos de diagnóstico independiente del panel de privacidad del sistema. Ciertamente, la situación del control de la privacidad ha mejorado con las actualizaciones de Windows 10 y el lanzamiento de Windows 11, pero hay que decir que la telemetría en Windows sigue existiendo y que está aumentando a medida que el asistente de IA Copilot necesita más y más datos.

La respuesta de los usuarios ha sido el uso de aplicaciones de terceros como Win10Privacy (similar a otras conocidas como DoNotSpy11 o Privatezilla) que permiten gestionar bastante parámetros, pero no todos.

La última versión de Tiny11 Builder, una herramienta especial que permite crear una imagen personalizada de Windows 11 adaptada a las necesidades y preferencias de cada usuario, sí promete deshabilitar la telemetría y algunas tareas programadas asociadas que chupan recursos además de los datos de usuarios.

It’s actually much more intricate than one might think to just take ownership of some registry keys (especially when using only PowerShell), but in the end I managed to do it

I also learnt about the fact that some handles are still active even after they finished their thing. pic.twitter.com/CfL10x7LFI

