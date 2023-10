Bobby Kotick se comerá el turrón en ABK, pero no llegará a Reyes

Muy a su pesar, Bobby Kotick lleva ya tiempo, y con razón, en la picota. Como seguramente recordarás, a mitades de 2021 se hizo público que la cultura laboral de Activision Blizzard King era, sencillamente, terrorífica. Obviamente, esto se debe a las acciones de muchos junto al encubrimiento y la inacción de otros tantos, es decir, que son muchos los culpables de esta situación, pero desde el primer momento quedó establecido que, como máximo responsables de la compañía. Kotick tenía un rol de responsabilidad sobre lo ocurrido.

Inicialmente, se planteaba la responsabilidad in vigilando, pero un tiempo después trascendió que Bobby Kotick sí que tenía conocimiento expreso de esas malas prácticas, y que en algunos casos incluso había actuado para encubrirlas, según informó en ese momento The Wall Street Journal. La falta de control sobre lo que ocurría en la empresa de la que era CEO ya daba lugar a una crítica a su gestión, pero saber que podría haber actuado como cómplice de los acosadores encubriendo sus acciones, lo sitúa más allá de cualquier argumento que pueda intentar defenderlo y justificarlo.

Cuando su posición estaba públicamente muy en entredicho (pese a que los accionistas hubieran renovado la confianza en él unos meses antes), llegó el bombazo. Microsoft, que menos de dos meses antes había criticado lo ocurrido en la compañía, anunciaba por sorpresa sus planes para comprar Activision Blizzard King. Y, pese a la oposición de parte de los inversores de ABK en que el proceso fuera capitaneado por Bobby Kotick, el todavía máximo responsable de la compañía ha seguido al frente de la misma hasta que se completó la adquisición, el pasado viernes.

Cuando informamos sobre ello, cerré dicha noticia preguntándome, precisamente, sobre su futuro. Pues bien, ahora ya lo sabemos: Bobby Kotick se mantendrá en Activision Blizzard King hasta el 31 de diciembre de 2023, y eso no es una filtración, sino un dato extraído de un email enviado por el propio Kotick a los empleados de ABK en el que, entre otras cosas, indica lo siguiente:

«I have long said that I am fully committed to helping with the transition. Phil has asked me to stay on as CEO of ABK, reporting to him, and we have agreed that I will do that through the end of 2023. We both look forward to working together on a smooth integration for our teams and players.»

Traducido:

«He dicho desde hace tiempo que estoy totalmente comprometido a ayudar con la transición. Phil [Spencer] me ha pedido que siga como CEO de ABK, reportándole a él, y hemos acordado que lo haré hasta finales de 2023. Ambos esperamos trabajar juntos en una integración sin problemas para nuestros equipos y jugadores.»

El email ha sido publicado por la propia Microsoft, y puedes verlo en este enlace.

Terminan, de este modo, 33 años de Bobby Kotick al frente de Activision, a la que se unió en 1991 (12 años después de su fundación, en 1979), y en los que fue responsable de acciones tan relevantes como la fusión con Blizzard, en 2007, y la adquisición de King en 2016, para ganar peso en el mercado de los juegos para smartphones. 33 años que, no obstante, sin duda (y lógicamente) serán juzgados por la total tolerancia mostrada frente a los acosos y abusos que se cometían en la compañía de manera habitual.