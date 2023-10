Problemas con algunas pantalla de iPhone 15 Pro Max

El iPhone 15 Pro Max es, indiscutiblemente, uno de los topes de gama más codiciados del mercado. Te guste o no te guste iPhone, seas fan o detractor de Apple, da igual, Al César lo que es del César, los de Cupertino han conseguido, una vez más traer al mercado un dispositivo que se ha ganado la admiración del gran público. Hace unas semanas pudimos probar el iPhone 15 Pro y, aunque nos dejó un excepcional sabor de boca, logrando un sobresaliente alto (9,6 sobre 10), también nos quedó el regustillo (lógico, por otra parte), de que su hermano mayor, el 15 Pro Max, representa la excelencia.

Así, un año más, nos encontramos ante un enorme volumen de demanda de los modelos Pro, lo que sumado a la complejidad de su proceso de producción, de nuevo han ido creciendo los plazos de entrega de los terminales nuevos. Así, si compramos hoy mismo (15 de octubre) un iPhone 15 Pro Max en la web de Apple, el plazo de entrega que se nos indica se emplaza entre el 15 y el 22 de noviembre, es decir, que ya hay más de un mes de espera. Menciono esto, no solo porque lo considero una información interesante, también como alerta para quienes se planteen el tope de gama de Apple como regalo (ya sea para uno mismo o para terceros) para la cada vez más cercana Navidad.

Ya te contamos, cuando tuvo lugar su presentación, todas las virtudes de la gama iPhone 15, y en este tiempo ya hemos sabido de un par de problemas que afectan, en particular, a los modelos Pro. Por una parte, hace un par de semanas tuvimos conocimiento de problemas de temperatura, que fueron identificados por Apple, y solucionados con la actualización 17.0.3 de iOS. Por otra parte, también ha trascendido un problema al emplear el sistema de carga inalámbrica de los BMW con los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, un fallo que puede dañar el teléfono, y de cuya solución todavía estamos pendientes.

