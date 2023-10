Adiós Google Camera, Hola Cámara Pixel

Cámara Pixel era algo que, tarde o temprano, tenía que ocurrir. Pero, para entenderlo bien, lo mejor es empezar por aclarar de qué estamos hablando exactamente. Como es bien sabido, las funciones fotográficas son uno de los puntos fuertes (y esta es una lista que crece generación tras generación) de su familia de smartphones, los Google Pixel, de los que poco más de una semana vivimos la presentación de su octava generación, con la que Google ha vuelto a superarse.

Hace ya bastantes generaciones, Apple empezó a poner el foco (bueno, uno de ellos) en las funciones fotográficas de los iPhone, logrando convertirse por un tiempo en la principal referencia en este sentido. A día hoy, sus smartphones siguen siendo de lo más competentes en este sentido, pero la respuesta del mercado no se hizo esperar. Así, a día de hoy, la oferta de dispositivos con unas cámaras excelentes es muy amplia, algo que redunda en positivo para los usuarios de estos dispositivos.

Conscientes de la complejidad del mercado de los smartphones, así como de la media de calidad de las cámaras de los mismos, Google apostó por la especialización, por la vía de convertir el procesado y posprocesado de las imágenes en una propuesta de valor muy propia. Emplear su propio SoC, con grandes capacidades en inteligencia artificial, y un software que le saca el máximo partido, en conjunto con una excelente cámara, es lo que ha logrado que a día de hoy, para muchos usuarios (entre los que me incluyo) la cámara del Google Pixel 8 Pro sea la mejor del mercado.

Ahora, para diferenciar aún más su propuesta de valor, la compañía ha renombrado Google Camera como Cámara Pixel, tal y como podemos comprobar en Google Play, acentuando de este modo que hablamos de una app dirigida, en exclusiva, a sus propios smartphones. Este cambio, en mi opinión, supone un acierto, pues su anterior nombre resultaba un tanto ambiguo, lo que ocasionaba que usuarios de smartphones con Android de otras marcas intentaran (sin éxito, claro) instalarla en sus dispositivos.

Así, si tienes un Google Pixel y has actualizado recientemente su software, así como su sistema operativo a Android 14, al revisar las apps de tu teléfono no te extrañes al encontrarte con esta Cámara Pixel, pues en realidad es la misma que has estado empleando hasta ahora pero, claro, con los cambios y novedades propios de la versión más reciente.

Esto no debería suponer cambio alguno, eso sí, para el proyecto GCam, una iniciativa (no oficial, por supuesto), que podemos encontrar de manera independiente y también como parte de Pixel Experience, una de las ROM personalizadas de Android más populares, y que hace por trasladar la experiencia de Google Camera, ahora Cámara Pixel, a usuarios con dispositivos Android de otras marcas.