Qué ocurre cuando me doy de alta en HP Instant Ink

Estas decidido, vas a darte de alta en el servicio HP Instant Ink, pero tienes dudas y no sabes qué ocurrirá una vez que completes el proceso. Si te encuentras en esta situación tranquilo, que en este artículo te vamos a contar todo lo que debes saber para que estés preparado y puedas disfrutar al máximo de tu plan de impresión.

Recuerda que para darte de alta necesitas contar con una impresora compatible, una conexión a Internet, una dirección de correo electrónico y un método de pago válido. Si no sabes cómo darte de alta puedes encontrar toda la información que necesitas siguiendo este enlace, donde encontrarás una explicación completa de todo lo que debes hacer. Darte de alta solo te llevará unos minutos.

Me he dado de alta en HP Instant Ink, ¿y ahora qué?

Pueden pasar dos cosas dependiendo de si has comprado una nueva impresora o si has dado de alta una que ya tenías hace un tiempo. En el primer caso lo más normal es que tu nueva impresora venga con cartuchos compatibles con el servicio HP Instant Ink, así que podrás empezar a disfrutar de tu plan de impresión en el mismo momento en el que hayas completado el alta. No tendrás que esperar.

Si te has dado de alta utilizando una impresora que no es nueva recibirás en unos días un pack de cartuchos de tinta original HP de alta capacidad. Este pack te llegará a domicilio y sin gastos de envío, y una vez que lo hayas instalado en tu impresora podrás empezar a utilizar tu plan de impresión. Ten en cuenta que esto es fundamental para completar la activación y el alta en este servicio.

Una vez que tengas instalados los cartuchos de tinta vinculados a HP Instant Ink puedes empezar a imprimir las páginas que incluye el plan que hayas elegido. En total hay cinco planes disponibles, cada uno incluye una cantidad de páginas que puedes imprimir al mes por una cuota determinada, y si lo necesitas puedes ampliar en packs de páginas o cambiarte a un plan superior. Estos son los planes disponibles:

10 páginas al mes por 1,49 euros: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 4,99 euros : podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 6,99 euros : podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 13,99 euros : podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 27,99 euros: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

Podrás imprimir tus páginas como quieras, en blanco y negro o a todo color. La impresora controlará los niveles de tinta y se asegurará de hacer un nuevo pedido cuando detecte que los niveles están bajos. De esta manera nunca más tendrás que volver a preocuparte por los cartuchos, y no volverás a quedarte sin tinta en el peor momento posible.

Con HP Instant Ink imprimir en color cuesta lo mismo que imprimir en blanco y negro, lo que te permitirá ahorrar hasta un 70% en tinta. Si no consumes todas las páginas que incluye tu plan de impresión dentro de un mes no te preocupes, estas páginas no se pierden, las tendrás acumuladas para e próximo.

Tu plan de impresión se reinicia mensualmente, lo que significa que podrás volver a contar con todas las páginas que incluye. Todos los planes incluyen servicio de reposición de cartuchos automatizado y a domicilio sin gastos de envío, y también un programa de reciclaje sin coste que te permitirá reciclar los cartuchos que gastes y ayudar al cuidado del planeta sin esfuerzo.

