Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

ASUS Zenbook S 14 con Intel Lunar Lake, análisis. El mismo día del lanzamiento de los nuevos procesadores de Intel, los ‘Lunar Lake’, te ofrecimos un completísimo análisis de un ultraportátil de primer nivel que prioriza la movilidad y la autonomía, hace gala de un diseño muy cuidado, una calidad de construcción premium y todo ello sin olvidar el rendimiento.

Qualcomm quiere comprar Intel. ¿Será posible? La noticia de la semana, potencialmente la mayor de la historia de la tecnología, ha sido la oferta de adquisición de Qualcomm por Intel. Una operación que hasta hace pocos años hubiera sido impensable, pero que hoy sería factible por los graves problemas del gigante del chip y su caída en bolsa.

Cinco portátiles en oferta que no te puedes perder. Si todavía no te has decidido a renovar tu portátil para afrontar la vuelta al cole tranquilo, todavía estás a tiempo, y hemos seleccionado cinco portátiles en oferta para distintos presupuestos con los que todos tendréis al menos una opción interesante y ajustada a vuestro presupuesto.

Cómo cambiar una partición de Windows de MBR a GPT sin perder datos. Desde nuestra sección de prácticos nos llega un tutorial muy interesante para cambiar la tabla de particiones de Windows, de MBR a GPT sin perder datos y de manera gratuita ya que usamos herramientas del propio sistema sin tener que usar soluciones de pago de terceros.

PS5 Pro, juegos de lanzamiento y mejoras gráficas. Sony ha confirmado los juegos que acompañarán al lanzamiento de PS5 Pro y las mejoras gráficas que estos tendrán. Como habréis podido imaginar son los ya anunciados y lamentablemente, en su mayoría, juegos de transición intergeneracional que llevan tiempo estando disponibles tanto para PS4 como para PS5.

Cepillo de Dientes Oclean X Lite: ligero e inteligente. Los cepillos de dientes eléctricos han pasado de ser un lujo a convertirse en herramientas accesibles para mejorar la higiene bucal diaria. Oclean es una de las empresas que buscan hacerse un hueco en este sector cada vez más competitivo, con uno de sus últimos lanzamientos que llega a un precio bastante asequible.

10 trucos para mejorar las velocidades de descargas en BitTorrent. Hay algunos trucos, técnicas o consejos a adoptar, desde las básicas a las avanzadas, que un usuario puede utilizar para mejorar el rendimiento cuando usa este tipo de redes. Retomamos nuestra guía para mejorar las redes de intercambio de archivos punto a punto o P2P.

Razer DeathAdder V3 HyperSpeed: alta competición. Analizamos este periférico que representa todo lo que buscan los profesionales de la competición, un ratón que, en sus distintas versiones y generación tras generación, ha ido incorporando experiencia y aprendizaje tanto del propio equipo de ingeniería de la marca, como de grandes estrellas de los eSports que colaboran con Razer.

El Proyecto Tor y Tails se fusionan: «unidos por la libertad en Internet». Así titulan en el blog de TOR un artículo donde nos cuentan la fusión de ambos, por un lado la organización sin ánimo de lucro que desarrolla herramientas para la privacidad y el anonimato en línea, y por otro, el sistema operativo basado en Linux especializado en la misma materia.

Consigue 20 euros de reembolso al comprar tu nueva impresora HP. Si estás pensando en renovar tu impresora estás de suerte, HP ha abierto una promoción muy interesante que no te puedes perder, ya que podrás conseguir un reembolso de 20 euros por la compra de tu nueva impresora. La promoción ya está activa, y se mantendrán hasta el 31 de octubre.

Cepillo de Dientes Oclean X Lite, análisis: ligero e inteligente. En el mercado actual, los cepillos de dientes eléctricos han pasado de ser un lujo a convertirse en herramientas accesibles para mejorar la higiene bucal diaria. Oclean es una de las empresas que buscan hacerse un hueco en este sector cada vez más competitivo, con uno de sus últimos lanzamientos, el Oclean X Lite, un cepillo de dientes sónico inteligente con un precio bastante asequible.

GeForce RTX 5080, especificaciones finales, versiones, rendimiento y fecha de lanzamiento. Varías fuentes han filtrado una buena dosis de información sobre la GeForce RTX 5080, y esto nos ha llevado a hacer una revisión completa del artículo especial que publicamos en su momento sobre esta tarjeta gráfica para que tengáis toda la información actualizada.

Nintendo Switch 2 frente a Nintendo Switch, especificaciones y rendimiento comparativo. En este artículo comparamos las especificaciones y características técnicas de Nintendo Switch 2 frente a las de Nintendo Switch, para que tengáis claro cuáles serán las diferencias entre ambas consolas. También voy a mostrarlos los valores de rendimiento de cada consola, así como sus tecnologías y funciones más importantes.

Otro contenido de MC que no debes perderte

Además de la selección anterior la semana ha dado para mucho y podemos destacar otros cuantos artículos que pensamos te van a gustar como:

Más artículos de TPNET que pueden interesarte

Si MC es el portal de consumo, seguro sabes que nuestra casa madre TPNET ofrece otros sitios web dedicados a empresas, profesionales, pymes y canal, además de los especializados en seguridad y Linux. Te dejamos con una selección de los mejores contenidos publicados que pueden ser de tu interés: