Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXL)

X870E AORUS PRO ICE, análisis: construcción inteligente. La X870E AORUS PRO ICE es una de las nuevas placas base de gama alta que ha lanzado GIGABYTE para renovar su catálogo de soluciones con socket AM5, y está preparada para sacar el máximo partido a los procesadores Ryzen 9000 de AMD.

GeForce RTX 5090, posibles especificaciones, rendimiento, fecha de lanzamiento y precio. La GeForce RTX 5090 será la próxima tarjeta gráfica tope de gama de NVIDIA para el mercado de consumo general, y todo apunta a que marcará un importante salto frente a la GeForce RTX 4090, tanto por potencia bruta en rasterización y trazado de rayos como a nivel de eficiencia, gracias a las mejoras que traerá la arquitectura Blackwell y al uso de memoria GDDR7.

Review Creative Zen Hybrid SXFI: sonido Creative. Probamos, en profundidad, una de las novedades más interesantes del catálogo del Creative, una marca histórica en lo referido al sonido en PC, y que todos estos años ha sabido ir renovándose para dar respuesta a la demanda de los usuarios.

¿Quién dijo que una persona no podía hacer un videojuego? The Nameless: Slay Dragon. The Nameless: Slay Dragon mezcla la esencia de los clásicos juegos de rol con exploración de mazmorras y un sistema de combate por turnos basado en equipos. Inspirado en títulos como Shining in the Darkness, Arcana y Breath of Fire, captura la nostalgia de estos juegos al tiempo que introduce mecánicas modernas.

PS5 Pro y generación de fotogramas por IA, ¿por qué no es compatible con esta tecnología? La IA se ha convertido en uno de los grandes motores del gaming. NVIDIA demostró el potencial de esta tecnología aplicada a juegos con DLSS, y Sony ha acabado abrazándola de pleno con PSSR en PS5 Pro, una tecnología de reescalado inteligente que utiliza algoritmos de inteligencia artificial acelerados por hardware.

Windows 11 2024 Update, disponible: novedades e instalación. Microsoft ha anunciado la disponibilidad de Windows 11 2024 Update para el canal general. También conocida como Windows 11 24H2, se trata de la mayor actualización del sistema operativo para este año y el verdadero comienzo de la nueva generación de computadoras personales con IA o lo que la firma llama Copilot+ PC.

Tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: Guía de equivalencias 2024. NVIDIA y AMD han llevado a cabo una profunda renovación de su catálogo de tarjetas gráficas durante el último año, gracias a la introducción de las nuevas series GeForce RTX 40 y Radeon RX 7000, dos generaciones de tarjetas gráficas que han marcado un importante avance para ambas compañías y que, como sabemos, han venido acompañadas de nuevas tecnologías que también representan un punto de inflexión en el sector.

Siete ajustes a realizar cuando estrenes un teléfono Samsung Galaxy. Samsung es el mayor vendedor mundial de teléfonos móviles y comercializa algunos de los mejores terminales que puedes comprar. Y para todas las necesidades y presupuestos, porque la familia Samsung Galaxy cubre cualquier rango de mercado, desde la gama de entrada a la gama alta, pasando por la equilibrada gama media y llegando hasta los plegables donde la firma surcoreana simplemente arrasa con sus series Fold y Flip.

Análisis a fondo de la GPU de Nintendo Switch 2 y equivalencias en tarjetas gráficas NVIDIA y AMD. La semana pasada compartimos con vosotros un especial dedicado a hacer una comparativa entre Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. Ahora queremos profundizar en un tema muy interesante, la GPU de esta nueva consola, ya que será sin duda uno de los componentes más importantes y más innovadores frente al modelo actual.

Apple iPhone 16 Pro, análisis: la generación más «Intelligence». La familia Pro mantiene su diseño de titanio, pero incorpora novedades como el Control de Cámara, mejoras en la duración de la batería, el chip A18 Pro, una pantalla ligeramente más grande, cuatro micrófonos con calidad de estudio, la cámara Fusion de 48 Mpx, grabación de vídeos 4K a 120 f/s en Dolby Vision…

48 juegos para PC con pocos requisitos y buenos gráficos que no te puedes perder. Si buscas juegos para PC con pocos requisitos para pasar un rato divertido y disfrutar de tu viejo equipo sin tener que actualizar componentes tranquilo, en este artículo hemos realizado una selección muy cuidada donde encontrarás nada más y nada menos que 48 juegos para PC con pocos requisitos que todavía mantienen un buen apartado gráfico.

Análisis de la CPU de PS5 y la de PS5 Pro, a qué procesador equivale en PC. a consola de Sony lleva en el mercado desde noviembre de 2020, lo que significa que pronto cumplirá cuatro años. A pesar de todo el tiempo que ha pasado todavía sigue habiendo una gran desinformación incluso en medios tecnológicos «especializados» sobre la CPU de PS5, y sobre cuál sería su equivalencia real si intentamos trasladarla al PC.

