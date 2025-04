Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDLXVI)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

Día Mundial del Backup 2025: un recordatorio de la importancia de las copias de seguridad. El 31 de marzo se celebra el Día Mundial del Backup, una fecha clave para recordar la necesidad de proteger nuestros datos. Repasamos por qué hacer copias de seguridad sigue siendo fundamental y te damos algunos consejos básicos para no correr riesgos innecesarios.

ASUS ROG Flow Z13 (2025): análisis completo. Hemos puesto a prueba el nuevo ASUS ROG Flow Z13, un dispositivo híbrido que combina la versatilidad de una tablet con la potencia de un portátil gaming. Te contamos cómo rinde en juegos, su diseño y si realmente justifica su apuesta por la movilidad extrema.

Cinco trucos para aprovechar a tope las pestañas en Google Chrome. Gestionar bien las pestañas puede marcar la diferencia en la productividad diaria. Te contamos cinco trucos sencillos y efectivos para sacar el máximo partido a Google Chrome y mantener tu navegación siempre bajo control.

56 juegos para PC con pocos requisitos que puedes disfrutar hoy. No necesitas un ordenador potente para pasarlo en grande: te proponemos 56 juegos que funcionan bien en equipos modestos. Acción, aventuras, estrategia y más géneros en una selección variada, ideal para disfrutar sin preocuparte por el hardware.

DOOM: The Dark Ages, primer vistazo técnico al idTech 8. id Software prepara su regreso con DOOM: The Dark Ages, impulsado por el nuevo motor gráfico idTech 8. Te contamos las claves técnicas de esta evolución, sus mejoras más destacadas y qué podemos esperar en términos de rendimiento.

Switch 2: la nueva era de Nintendo empieza con un rugido silencioso. Nintendo ha anunciado oficialmente la Switch 2, poniendo fin a años de rumores y especulaciones en torno a su sucesora. Te contamos cómo ha sido este primer anuncio, qué detalles se han confirmado y qué pistas deja sobre el futuro de la consola y su ecosistema.

Nintendo Switch 2 frente a Nintendo Switch: comparativa completa con especificaciones y rendimiento. Con la Switch 2 ya anunciada, toca comparar su hardware frente al de la consola original. Analizamos las principales diferencias en especificaciones, rendimiento y tecnologías para entender cuánto ha evolucionado Nintendo en esta nueva generación.

50 años de Microsoft a través de Windows. Microsoft cumple medio siglo de historia, y gran parte de su legado se ha forjado con Windows como protagonista. Repasamos la evolución del sistema operativo que cambió para siempre el mundo de la informática personal, desde sus inicios hasta su papel actual en la era digital.

The Last of Us Part II en PC: un port mediocre que decepciona. The Last of Us Part II llega finalmente a PC, pero su adaptación deja mucho que desear. Analizamos los principales problemas de este port, desde el rendimiento hasta la optimización, y por qué no ha estado a la altura de las expectativas de los jugadores de la saga.

Nintendo Switch 2 frente a Steam Deck: cuál elegir, ventajas y desventajas. Con la Switch 2 recién anunciada, surge la comparación inevitable frente a la Steam Deck. Analizamos las principales ventajas y desventajas de cada consola para ayudarte a decidir cuál se adapta mejor a tus necesidades de juego en movilidad.

AGI: los riesgos que debemos entender cuanto antes. La llegada de una AGI funcional parece cada vez más cercana, y con ella surgen riesgos de enorme magnitud. En esta primera entrega, exploramos los principales peligros identificados por DeepMind, desde el mal uso humano hasta la desalineación de objetivos, y por qué es crucial afrontarlos cuanto antes.

