Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDLXXXV)
Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:
GIGABYTE AERO X16. Analizamos el portátil tope de gama de esta serie Aero 16 de GIGABYTE, que mantiene todas las claves que ya conocemos, como el chasis en aluminio, un formato compacto y un peso inferior a dos kilos, pero sube el listón a nivel de potencia al montar un Ryzen AI 9 HX 370 y una GeForce RTX 5070 Laptop.
Cómo mejorar el rendimiento al jugar en Windows 11. El nivel de rendimiento al jugar en Windows 11 no ha sido especialmente bueno comparado con su ejecución en versiones anteriores, pero puedes mejorarlo tocando ciertos apartados que, en conjunto, te van a ofrecer mejoras significativas.
Xbox Next frente a PS6: será más potente, pero esto no garantiza una victoria. Las especificaciones de PS6 y de Xbox Next se han filtrado gracias a la documentación interna a la que ha tenido acceso Moore´s Law is Dead. Ambas consolas utilizarán una CPU basada en la arquitectura Zen 6, y una GPU basada en la arquitectura RDNA 5, pero al mismo tiempo serán muy diferentes.
Intel Nova Lake-S quiere arrollar a AMD: 52 núcleos y 288 MB de caché L3. Intel va a por todas con la siguiente generación de procesadores de consumo general que sucederá a Arrow Lake-S. Esta nueva generación supondrá una renovación total, porque utilizará un socket diferente (LGA1954) y estará basada en dos arquitecturas nuevas.
Cinco puntos clave para recuperar un PC antiguo. La industria tecnológica no se para por nadie, avanza de manera imparable y va dejando obsoletos equipos informáticos de cierta antigüedad. La primera respuesta suele ser comprar un nuevo PC, pero también hay que valorar si no se podría recuperar un PC antiguo siempre que el coste sea razonable.
¡Olvida Windows 12! La apuesta de Microsoft es Windows AI. Windows AI, un desarrollo totalmente dominado por funciones de inteligencia artificial, apunta en el horizonte como el gran objetivo de Microsoft para su nueva generación de sistemas operativos.
AION 2, requisitos, fecha de lanzamiento y nuevos vídeos con juego real. NCsoft ha compartido una gran cantidad de nueva información sobre AION 2, su nuevo juego de tipo MMORPG (rol online masivo multijugador) que llegará a finales de año, y que estará disponible a nivel global.
Nueva entrega de ofertas Red Friday, hoy, especial ‘Vuelta al Cole’. Nos vamos de compras como cada viernes para aprovechar las mejores ofertas Red Friday, una selección de producto electrónico donde te ofrecemos los mejores descuentos disponibles y que hoy enfocamos a la campaña de Vuelta al Cole que ha puesto en marcha PcComponentes.
Cuánta memoria RAM necesita un PC moderno y cómo actualizarla. La memoria RAM es un componente fundamental de cualquier ordenador personal y sus características de velocidad, latencia y capacidad marcan el nivel del equipo. Además, como sucede en el apartado del almacenamiento al reemplazar un disco duro por una SSD, cualquier mejora tiene una incidencia directa en el rendimiento y experiencia de usuario.
Además de la selección anterior la semana ha dado para mucho y podemos destacar otros cuantos artículos que pensamos te van a gustar como:
- Esta es la consola portátil más potente del mundo.
- La beta abierta de Battlefield 6 arrasa en Steam: guerra total contra Call of Duty.
- Radeon RX 7400, especificaciones y rendimiento.
- El portátil barato de Apple costará 599 dólares, podría llegar este año.
- Corsair NAUTILUS RS LCD, refrigeración líquida AIO con pantalla personalizable.
- Pixel 10 Pro Fold, el próximo gran plegable llegará de Google.
- El primer televisor con panel Micro RGB es de Samsung, y cuesta más que un coche.
- Demandan a Microsoft por el fin del soporte de Windows 10.
- Si usas WinRAR, debes actualizar de inmediato.
Si MC es el portal de consumo, seguro sabes que nuestra casa madre TPNET ofrece otros sitios web dedicados a empresas, profesionales, pymes y canal, además de los especializados en seguridad y Linux. Te dejamos con una selección de los mejores contenidos publicados que pueden ser de tu interés:
- OpenAI presenta GPT-5, su LLM más avanzado y referencia en la IA mundial.
- Perplexity ofrece 34.500 millones de dólares por Google Chrome.
- Windows 365 Reserve, PCs de emergencia basados en la nube.
- Los aranceles de Trump a los semiconductores, una amenaza grave para los presupuestos empresariales.
- ¿Las empresas permiten teletrabajar desde el lugar de vacaciones?
- ¿Usas Secure Boot en Linux? Sería mejor que actualices las claves cuanto antes.
- Apple y NVIDIA prueban el nodo Intel 14A.
