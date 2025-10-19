A Fondo
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCIV)
Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:
GEEKOM A9 Max AI: análisis completo. GEEKOM lanza su modelo A9 Max AI con promesas ambiciosas de rendimiento en tareas inteligentes y compactas. En esta prueba exploramos si esas expectativas se cumplen: desde su diseño hasta su potencia en cargas exigentes. Un vistazo esencial si estás buscando un mini equipo que combine inteligencia y versatilidad.
Especificaciones finales de PS6, PS6 portátil y Xbox Next. En este artículo recogemos lo que se ha filtrado hasta ahora sobre la próxima generación de consolas de Sony y Microsoft —incluyendo una versión portátil de PS6—, detallamos los rumores sobre arquitectura, memoria y lanzamiento, y analizamos qué implicaciones podría tener para el mercado del videojuego.
Todas las alternativas al final del servicio técnico de Windows 10. Con la fecha del 14 de octubre de 2025 marcada en el calendario, este artículo analiza qué opciones tienes una vez que el soporte oficial de Windows 10 ha llegado a su fin: desde actualizar a Windows 11 a migrar a Linux o extender la vida útil del sistema —te contamos las implicaciones de cada camino y qué conviene valorar antes de decidir.
ROG Xbox Ally X, análisis: cambios muy acertados. La nueva ROG Xbox Ally X redefine lo que esperamos de un dispositivo portátil para jugar: mejoras tangibles en ergonomía, pantalla, rendimiento y ecosistema. Si estás al tanto del gaming móvil y quieres saber si realmente da el salto que prometía, esta lectura te interesa.
Apple M5 se estrena en MacBook Pro, iPad Pro y Vision Pro. Apple ha presentado su nuevo procesador M5 y lo ha integrado en algunos de sus dispositivos estrella: el MacBook Pro, el iPad Pro y el visor Vision Pro. En este artículo analizamos qué supone esta actualización, dónde podría marcar la diferencia y si puede ser un argumento de peso para renovar.
64 juegos para PC con pocos requisitos. No necesitas un equipo de última generación para disfrutar de buenos títulos: en esta lista hemos reunido 64 juegos que funcionan con hardware modesto y ofrecen diversión real. Perfecto para revivir tu viejo PC o descubrir opciones ligeras sin renunciar a calidad.
Discos duros HD vs SSD: ¿cuál es la mejor elección?. Si estás pensando en actualizar tu equipo o elegir almacenamiento para un nuevo PC, este artículo te ayuda a ver cuándo sigue teniendo sentido un disco duro tradicional y cuándo merece la pena invertir en un SSD, evaluando velocidad, capacidad, consumo y coste.
Battlefield 6 a prueba: rendimiento, calidad de imagen, qué CPU y cuánta RAM y VRAM necesito. En este análisis ponemos bajo lupa lo nuevo de la saga: qué hardware realmente exige para moverlo bien, cómo afecta la calidad de imagen a distintos equipos y qué debes tener en cuenta antes de lanzarte a jugar. Una lectura clave si planeas actualizar para la batalla.
Otro contenido de MC que no debes perderte
Además de la selección anterior la semana ha dado para mucho y podemos destacar otros cuantos artículos que pensamos te van a gustar como:
- Microsoft rompe la herramienta de creación de medios de Windows 11
- Xbox Series X y Series S no están abandonando el mercado
- Anbernic RG DS revive el espíritu de la Nintendo DS en Android
- AMD Soundwave, la APU bajo ARM está en camino
- Microsoft presenta su primer generador de imágenes, MAI-Image-1
- Intel y AMD preparan nuevas instrucciones para CPUs x86-x64
- Nano Banana da el salto a los servicios clave de Google
- tiny11 25H2, nueva versión del Windows 11 ligero
- PS6 podría llegar antes de lo esperado
- Más rumores sobre una cámara de apertura variable en iPhone 18
- GIGABYTE GAMING A16 PRO y GAMING A18
- Battlefield 6 recibirá una mejora importante para acabar con Call of Duty
- Galaxy S26 Edge cancelado por las malas ventas del Galaxy S25 Edge
- Primera imagen real del Galaxy S26 Ultra
- WhatsApp limitará los mensajes sin respuesta
- Disco duro: cada día más fiable
- Xbox Next rendirá mejor que PS6 en todos los juegos
- The Crew 2, primera victoria de Stop Killing Games
Más artículos de TPNET que pueden interesarte
Si MC es el portal de consumo, seguro sabes que nuestra casa madre TPNET ofrece otros sitios web dedicados a empresas, profesionales, pymes y canal, además de los especializados en seguridad y Linux. Te dejamos con una selección de los mejores contenidos publicados que pueden ser de tu interés:
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCIV)
The Crew 2, primera victoria de Stop Killing Games
PlayStation 4 encara su despedida tras una década
Battlefield 6 a prueba: rendimiento, calidad de imagen, qué CPU y cuánta RAM y VRAM necesito
Xbox Next rendirá mejor que PS6 en todos los juegos
Discos duros HD vs SSD, ¿cuál es la mejor elección?
64 juegos para PC con pocos requisitos y buenos gráficos que no te puedes perder
Microsoft rompe la herramienta de creación de medios de Windows 11
Windows 11 se está convirtiendo en un sistema operativo agentivo, ¿sabes lo que es?
Primera imagen real del Galaxy S26 Ultra
Todas las alternativas al final del servicio técnico de Windows 10
GEEKOM A6 con Ryzen 7 6800H análisis completo
64 juegos para PC con pocos requisitos y buenos gráficos que no te puedes perder
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCIV)
GEEKOM A6 con Ryzen 7 6800H análisis completo
Xbox Series X y Series S no están abandonando el mercado
Resident Evil 6 recibe un mod que pesa más que el juego original
Galaxy S26: cuatro modelos con un enfoque más Pro para hacer frente a Apple
Lo más leído
-
GuíasHace 2 días
64 juegos para PC con pocos requisitos y buenos gráficos que no te puedes perder
-
NoticiasHace 7 días
Microsoft rompe la herramienta de creación de medios de Windows 11
-
NoticiasHace 3 días
Windows 11 se está convirtiendo en un sistema operativo agentivo, ¿sabes lo que es?
-
NoticiasHace 3 días
Primera imagen real del Galaxy S26 Ultra