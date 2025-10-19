Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCIV)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

GEEKOM A9 Max AI: análisis completo. GEEKOM lanza su modelo A9 Max AI con promesas ambiciosas de rendimiento en tareas inteligentes y compactas. En esta prueba exploramos si esas expectativas se cumplen: desde su diseño hasta su potencia en cargas exigentes. Un vistazo esencial si estás buscando un mini equipo que combine inteligencia y versatilidad.

Especificaciones finales de PS6, PS6 portátil y Xbox Next. En este artículo recogemos lo que se ha filtrado hasta ahora sobre la próxima generación de consolas de Sony y Microsoft —incluyendo una versión portátil de PS6—, detallamos los rumores sobre arquitectura, memoria y lanzamiento, y analizamos qué implicaciones podría tener para el mercado del videojuego.

Todas las alternativas al final del servicio técnico de Windows 10. Con la fecha del 14 de octubre de 2025 marcada en el calendario, este artículo analiza qué opciones tienes una vez que el soporte oficial de Windows 10 ha llegado a su fin: desde actualizar a Windows 11 a migrar a Linux o extender la vida útil del sistema —te contamos las implicaciones de cada camino y qué conviene valorar antes de decidir.

ROG Xbox Ally X, análisis: cambios muy acertados. La nueva ROG Xbox Ally X redefine lo que esperamos de un dispositivo portátil para jugar: mejoras tangibles en ergonomía, pantalla, rendimiento y ecosistema. Si estás al tanto del gaming móvil y quieres saber si realmente da el salto que prometía, esta lectura te interesa.

Apple M5 se estrena en MacBook Pro, iPad Pro y Vision Pro. Apple ha presentado su nuevo procesador M5 y lo ha integrado en algunos de sus dispositivos estrella: el MacBook Pro, el iPad Pro y el visor Vision Pro. En este artículo analizamos qué supone esta actualización, dónde podría marcar la diferencia y si puede ser un argumento de peso para renovar.

64 juegos para PC con pocos requisitos. No necesitas un equipo de última generación para disfrutar de buenos títulos: en esta lista hemos reunido 64 juegos que funcionan con hardware modesto y ofrecen diversión real. Perfecto para revivir tu viejo PC o descubrir opciones ligeras sin renunciar a calidad.

Discos duros HD vs SSD: ¿cuál es la mejor elección?. Si estás pensando en actualizar tu equipo o elegir almacenamiento para un nuevo PC, este artículo te ayuda a ver cuándo sigue teniendo sentido un disco duro tradicional y cuándo merece la pena invertir en un SSD, evaluando velocidad, capacidad, consumo y coste.

Battlefield 6 a prueba: rendimiento, calidad de imagen, qué CPU y cuánta RAM y VRAM necesito. En este análisis ponemos bajo lupa lo nuevo de la saga: qué hardware realmente exige para moverlo bien, cómo afecta la calidad de imagen a distintos equipos y qué debes tener en cuenta antes de lanzarte a jugar. Una lectura clave si planeas actualizar para la batalla.

