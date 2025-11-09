A Fondo
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCVII)
Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:
Cómo montar una SSD en un portátil. Actualizar el almacenamiento de tu portátil puede ser una de las mejoras más efectivas y asequibles. En esta guía te explicamos paso a paso cómo instalar una SSD, desde qué tipo elegir hasta cómo hacer la copia de seguridad y evitar errores comunes.
AMD RDNA 5: todo lo que sabemos de esta nueva arquitectura. En esta pieza analizamos los datos disponibles sobre la próxima generación de GPUs de AMD, qué innovaciones trae en trazado de rayos, procesos de fabricación y eficiencia, y qué puede implicar para futuras tarjetas gráficas y consolas.
Black Friday 2025: cómo aprovechar las ofertas y evitar fraudes. Con la campaña del Black Friday en pleno auge, esta guía te ofrece las claves para comprar con inteligencia: desde cómo detectar descuentos reales hasta cómo protegerte de enlaces sospechosos y webs fraudulentas. Una lectura esencial para sacar partido al evento sin riesgos.
ASUS ProArt P16 OLED: análisis completo. Probamos a fondo el nuevo miembro de la serie ProArt para creadores, con pantalla OLED 4K, configuración profesional y diseño pensado para trabajo serio. Si estás valorando un portátil que vaya más allá del gaming y quiere cubrir exigencias de edición, color y potencia real, este análisis te interesa.
Creative Aurvana Ace 3: análisis completo. Hemos probado los nuevos auriculares de gama alta de Creative y comprobado cómo rinden en detalles como escena sonora, cancelación de ruido y comodidad. Si estás buscando un modelo para escuchar música o dominar tu juego sin concesiones, esta review te ayuda a decidir.
Los ocho traidores: la “traición” que fundó Silicon Valley. Este artículo nos lleva de vuelta a los orígenes de la industria de los semiconductores, explicando cómo la salida de ocho jóvenes investigadores de un laboratorio en California dio lugar a una revolución tecnológica. Una lectura fascinante para entender el nacimiento de Silicon Valley desde una perspectiva poco habitual.
Zen 7: especificaciones, posible fecha de lanzamiento y todo lo que sabemos. En este artículo a fondo repasamos los rumores más fiables sobre la arquitectura Zen 7 de AMD, qué cambios se esperan frente a Zen 6, cuándo podría verse en el mercado y qué significan esos avances para usuarios de escritorio y portátiles.
Otro contenido de MC que no debes perderte
Además de la selección anterior la semana ha dado para mucho y podemos destacar otros cuantos artículos que pensamos te van a gustar como:
- La censura en YouTube alcanza el absurdo: ahora, Windows 11
- Galaxy S26 ya tiene fecha de presentación, y es más tarde de lo previsto
- GTA VI será como comprar varios juegos en uno, merece tener un precio de 100 dólares
- Siri, la renovación que sigue pendiente
- Los monitores con tasa de refresco de 1000 Hz llegarán en 2026
- Los AMD Ryzen X3D están en peligro: podrían prohibir su venta
- Apple planea un portátil Mac más barato con chip de iPhone
- Lenovo presenta los Motorola Moto G 2026
- Windows 11 26H1 ya está en desarrollo, llegará antes de lo habitual y será algo diferente
- El precio de la DDR4 y DDR5 se ha duplicado, y no deja de subir
- PlayStation Portal ya es una consola portátil… más o menos
- PlayStation 5 podría ofrecer pronto compra cruzada con PC
- Microsoft mejora las claves de acceso en Windows 11
- ¿El dominio de Steam en juegos PC es un monopolio?
- Windows 11 y el caos del menú contextual
- Cómo usar WhatsApp en el escritorio con la UWP nativa
- GTA VI se vuelve a retrasar, os contamos por qué
- La escasez de memoria afecta a las GeForce RTX 50, podrían subir de precio
- Facebook se forra (intencionalmente) con el fraude
- ChatGPT ahora permite añadir información durante una consulta
- Android 17 mejorará su modo always-on
Más artículos de TPNET que pueden interesarte
Si MC es el portal de consumo, seguro sabes que nuestra casa madre TPNET ofrece otros sitios web dedicados a empresas, profesionales, pymes y canal, además de los especializados en seguridad y Linux. Te dejamos con una selección de los mejores contenidos publicados que pueden ser de tu interés:
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCVII)
Apple quiere llevar la conectividad satelital más allá del SOS
Android 17 mejorará su modo always-on
Sora 2: la nueva era del vídeo por IA ya no necesita invitación
Sony define el futuro de PS6: será un PC consolizado con dos tecnologías clave
Zen 7: especificaciones, posible fecha de lanzamiento y todo lo que sabemos
Cómo usar WhatsApp en el escritorio con la aplicación UWP nativa
Cómo montar una SSD en un portátil
Windows 10 muestra notificaciones falsas de fin de soporte
Galaxy S26 Ultra frente a Galaxy S25 Ultra: cambios en el frontal
Windows 11 26H1 ya está en desarrollo, llegará antes de lo habitual y será algo diferente
ASUS ProArt P16 OLED análisis completo
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCVII)
Llega la Anbernic RG DS, el ‘regreso’ de la Nintendo DS
La censura en YouTube alcanza el absurdo: bloqueo de vídeos por instalar Windows 11 con una cuenta local
Las Radeon RX 5000 y RX 6000 seguirán recibiendo optimizaciones y soporte
Galaxy S26 ya tiene fecha de presentación, y es más tarde de lo previsto
GTA VI será como comprar varios juegos en uno, merece tener un precio de 100 dólares
Lo más leído
-
PrácticosHace 3 días
Cómo usar WhatsApp en el escritorio con la aplicación UWP nativa
-
PrácticosHace 6 días
Cómo montar una SSD en un portátil
-
NoticiasHace 5 días
Windows 10 muestra notificaciones falsas de fin de soporte
-
NoticiasHace 3 días
Galaxy S26 Ultra frente a Galaxy S25 Ultra: cambios en el frontal