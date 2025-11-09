Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCVII)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

Cómo montar una SSD en un portátil. Actualizar el almacenamiento de tu portátil puede ser una de las mejoras más efectivas y asequibles. En esta guía te explicamos paso a paso cómo instalar una SSD, desde qué tipo elegir hasta cómo hacer la copia de seguridad y evitar errores comunes.

AMD RDNA 5: todo lo que sabemos de esta nueva arquitectura. En esta pieza analizamos los datos disponibles sobre la próxima generación de GPUs de AMD, qué innovaciones trae en trazado de rayos, procesos de fabricación y eficiencia, y qué puede implicar para futuras tarjetas gráficas y consolas.

Black Friday 2025: cómo aprovechar las ofertas y evitar fraudes. Con la campaña del Black Friday en pleno auge, esta guía te ofrece las claves para comprar con inteligencia: desde cómo detectar descuentos reales hasta cómo protegerte de enlaces sospechosos y webs fraudulentas. Una lectura esencial para sacar partido al evento sin riesgos.

ASUS ProArt P16 OLED: análisis completo. Probamos a fondo el nuevo miembro de la serie ProArt para creadores, con pantalla OLED 4K, configuración profesional y diseño pensado para trabajo serio. Si estás valorando un portátil que vaya más allá del gaming y quiere cubrir exigencias de edición, color y potencia real, este análisis te interesa.

Creative Aurvana Ace 3: análisis completo. Hemos probado los nuevos auriculares de gama alta de Creative y comprobado cómo rinden en detalles como escena sonora, cancelación de ruido y comodidad. Si estás buscando un modelo para escuchar música o dominar tu juego sin concesiones, esta review te ayuda a decidir.

Los ocho traidores: la “traición” que fundó Silicon Valley. Este artículo nos lleva de vuelta a los orígenes de la industria de los semiconductores, explicando cómo la salida de ocho jóvenes investigadores de un laboratorio en California dio lugar a una revolución tecnológica. Una lectura fascinante para entender el nacimiento de Silicon Valley desde una perspectiva poco habitual.

Zen 7: especificaciones, posible fecha de lanzamiento y todo lo que sabemos. En este artículo a fondo repasamos los rumores más fiables sobre la arquitectura Zen 7 de AMD, qué cambios se esperan frente a Zen 6, cuándo podría verse en el mercado y qué significan esos avances para usuarios de escritorio y portátiles.

