RYZEN asoma en un minorista chino, precio y fecha de disponibilidad

Nos hemos llevado una sorpresa mayúscula al ver que RYZEN asoma en un minorista chino tan conocido como TaoBao, y que además lo ha hecho acompañado de un precio de venta y de una fecha oficial de disponibilidad.

El anuncio ya ha desaparecido, pero las claves del mismo han quedado inmortalizadas en una captura de pantalla que os adjuntamos en la noticia, donde podemos ver su precio, que al cambio sería de 295 dólares, una fecha de lanzamiento que apunta al 28 de febrero y una frecuencia de trabajo de 4,2 GHz.

Por desgracia no se especifica el modelo concreto de procesador, así que no sabemos el conteo de núcleos e hilos que tiene y por tanto no podemos sacar nada en claro sobre su posible relación calidad-precio.

Con todo tirando de intuición lo más probable es que se trate de una solución de seis núcleos y doce hilos o de cuatro núcleos y ocho hilos, ya que la frecuencia de trabajo es muy superior a lo que hemos visto en las muestra de ingeniería de RYZEN con ocho núcleos y dieciséis hilos.

En este sentido también debemos tener en cuenta que el precio es demasiado bueno para acompañar a un procesador de ocho núcleos y dieciséis hilos a 4,2 GHz, ya que estamos hablando de una solución que sería capaz de rendir casi al mismo nivel que un Core i7 6900K, cuyo coste supera los 1.000 dólares.

Estaremos atentos a nuevas filtraciones para ir aclarando dentro de lo posible el tema de los precios de cada gama de RYZEN, aunque gracias a esta nueva información me atrevería a decir que al final podríamos encontrarnos con una distribución muy cercana a esto:

Ocho núcleos y dieciséis hilos: entre 400 y 500 dólares. Seis núcleos y doce hilos: entre 250 y 350 dólares. Cuatro núcleos y ocho hilos: entre 200 y 300 dólares. Cuatro núcleos y cuatro hilos: menos de 200 dólares.

Más información: TechPowerUP!