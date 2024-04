Tras dos meses de larga espera llega Vivaldi 6.7, la segunda versión del año que nos deja el navegador web y, pese al tiempo que ha pasado, no se trata de un lanzamiento especialmente interesante, aunque algo hay y ya que damos cumplida cuenta de todas sus novedades, esta vez no va a ser menos.

Vivaldi 6.7 se basa en Chromium 124 y se nutre del grueso de las actualizaciones (correcciones, optimizaciones y parches de seguridad) de fondo de este, aunque como es común entre la mayoría de los derivados del navegador de código abierto, el atractivo reside en sus propias características. Por el contrario, no es esta una versión copiosa o que traiga grandes novedades, como suele acostumbrar.

De hecho, de las novedades de Vivaldi 6.7, la más destacada consiste en la mejora de una función ya existente como es la hibernación de pestañas en segundo plano, algo que ya se podía realizar de forma manual, pero que a partir de esta versión se puede configurar (en «Ajustes > Pestañas > Ahorro de memoria») a razón de intervalos de tiempo concretos: 1, 2, 3 y 6 horas son las opciones disponibles.

Con esta función activada las pestañas que no hayan sido utilizadas en el lapso señalado se descargarán de la memoria, liberando recursos. Pero seguirán ahí, listas para cargarse automáticamente cuando se acceda a ellas. Las únicas excepciones son aquellas pestañas que estén reproduciendo audio o vídeo y las que contengan formularios a medio rellenar. No hay más. Es, de hecho, la misma función de Chrome, pero con más margen de configuración.

Otra novedad de Vivaldi 6.7 se refiere a la creación de espacios de trabajo, una tarea que ahora requiere menos pasos pues se puede hacer tanto a través del menú contextual de las pestañas, como utilizando la combinación «Ctrl + clic» en Linux y Windows («⌘ + clic» en macOS). Desafortunadamente el problema de fondo con esta función se mantiene: no hay sincronización que valga.

Seguimos con la detección automática de fuentes (RSS, Atom) del lector de noticias integrado, facilitando así la suscripción a sitios que no las ofrecen de manera clara, por ejemplo, YouTube o Reddit. De nuevo, no es algo que no se pudiera hacer ya, pero había que saber hacerlo y ahora es cuestión de un par de clics. Además, en esta versión se añade, por fin, la opción de exportar las fuentes («Menú > Archivo > Exportar > Exportar fuentes…).

Por otro lado, el lector de noticias sigue sin permitir agrupar las fuentes por carpetas o etiquetas, por lo que continúa siendo una herramienta de utilidad muy limitada.

A través de la misma ruta se puede acceder ahora a una segunda opción de exportación, que se suma a las ya existentes de marcadores, lista de lectura y notas: la de exportar contraseñas. Sin embargo, también es algo que ya se podía hacer, solo que había que irse al apartado de contraseñas en los ajustes de las aplicación.

Algo parecido sucede con la última novedad de Vivaldi 6.7 que recoge la nota oficial: el soporte de la pantalla dividida en macOS, que puede resultar interesante para combinar la ventana del navegador con otras aplicaciones abiertas, pero que no aportada mucho per se, dado que Vivaldi facilita el uso de las ventanas en modo mosaico desde siempre.

En resumen, una actualización bastante triste en términos generales, para tratarse de Vivaldi. Al menos, en lo que al navegador para PC (Linux, Mac, Windows) respecta. Ya veremos qué depara su versión móvil. Esperemos que esto signifique que están trabajando en algo más consistente y, mientras tanto, han dejado caer esto.