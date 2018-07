Listado de lanzamientos de juegos: Agosto

La semana que viene dejamos atrás un mes de Julio que, al menos para los jugadores, ha estado marcado sin duda por la enorme cantidad de ofertas y rebajas: rebajas de verano de Steam, Amazon Prime Day, rebajas de verano de PlayStation Store, y algunos lanzamientos bastante jugosos como Octopath Traveler.

Sin embargo, todavía queda mucho año por delante, y no hay que perder de vista el resto de títulos que quedan por llegar. Así que ir guardando los ahorros que os queden, porque aquí os traemos un listado con nuestra selección de lanzamientos para Agosto, ordenados por su fecha cronológica:

Extra: 30 de Julio

Hellblade: Senua’s Sacrifice VR

Hace apenas un par de días, Ninja Theory, los desarrolladores de Hellblade: Senua’s Sacrifice, anunciaron la inminente llegada de una versión de este juego completamente adaptada para dispositivos de realidad virtual. Por el momento se trata de una versión exclusiva para PC, y se desconoce si estará disponible más adelante para PlayStation VR.

1 de Agosto

Yakuza 0

Estrenado ya a comienzos del año pasado, llega finalmente a PC esta entrega del yakuza de SEGA: Kazuma Kiryu, “El Dragón de Dojima”, y protagonista de esta fabulosa serie de acción. Yakuza 0 se ambienta en 1988, inmediatamente después de los hechos transcurridos tras la primera entrega, añadiendo el concepto de “mundo abierto”, en el que tendremos una mayor interacción y libertad.

7 de Agosto

Dead Cells

Se trata de un nuevo título rogue-like 2D, bastante de moda últimamente, con claras influencias de Castlevania y Dark Souls. Dead Cells nos presenta un juego cargado de mucha acción y exploración, mucha sangre y muertes (la gran mayoría nuestras), y buen toque de humor. Su estreno llega de forma paralela en todos los dispositivos, disponible para PC a través de Steam, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

También os adelantamos que pronto os traeremos nuestro análisis completo del juego.

Overcoocked! 2

Tras el éxito de su primera entrega, vuelve el simulador de cocina más loco y frenético con Overcoocked! 2. Así pues contaremos con nuevos retos, escenarios, cocinas, nuevos chefs y un nuevo repertorio de recetas que incluirán el uso de nuevos electrodomésticos. Al igual que el juego original, este nuevo título estará disponible para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

9 de Agosto

Monster Hunter: World

Lo prometido es deuda. Capcom nos trae la adaptación a PC de su exitoso Monster Hunter: World. Anteriormente ya os adelantamos algunos detalles sobre los requisitos necesarios para poder disfrutar de esta versión del juego, así como nuestro análisis de la versión para PS4.

10 de Agosto

We Happy Few

Sin duda uno de los juegos que mayor controversia ha generado durante este año, habiendo llegado a prohibirse en Austrlia (aunque actualmente disponible de nuevo). Se trata de un juego de acción y aventuras para un jugador, cargado de una enorme crítica social, y con la presencia de violencia y consumo de drogas. Actualmente el juego ya está disponible mediante acceso anticipado a través de Steam, y finalmente se lanzará al publico junto a sus versiones de PS4 y Xbox One.

Madden NFL 19

Como cada año, nos llega una nueva entrega de este juego de deportes actualizando los equipos y jugadores de la mayor liga de fútbol americana, disponible en todas las principales plataformas (PC, PS4 y Xbox One) salvo Switch, pese a la inclusión por parte de EA de otros juegos similares como FIFA 19.

14 de Agosto

WoW: Battle for Azeroth

La nueva expansión del mundo World of Warcraft. Tras los hechos sucedidos en la anterior expansión, Legión, donde Azeroth tuvo que pagar un alto precio para terminar con la apocalíptica cruzada de la Legión, se reaviva el eterno conflicto entre la Horda y la Alianza. Además, Battle for Azeroth incluirá todos los lanzamientos y DLC’s del WoW hasta la fecha, incluyendo Legión.

Death’s Gambit

De la mano de Adult Swim, llega otro desafiante juego de plataformas y acción en 2D con muchas similitudes frente a la saga Dark Souls: una ambientación oscura, un estilo de combate basado en los timings y la esquiva, enormes y poderosos enemigos, y la aparición de algunos elementos de estilo RPG. El juego estará disponible en exclusiva para PC, a través de Steam, y en consolas para PS4.

Brawlout

Apenas unos meses antes del lanzamiento del esperado Super Smash Bros Ultimate, aparece este juego de peleas, que presenta unas grandes similitudes con el título de Nintendo. Rompiendo con la exclusividad del Smash, Brawlout estará disponible no sólo en Switch, sino también en PC y PS4.

The Walking Dead: Telltale Series: Final Season

Por fin llega la última entrega que pondrá fin a esta historia ambientada e inspirada en el mundo post-apocalíptico de las novelas de The Walking Dead. Al igual que el resto de entregas, el juego estará disponible para PC, PS4 y Xbox One.

Además, tal y como se ve al final del vídeo, parece ser que la saga The Walking Deead de Telltale, llegará también a la Nintendo Switch para finales de este año, aunque todavía sin haberse confirmado ninguna fecha.

Phantom Doctrine

Se trata de un juego de estrategia y enfrentamientos por turnos ambientado en el periodo de la Guerra Fría, bastante enfocado al uso del sigilo, y que recuerda a otros títulos como XCOM. Phantom Doctrine estará disponible para PC, a través de Steam, PS4 y Xbox One.

21 de Agosto

Shenmue I & II

SEGA recupera y trae de vuelta los clásicos juegos Shenmue I y II para que podamos rejugarlos en PC, PS4 y Xbox One de forma precia a la llegada de Shenmue III, algo que puede servir de “aperitivo” o introducción a la saga. Sin embargo, hay que destacar que se trata de los lanzamientos de los títulos originales, no de remasterizaciones, contando con apenas unos reajustes para compatibilizarlos con la actual generación.

23 de Agosto

Hollow Knight

Llega a Hollow Knight el último pack de contenidos, Gods & Glory, que pone un punto y final en la historia de este galardonado título indie. Se trata de un juego más puro estilo rogue-like y plataformas 2D, en el que destaca una ambientación (tanto musical como visual) de lo más impecable, y una historia que sin duda, logra ser el punto más fuerte. Este nuevo DLC estará disponible de forma gratuita tanto para su versión en PC como para su recién estrenada edición de Nintendo Switch.

24 de Agosto

F1 2018

Un año más, contaremos con una nueva entrega de este juego de carreras, actualizando las escuderías y pilotos de esta competición. Si bien puede confundir a alguno, se trata de la última entrega de esta saga, chocando con otros lanzamientos deportivos que muestran en su nombre la fecha del año que viene (2019). F1 2018 estará disponible en PC, PS4 y Xbox One, sin previsiones de ser incluido en Switch en un futuro inminente.

28 de Agosto

Blade Strangers

Este juego de luchas en 2D reúne a varios de los personajes de las distintas franquicias y lanzamientos de la distribuidora Nicalis, entre los que podemos reconocer títulos como Shovel Knight, The Binding of Isaac, Cave Story +, Code of Princess 2D. Además de un modo historia para un jugador, el juego contará también con funciones con multi-jugador y online. El juego estará disponible para PC, PS4 y Nintendo Switch, destacando su ausencia en Xbox One.

Little Dragons Cafe

De mano de uno de los creadores de Harvest Moon nos llega a PS4 y Switch este título de simulación y exploración que incluye una mezcla de varios sistemas como el cuidado de nuestro pequeño dragón, el cultivo de productos o la pesca, la cocina, y la gestión de la cafetería.

PES 2019

Adelantándose un mes al lanzamiento de FIFA 19, nos llega esta nueva entrega de Pro Evolution Soccer para PC, PS4 y Xbox One, sin tener prevista su llegada a Nintendo Switch. Tras la reciente pérdida de algunas de sus licencias más valiosas, como la Champions League, todavía queda ver cual será la gran apuesta por la que optará este título.

Monster Hunter Generations Ultimate

A falta de una adaptación de Monster Hunter: World para Switch, los chicos de Capcom nos traen la adaptación de esta entrega de Monster Hunter Generations (también conocido anteriormente como Monster Hunter XX), anteriormente estrenada para 3DS, y que incluirá nuevos contenidos así como mejoras en las funcionalidades del título original.

30 de Agosto

Two Point Hospital

SEGA y Two Point Studios nos traen la vuelta de un género prácticamente olvidado con Two Point Hosptial, que ya está considerado como el “sucesor espiritual” del clásico Theme Hospital. Se trata de simulador, un tanto fantasioso y con mucho humor, sobre la construcción, gestión y administración de un hospital.

31 de Agosto

NBA 2K19

Otro de los clásicos lanzamientos anuales. NBA 2K19 estará disponible a finales de este mes para PS4 y Xbox One, y sin previsiones de ser incluido en Switch por el momento.