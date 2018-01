Two Point Hospital es el sucesor espiritual de Theme Hospital

Nuestros lectores más veteranos recordarán sin problemas Theme Hospital, un juego único que nos permitía montar y gestionar nuestro propio hospital en clave de humor. Nunca tuvo una segunda parte, pero Two Point Hospital merece ser considerado como su sucesor espiritual.

SEGA y Two Point Studios están detrás de Two Point Hospital, un título que ya tiene confirmada una fecha oficial de lanzamiento y que ha sido desarrollado por profesionales que participaron en proyectos como Black and White, Theme Park y Fable, y que en su momento fueron empleados de la mítica Bullfrog.

John Clark, vicepresidente ejecutivo de publicaciones para SEGA Europe, comentó:

“Estamos encantados de anunciar finalmente los frutos de nuestra asociación con Two Point Studios y revelar Two Point Hospital al mundo. Nos comprometemos a encontrar y trabajar con los mejores estudios de nueva creación, siempre que se ajusten al espíritu de SEGA para ofrecer una nueva IP con un fuerte potencial de franquicia. La visión de Two Point Studios para Two Point Hospital y sus ambiciones encajan perfectamente con esa noción y esperamos lanzar su juego a finales de este año“.

Two Point Hospital llegará a Steam a finales de 2018 y como podéis ver en el vídeo mantiene toda la esencia del The Hospital original, aunque con una importante puesta a punto a nivel técnico y nuevas enfermedades “raras” que deberemos tratar.

Pasamos de la “cabezonitis” del título original a la “cabeza de bombilla” en Two Point Hospital, todo un guiño que de por sí nos augura sorpresas importantes, aunque en lo personal no puedo evitar preguntarme si también tendremos que cazar ratas a cañonazos.

El juego será una exclusiva para PC. Todavía no conocemos sus requisitos, pero viendo el apartado técnico no deberían ser elevados.

